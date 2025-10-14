西日本エリア常設初出店〈トーキョー煎餅〉2025年10月18日(土)オープン！大丸京都店

株式会社 大丸松坂屋百貨店

『トーキョー煎餅』

2025年10月18日(土)オープン！

■大丸京都店 地階 洋菓子売場

国産の米を使った３ミリの薄焼き煎餅

国産の米を使い、薄さ３ミリに焼き上げました。

クリームと煎餅２枚を一緒に食べたときに、パリパリとした香ばしさが引き立つよう、

試作を重ねてたどり着いた薄焼き煎餅です。

こだわりのなめらかなクリーム

洋菓子の発想で、米本来の甘みを引き立てるクリームが完成しました。

なめらかなクリームは、常温で最もおいしい舌ざわりになるように試作を重ねました。

パッケージデザイン

昔を思い出させるようなレトロで華やかな「マジョリカタイル」をメインモチーフにし、

どこかノスタルジーを感じさせるデザイン。

パッケージはタイルのようなディティールを表現した加工を施しており、鮮やかな配色が映えるデザインになっています。

煎餅サンド詰合せ

煎餅サンド詰合せ 12個入

〈ビターキャラメル、プラリネチョコ、チーズメープル：各4個〉

税込3,024円

パリッと軽やかな煎餅に、洋菓子の発想で生まれた口溶けなめらかなクリームを挟んだ、日本茶はもちろん紅茶や珈琲とも相性のよい「煎餅サンド」3種類の詰め合わせです。

どれも塩気のある煎餅との相性が抜群で、大人のティータイムにぴったりな一番人気商品です。

煎餅サンド〈ビターキャラメル〉

煎餅サンド〈ビターキャラメル〉5個入

税込1,296円

パリッと軽やかな煎餅に、洋菓子の発想で生まれた口溶けなめらかなクリームを挟んだ「煎餅サンド」。キャラメルの配合は調整を重ね、ビターで芳醇なクリームに仕上げました。

キャラメルチップのジャリッとした食感が香ばしく、大人のティータイムを華やかに彩ります。

あられ〈KAORIキッチン〉

あられ〈KAORIキッチン〉

15個入（ゆず塩、しいたけ胡椒、オリーブ：各5個）

税込1,188円

豊かな香りと深みのある風味。三種の味わいが口の中で広がるあられセット。

国産のもち米100%を使用した、個性豊かな一口サイズのあられ3種を詰め合わせました。

お茶請けにはもちろん、お酒が好きな方にもおすすめです。



「ゆず塩」は、さわやかな国産柚子と深いコクの塩麹がおいしいハーモニーを演出。

「しいたけ胡椒」は、香り高いしいたけの旨みと黒胡椒のスパイスが絶妙なおいしさに。

「オリーブ」は、EXTRAバージンオリーブオイル、オリーブ、バジルの葉を使用して豊かな風味に仕上げました。

あられ〈SPICEジャーニー〉

あられ〈SPICEジャーニー〉

15個入（トムヤムクン、ラー油、バタチキカレー：各5個）

税込1,188円

香り高いスパイスと風味が織りなす、三種の美味しさが楽しめるボックス。国産のもち米100%を使用した、個性豊かな一口サイズのあられ3種を詰め合わせました。

お茶請けにはもちろん、お酒が好きな方にもおすすめです。

「トムヤムクン」は、桜エビを練り込みピリ辛な仕上がりに。

「ラー油」は、こだわりの沖縄産ラー油（※）に刻みねぎ、ローストオニオンを絶妙なバランスで組み合わせました。※使用しているラー油のうち、沖縄産は40%です。

「バタチキカレー」は、バターとカレーの香り高い風味がクセになる味です。