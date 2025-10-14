生産者専門の商談会「たべるーとEXPO2026」2026年7月に開催決定！

株式会社TYL

ペットの家族化推進をミッションとし、ペットが”家族”としてあたりまえになる世界の創造への貢献を目指す急成長ベンチャー企業の株式会社TYL（本社：東京都港区 代表取締役：金児 将平、以下TYL）株式会社TYL（以下、「TYL」）は、生産者の販路拡大に特化した商談型展示会「たべるーとEXPO 2025」が高い評価をいただいたことを受け、次回「たべるーとEXPO 2026」の開催を2026年7月13日（月）、14日（火）に決定し、出展者・スポンサー様の募集を開始することをお知らせします。

「たべるーとEXPO」は、“こだわり”を持つ生産者にスポットライトを当て、新たな販路拡大と食の感動を生み出すことを目的とした商談特化型の展示会です。出展対象を農産物・畜産物・水産物・加工品の生産者に限定し、所定の選考基準を設けることで、飲食店・宿泊施設・小売・商社・メディアなど、仕入れや情報収集を目的とするバイヤーと質の高いビジネスマッチングの場を創出しています。

2025年7月に初開催された「たべるーとEXPO2025」では、全国各地から多くの生産者が出展。来場者の大半が首都圏を中心に事業を展開する飲食業の決裁権者であったことから、会場内では多数の商談が成立しました。質の高い商品を首都圏全体に発信できる場として、生産者・飲食業者・関連法人など多方面から高い評価をいただき、出展者アンケートでは「満足度★4.5（5段階評価）」を記録しました。

こうした成果を受け、「たべるーとEXPO2026」を2026年7月13日（月）・14日（火）の2日間にわたり開催いたします。出展社は220社以上、来場者は約6,000名を予定しており、さらに規模を拡大して生産者の販路拡大に貢献してまいります。

現在、出展を希望される生産者様およびご協賛いただけるスポンサー企業様を募集しております。詳細・お問い合わせは、たべるーとEXPOサイト（URL：https://expo.tabeloute.co.jp/company/?code=PR_TIMES）にて承っております。皆さまからのご連絡を心よりお待ちしております。



■前回開催の様子

■「たべるーとEXPO2026」開催概要

日時：2026年7月13日（月）～7月14日（火）

場所：東京都立産業貿易センター 浜松町館 2F 3F

主催：株式会社たべるーと／株式会社TYL

後援：一般社団法人日本料飲外国人雇用協会／ヤマト運輸株式会社／日本たばこ産業株式会社／一般社団法人日本飲食団体連合会／徳島県農業法人協会

■お問い合わせ方法

以下の専用ページからお申し込みくださいませ。

URL：https://expo.tabeloute.co.jp/company/?code=PR_TIMES

■TYL について

TYL は「ペットの家族化推進」をミッションとして掲げている急成長ベンチャーで、動物病院および隣接領域への経営支援とペットの飼い主支援という両輪でサービスを展開しており、ペットが健康に暮らせる環境を作り、ペットと飼い主ともに幸せな生活を送れるように、人とテクノロジーを駆使して価値ある仕組みの構築を進めております。動物病院支援では、動物病院従事者向けの人材紹介事業や求人媒体等を運営、病院経営に関わる課題および事業承継のコンサルティングをおこなっています。飼い主支援では、ペットのヘルスケアに係る往診事業や病院の運営等を提供しております。また、「ペットの家族化推進」の在り方としてペットの平均・健康寿命の向上と飼い主との楽しい時間の創出増加を目指しており、ペットの医食十（楽しむ、遊ぶ、出かける、住む、学ぶ、移動する、泊る、寝る、着る、etc）、を高めていくため、「食」にまつわる十（農業、加工、小売、飲食、etc）の分野での事業展開をおこなっております。

TYLサイトURL：https://pet-tyl.co.jp/

たべるーとサイトURL：https://tabeloute.co.jp/(https://pet-tyl.co.jp/)

■会社概要

名称：株式会社 TYL

代表取締役社長：金児 将平

設立：2017年8月1日

資本金：225,124,800 円 ※資本準備金含む

所在地：東京都港区芝 2-13-4 住友不動産芝ビル 4号館4階