西日本エリア常設初出店〈トーキョー煎餅〉2025年10月18日(土)オープン！大丸京都店
『トーキョー煎餅』
2025年10月18日(土)オープン！
■大丸京都店 地階 洋菓子売場
国産の米を使った３ミリの薄焼き煎餅
国産の米を使い、薄さ３ミリに焼き上げました。
クリームと煎餅２枚を一緒に食べたときに、パリパリとした香ばしさが引き立つよう、
試作を重ねてたどり着いた薄焼き煎餅です。
こだわりのなめらかなクリーム
洋菓子の発想で、米本来の甘みを引き立てるクリームが完成しました。
なめらかなクリームは、常温で最もおいしい舌ざわりになるように試作を重ねました。
パッケージデザイン
昔を思い出させるようなレトロで華やかな「マジョリカタイル」をメインモチーフにし、
どこかノスタルジーを感じさせるデザイン。
パッケージはタイルのようなディティールを表現した加工を施しており、鮮やかな配色が映えるデザインになっています。
煎餅サンド詰合せ
煎餅サンド詰合せ 12個入
〈ビターキャラメル、プラリネチョコ、チーズメープル：各4個〉
税込3,024円
パリッと軽やかな煎餅に、洋菓子の発想で生まれた口溶けなめらかなクリームを挟んだ、日本茶はもちろん紅茶や珈琲とも相性のよい「煎餅サンド」3種類の詰め合わせです。
どれも塩気のある煎餅との相性が抜群で、大人のティータイムにぴったりな一番人気商品です。
煎餅サンド〈ビターキャラメル〉
煎餅サンド〈ビターキャラメル〉5個入
税込1,296円
パリッと軽やかな煎餅に、洋菓子の発想で生まれた口溶けなめらかなクリームを挟んだ「煎餅サンド」。キャラメルの配合は調整を重ね、ビターで芳醇なクリームに仕上げました。
キャラメルチップのジャリッとした食感が香ばしく、大人のティータイムを華やかに彩ります。
あられ〈KAORIキッチン〉
あられ〈KAORIキッチン〉
15個入（ゆず塩、しいたけ胡椒、オリーブ：各5個）
税込1,188円
豊かな香りと深みのある風味。三種の味わいが口の中で広がるあられセット。
国産のもち米100%を使用した、個性豊かな一口サイズのあられ3種を詰め合わせました。
お茶請けにはもちろん、お酒が好きな方にもおすすめです。
「ゆず塩」は、さわやかな国産柚子と深いコクの塩麹がおいしいハーモニーを演出。
「しいたけ胡椒」は、香り高いしいたけの旨みと黒胡椒のスパイスが絶妙なおいしさに。
「オリーブ」は、EXTRAバージンオリーブオイル、オリーブ、バジルの葉を使用して豊かな風味に仕上げました。
あられ〈SPICEジャーニー〉
あられ〈SPICEジャーニー〉
15個入（トムヤムクン、ラー油、バタチキカレー：各5個）
税込1,188円
香り高いスパイスと風味が織りなす、三種の美味しさが楽しめるボックス。国産のもち米100%を使用した、個性豊かな一口サイズのあられ3種を詰め合わせました。
お茶請けにはもちろん、お酒が好きな方にもおすすめです。
「トムヤムクン」は、桜エビを練り込みピリ辛な仕上がりに。
「ラー油」は、こだわりの沖縄産ラー油（※）に刻みねぎ、ローストオニオンを絶妙なバランスで組み合わせました。※使用しているラー油のうち、沖縄産は40%です。
「バタチキカレー」は、バターとカレーの香り高い風味がクセになる味です。