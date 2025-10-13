【SOCIALSQUARE郡山店】毎週金曜日に開催中！「本と出会い、人とつながる ― スクエアライブラリー」
郡山市で障がいのある方の就労移行支援・自立訓練（生活訓練）を展開するソーシャルスクエア郡山店（運営：NPO法人ソーシャルデザインワークス 代表理事：北山剛）では、毎週金曜日（13:00～17:00）に事業所を一般開放し、スクエアライブラリーを開催しています。
「読み終わったけれど捨てられない本」「誰かに手渡したい本」「新しい出会いを待っている本」
そんな本がお家に眠っている方はいませんか？そんな本たちが並ぶ場所、それがスクエアライブラリーです。
スクエアライブラリーはどなたでもお立ち寄りいただける場所になっています。
みんなでつくる「本棚」
お家に眠っている本を棚に置けば、誰かの手に渡り、また誰かの新しいページがめくられていく。
逆に、自分が気になった本を見つけたら、自由に持ち帰ることもできます。
過ごし方はいろいろ
スクエアライブラリーは本を読むだけでなく、
気分に合わせて自分の時間を過ごしたり、思いがけない出会いを楽しんだりできる場になっています。
◻︎本を手にとってじっくり読む
◻︎ドリンクを片手にほっと一息（1杯50円）
◻︎勉強や作業に集中するスペースとして利用する
◻︎ちょっと誰かと雑談や相談をする
◻︎自分が過ごしたいように過ごすことができます
FRIDAY for YOU ～あなたとわたしの金曜日～
スクエアライブラリーで実施している “手紙を通して人と繋がるプロジェクト”
あなたの金曜日の物語や出来事を手紙に綴ると誰かに届く。
そして、誰かの金曜日の物語があなたに届きます。
定期的な企画も・・・
スクエアライブラリーでは、不定期で様々な企画を開催しています。
本を通じたつながりだけでなく、地域の人たちが気軽に交流できるイベントも行っています！
※開催情報はInstagram（@sskoriyama_squarelibrary）(https://www.instagram.com/sskoriyama_squarelibrary/)で随時配信中です。
スクエアライブラリーをどんな場所にしたいか？何がしたいのか？みんなで一緒に考えています
＼9月19日（金）には「チープ菓子パーティ」を開催しました／
総額200円以内のお菓子を持ち寄り、みんなでテーブルを囲んでシェアしながら楽しみました！
「これ懐かしい！」「子どものころよく食べたよね」など、様々な会話が飛び交っていました。
スクエアライブラリーのイベントは、途中参加・途中退室もOK。
ちょっと時間が空いたから立ち寄ってみよう、という気軽さで参加できます。
本棚をきっかけに訪れた人が、こうした交流イベントでさらに地域の人と出会える
――そんな広がりもスクエアライブラリーならではです――
スクエアライブラリーは、本との出会いにとどまらず、人と人がつながり合うあたたかな場です。
これからも気軽に立ち寄れる居場所として、本からはじまる新しい出会いとつながりを大切にしていきます。
【事業所に関するお問い合わせはこちら】
ソーシャルスクエア郡山店
電話｜070-1147-6039
メール｜ss_koriyama@sdws.jp
HP｜https://socialsquare.life/square_list/05_koriyama/
Instagram｜https://www.instagram.com/socialsquare_koriyama/
https://www.instagram.com/sskoriyama_squarelibrary/（スクエアライブラリー）
特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス
全国で障害福祉事業所「SOCIALSQUARE（ソーシャルスクエア）」を展開。就労移行支援・自立訓練（生活訓練）・就労定着支援サービスを実施。
私たちは、仲間同士が感謝しあい、お互いの幸せを追い求め、協力しあう風土と、多様な考え、様々な生き方や働き方を尊重しあい、応援しあう文化を醸成していくチームであり続けます。その中で、20年後の未来・社会に向けて、人・街・文化に対する様々な社会貢献活動をしていきます。
私たちが全国の拠点で諦めずに行動していくことが地域の人たちの勇気となり、それが多くの人たちの人生の豊かさに繋がるような諦めない一歩を踏み出せる社会を創っていきます。
法人HP｜https://sdws.jp/(https://sdws.jp/)