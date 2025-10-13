「第6回パルクール日本選手権」第2日結果

一般社団法人日本アーバンスポーツ支援協議会

「第6回パルクール日本選手権」男子フリースタイル　優勝　大貫 海斗


本日2025年10月13日（月祝）、「第6回パルクール日本選手権」（10月11日（土）～10月13日（月・祝）＠livedoor URBAN SPORTS PARK）第3日が行われました。



「第6回パルクール日本選手権」 ＆ 「パルクール・ネクストジェン選考会」


■日程　2025年10月11日(土) ～10月13日(月・祝)


■会場　livedoor URBAN SPORTS PARK (東京都江東区有明1丁目13-7)



「第6回パルクール日本選手権」決勝結果


＜男子フリースタイル＞


優勝：大貫 海斗


2位：鈴木 智也


3位：上原 貴博




【パルクール日本選手権に関するお問い合わせ先】


公益財団法人 日本体操協会 パルクール委員会　　parkour@kju.jp


大会ホームページ　https://www.japanparkourcommission.jp/news/4314/



※「パルクール日本選手権」は独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興基金助成、「パルクール ネクストジェン」は同じくスポーツ振興くじ助成を受けています