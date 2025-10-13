【SOCIALSQUARE郡山店】毎週金曜日に開催中！「本と出会い、人とつながる ― スクエアライブラリー」

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

郡山市で障がいのある方の就労移行支援・自立訓練（生活訓練）を展開するソーシャルスクエア郡山店（運営：NPO法人ソーシャルデザインワークス 代表理事：北山剛）では、毎週金曜日（13:00～17:00）に事業所を一般開放し、スクエアライブラリーを開催しています。

「読み終わったけれど捨てられない本」「誰かに手渡したい本」「新しい出会いを待っている本」

そんな本がお家に眠っている方はいませんか？そんな本たちが並ぶ場所、それがスクエアライブラリーです。

スクエアライブラリーはどなたでもお立ち寄りいただける場所になっています。







みんなでつくる「本棚」

お家に眠っている本を棚に置けば、誰かの手に渡り、また誰かの新しいページがめくられていく。

逆に、自分が気になった本を見つけたら、自由に持ち帰ることもできます。

過ごし方はいろいろ

スクエアライブラリーは本を読むだけでなく、

気分に合わせて自分の時間を過ごしたり、思いがけない出会いを楽しんだりできる場になっています。

◻︎本を手にとってじっくり読む

◻︎ドリンクを片手にほっと一息（1杯50円）

◻︎勉強や作業に集中するスペースとして利用する

◻︎ちょっと誰かと雑談や相談をする

◻︎自分が過ごしたいように過ごすことができます

FRIDAY for YOU ～あなたとわたしの金曜日～

スクエアライブラリーで実施している “手紙を通して人と繋がるプロジェクト”

あなたの金曜日の物語や出来事を手紙に綴ると誰かに届く。

そして、誰かの金曜日の物語があなたに届きます。

定期的な企画も・・・

スクエアライブラリーでは、不定期で様々な企画を開催しています。

本を通じたつながりだけでなく、地域の人たちが気軽に交流できるイベントも行っています！

※開催情報はInstagram（@sskoriyama_squarelibrary）(https://www.instagram.com/sskoriyama_squarelibrary/)で随時配信中です。

スクエアライブラリーをどんな場所にしたいか？何がしたいのか？みんなで一緒に考えています

＼9月19日（金）には「チープ菓子パーティ」を開催しました／

総額200円以内のお菓子を持ち寄り、みんなでテーブルを囲んでシェアしながら楽しみました！

「これ懐かしい！」「子どものころよく食べたよね」など、様々な会話が飛び交っていました。

スクエアライブラリーのイベントは、途中参加・途中退室もOK。

ちょっと時間が空いたから立ち寄ってみよう、という気軽さで参加できます。



本棚をきっかけに訪れた人が、こうした交流イベントでさらに地域の人と出会える

――そんな広がりもスクエアライブラリーならではです――

スクエアライブラリーは、本との出会いにとどまらず、人と人がつながり合うあたたかな場です。

これからも気軽に立ち寄れる居場所として、本からはじまる新しい出会いとつながりを大切にしていきます。

