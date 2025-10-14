アルキラーNEX、SmartHRとの連携機能を拡張 ―人事情報管理の効率化を支援
株式会社パイ・アール（本社：大阪市中央区、代表取締役：安田 將佑）は、2025年11月30日より、白ナンバー向けアルコールチェックシステムでシェアNo.1※ を誇る「アルキラーNEX」と株式会社SmartHR（本社：東京都港区、 代表取締役CEO：芹澤 雅人 ）のクラウド人事労務ソフトSmartHRと連携を強化致します。今回の機能拡張により、従来は社員名のみが対象だったマスタ連携に「社員の所属」情報が追加され、企業の人事情報管理をより効率的かつ正確に行えるようになります。
また、連携活用のためのオンラインセミナーを開催致します。
アルキラーNEX×SmartHR連携ウェビナー
背景と機能概要
これまで、SmartHRからアルキラーNEXへの社員データ連携では「社員名」のみが対象であったため、管理者は所属情報を別途アルキラーNEXへ入力やアップロードする必要がありました。
今回のアップデートにより、SmartHR上で登録された社員情報と所属情報がアルキラーNEXへ取り込めるようになり、企業の安全運転管理における人事情報の一元化と運用効率のさらなる向上を実現します。
◆所属マスタと社員マスタを取り込み可能
SmartHRで人事情報を登録し、アルキラーNEX側で連携操作を行うだけで、所属マスタと社員マスタそれぞれのデータ反映が可能です。
◆人事異動時の二重登録を解消
SmartHRで変更した異動の情報はワンクリックでアルキラーNEXにも反映されるため、重複操作や登録漏れ、入力ミスを防止し、作業の効率化を図ります。
◆組織名変更への柔軟な対応
部署名の変更などがあった場合にも、マスタ連携操作だけでアルキラーNEX側の所属マスタが変更され、人事組織の変更にスムーズに対応できます。
※記載内容は現在開発中の内容です。リリース時の連携内容は変更になる場合がございます。
◆SmartHR連携機能のオンラインセミナーを開催
新しいSmartHR連携機能や活用イメージ紹介するオンラインセミナーを開催いたします。
【ウェビナー概要】
開催日時：2025年10月29日（水）11:00～
開催方法：オンライン（Zoom）
参加費：無料
申込方法：事前申込が必要です。
ウェビナー申し込みはこちら(https://share.hsforms.com/1_xiDwWpJS7WH9JVxTuNWvwcwht9)
アルキラーNEX
■クラウド型アルコールチェッカー「アルキラーNEX」
「アルキラーNEX」は、スマートフォンとアルコール検知器を連動させ、「いつ・どこで・誰が」アルコールチェックしたかを点呼記録と合わせてクラウドでデータ一元管理できるサービスです。
台帳管理をデータ化し、チェック漏れの確認、有反応アラート機能、顔認証によるなりすましの防止などにより管理者の業務効率化を実現できます。2025年4月時点で導入社数5,000社を突破し、白ナンバー向けアルコールチェックシステムではシェアNo.1※を獲得。走行管理機能では、運転日報や車両の稼働状況を自動で記録・可視化。アルコールチェックと走行管理の両面から、安全運転体制の構築と管理業務の効率化を実現します。
※株式会社富士キメラ総研の発行する市場調査レポート「業種別IT投資/デジタルソリューション市場2024年版、デジタル点呼/アルコールチェック管理システム市場 白ナンバー向け：金額 2023年度実績」
製品ページ：https://pai-r.com/product/alkillernex/
■会社概要
社名：株式会社パイ・アール
代表取締役：安田 將佑
本社：大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル18F
事業内容：スマートフォンアプリ開発、システム開発、ネットワーク開発・運営、モバイルコンテンツ開発
企業HP：https://pai-r.com/
■クラウド人事労務ソフト「SmartHR」
「SmartHR」 は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※)のクラウド人事労務ソフトです。 採用情報の管理から雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。さらに、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用した「人事評価」「従業員サーベイ」「配置シミュレーション」「スキル管理」などのタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を後押しし、データに基づく人的資本経営を支援します。アプリストアサービス「SmartHR Plus」は各業務分野に特化した様々な外部サービスと連携できるアプリケーションを展開し、個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。
「SmartHR」は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。
※ デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2024年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度見込） https://mic-r.co.jp/mr/03350/
■会社概要
社名：株式会社SmartHR
代表取締役CEO：芹澤 雅人
本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー
事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売
企業HP：https://smarthr.co.jp/