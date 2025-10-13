「第6回パルクール日本選手権」第2日結果

一般社団法人日本アーバンスポーツ支援協議会「第6回パルクール日本選手権」男子フリースタイル 優勝 大貫 海斗

本日2025年10月13日（月祝）、「第6回パルクール日本選手権」（10月11日（土）～10月13日（月・祝）＠livedoor URBAN SPORTS PARK）第3日が行われました。

「第6回パルクール日本選手権」 ＆ 「パルクール・ネクストジェン選考会」

■日程 2025年10月11日(土) ～10月13日(月・祝)

■会場 livedoor URBAN SPORTS PARK (東京都江東区有明1丁目13-7)

「第6回パルクール日本選手権」決勝結果

＜男子フリースタイル＞

優勝：大貫 海斗

2位：鈴木 智也

3位：上原 貴博

【パルクール日本選手権に関するお問い合わせ先】

公益財団法人 日本体操協会 パルクール委員会 parkour@kju.jp

大会ホームページ https://www.japanparkourcommission.jp/news/4314/

※「パルクール日本選手権」は独立行政法人日本スポーツ振興センター スポーツ振興基金助成、「パルクール ネクストジェン」は同じくスポーツ振興くじ助成を受けています