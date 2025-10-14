韓国発/注目ブランド「elldu」新感覚”2Way” キャップ登場。10月17日(金)発売、中目黒蔦屋書店でPOP UP SHOPも開催

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志)は、韓国製ならではの上質なクオリティと斬新なデザインでSNSを中心に注目を集めている韓国ブランド「elldu(エルドゥ)」より、新作キャップを発売いたします。

今回の新作は、気分やコーディネートに合わせてツバの長さを変えられる「2Way Cap」と、個性的なデザインとアウトドアライクな雰囲気が魅力の「EEE Pocket Camp Cap」の2モデル。2025年10月17日(金)より、CAViAR PRODUCTS、ZOZOTOWNなどで販売を開始。さらに、発売同日から11月9日(日)までの期間、中目黒蔦屋書店にてPOPUP SHOPも登場し、新作アイテムはもちろん「elldu」の幅広いアイテムを実際に手に取ってご試着・ご購入いただけます。

CAViAR PRODUCTS ：https://www.caviar-products.jp/

CAViARPRODUCTSinstagram： https://www.instagram.com/caviar_products.jp/

《 POP UP SHOP 情報 》

【会期】2025年10月17日(土)～11月9日(日) / 10:00~22:00

【場所】中目黒蔦屋書店 Linkエリア

2Way Cap

気分やスタイルに合わせて楽しむ新感覚キャップ2Way Cap

新作「2Way Cap」は、前後に付いた短めのツバと長めのツバで、まったく異なる印象を作り出すキャップです。短めのツバはアクティブでカジュアルな雰囲気を演出し、顔の輪郭がはっきり見えるため爽やかで若々しい印象に仕上がります。髪型や頭の形が自然に見え、軽やかでスタイリッシュな雰囲気を作りたい方にぴったりです。一方、長めのツバにすると、顔の一部に柔らかい影が生まれ、落ち着きのある自然な印象を演出。帽子を主張させず、さりげなくスタイルに溶け込ませたい時に最適です。前後どちらでも着用可能で、柔らかなツバとサイドのロゴアップリケがアクセントとなり、ベージュ、ネイビー、ブラックの3色展開でユニセックスに楽しめます。素材は上質なコットンツイルを使用し、韓国製ならではの丁寧な仕上がりです。販売価格は\7,700(税込)です。

BeigeNavyBlack

【素材】コットン(ツイル)【サイズ】 Free 【価格】7,700円(税込) 【発売日】2025年10月17日(金)

EEE Pocket Camp Cap

個性を引き立てるアウトドアライクなキャップEEE Pocket Camp Cap

人気モデル「ポケットキャンプキャップ」からも新色が登場。バーガンディー/ネイビー、ベージュ/ネイビー、グレーの3カラーは、SNSでも目に留まるキャッチーなデザインで、一度見たら忘れられない存在感を放ちます。右サイドに配されたポケットは小物の収納に便利で、フロントには大胆な「EEE」レタリングを配置。100%コットンの5パネルデザインは、アウトドア感を漂わせつつ、快適さと耐久性を兼ね備えています。フリーサイズ(54～60cm)でユニセックスに楽しめ、韓国製の高いクオリティが際立つ一品です。販売価格は\8,800(税込)です。

Burgundy / NavyBeige / NavyGrey

【素材】コットン(ツイル)【サイズ】 Free 【価格】8,800円(税込) 【発売日】2025年10月17日(金)

【販売店舗】CAViAR PRODUCTS、ZOZOTOWNなど

▼お客様お問い合わせ先

キャビアプロダクツ(CAViAR PRODUCTS)

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207

TEL：03-6804-5201