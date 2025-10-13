愛犬と一緒に遊園地アトラクションを楽しめる「ワンちゃん同伴遊園地イベント」の開催決定!!他、岩見沢市民が遊園地入園無料で楽しめる「オータムフェスト」開催など。
「ワンちゃん同伴遊園地イベント」について
北海道グリーンランド遊園地は10月26日(日)に「ワンちゃん同伴遊園地イベント」を開催いたします。
今年度の遊園地営業最終日に開催されるイベントで、大観覧車などの一部アトラクションを愛犬と一緒に楽しむことが出来ます。
他にも、園内でのお散歩はもちろん、アトラクションを背景に記念写真を撮れたり、愛犬の遊園地デビューにご活用いただけます。
【イベント開催情報】
※北海道グリーンランド公式HPからもイベント情報はご確認いただけます。
【開催日】10月26日(日)
【場所】北海道グリーンランド遊園地
【時間】9:00～16:00
【参加料】ワンちゃん1匹につき1000円(税込)
※参加料は犬の入園料、アトラクション利用料が含まれております。
※別途、同伴者入園料やアトラクション利用料のお支払いが必要です。
【ワンちゃんのアトラクション利用区分】
・小型犬：0～10kgまで
・中型犬：11～20kgまで
・すべてのワンちゃん
【利用可能アトラクション】下記表のとおり
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165877/table/4_1_63a6467d1b6fdcace7d732a815d4e87b.jpg?v=202510140927 ]
【イベントに関する重要事項】
ワンちゃんと同伴入園をする場合、以下の規約を遵守していただきますようお願いいたします。
・マナーウェアの着用必須。
・園内では、リードの着用必須。
・糞尿の後始末は必ず同伴の飼い主様で行ってください。
・狂犬病予防ワクチン、混合ワクチン(3種以上)などのワクチン接種、または抗体検査を受けていないワンちゃんは入園できません。
・伝染性の病気を罹患中のワンちゃんの入園はできません。
・接種証明書を必ずご持参のうえ、ご参加ください。
・専用受付にて、誓約書のご署名必須。
※記載していただいた個人情報は、当イベント参加に際し、誓約を確認するため以外には使用いたしません。取得した個人情報は管理責任者を定め、紛失や漏洩がないよう積極的な安全対策を実施いたします。
【その他注意事項】
・ワンちゃんと同伴でアトラクション利用する場合、アトラクション毎に同伴者のアトラクション利用料(回数券・フリーパス券)が必要になります。
・ワンちゃんのサイズや体重によって、利用が制限されるアトラクションがございますので、事前にご確認ください。
・ご利用可能アトラクションについては、諸般の事情により運転を休止する場合がございます。
・イベント当日は、ワンちゃんが苦手なお客様や、動物アレルギーを持つお客様も遊園地をご利用になります。十分にご配慮のうえ、ご参加くださいますようお願いいたします。
・チケット購入後の返金や、紛失によるチケット再発行などについては、いかなる場合も対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
芸術発表会「オータムフェスト」開催について
10月19日(日)に、「オータムフェスト2025」を開催いたします。
イベント当日は岩見沢市民限定で、遊園地入園料が無料で楽しめるようになっております。
また、催し物として岩見沢市で活動しているダンスクラブやチアリーディングチームが屋内ランドホールでダンスやチアリーディングを披露いたします。
芸術の秋を北海道グリーンランドでご堪能ください。
【開催日】10月19日(日)
【場所】北海道グリーンランド遊園地
【時間】9:00～16:00
【入園料】岩見沢市民と証明できる物をご提示で無料
※駐車場料金、乗り物券代は別途お支払いが必要となります。
※ご提示いただいた個人情報は、岩見沢市民であることの確認以外には使用いたしません。取得した個人情報は管理責任者を定め、紛失や漏洩などが発生しないよう積極的な安全対策を実施いたします。
イベントについては、諸般の事情により内容の変更または中止となる場合がございます。北海道グリーンランド公式HPや各種SNSよりご確認のうえ、ご来園ください。
北海道グリーンランド
【お問い合わせ】
TEL:0126-22-2121
【公式HP】
https://h-greenland.com/park/
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/hgreenland1025/
【公式X】
https://x.com/Hgreenland1015
空知リゾートシティ株式会社関連施設のご紹介
【北村温泉ホテル】
憩いと癒し地、米どころ『浴澤(ゆあみさわ)』は、現在の岩見沢市になります。
その奥座敷に位置する北村温泉は名湯『源泉掛け流し43度』の天然温泉です。
ー他では味わえない『天然』にこだわったお湯。ー
温泉の源泉はホテルのすぐ裏側にあるので、冷ましたり沸かしたりすることなく地下から浴槽にそのまま注がれます。
これこそが名湯「源泉100％かけ流し」である所以です。
泉質は何もかもを温めてくれる強塩泉で、その泉温は43℃。
北村温泉のお湯は、お客様をすっぽりと包んで温かなくつろぎのひと時をご提供します。
【温泉営業時間】
日帰り入浴 6:00～23:30 (受付終了23:00)
【日帰り入浴入館料】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165877/table/4_2_b73984ccc0bd1fc684afdee8bc608cd4.jpg?v=202510140927 ]
岩盤浴利用料
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/165877/table/4_3_608f78b09f8c7aab701d9accab0bf842.jpg?v=202510140927 ]
賃室料
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/165877/table/4_4_fd80145f09e95c7fa83fb7924dc48780.jpg?v=202510140927 ]
効能
神経痛・関節痛や、慢性的な消化器病や皮膚病に効果的。
室内浴槽
大きな浴槽で、ゆったりくつろげる。
露天風呂
開放的な気分で源泉を堪能できます。
足湯
手軽に温泉を楽しめる。
北村温泉ホテル「レストラン四季彩」・「居酒屋きたむら」
自慢の地元食材をふんだんに使った和洋折衷料理を堪能していただきます。
特に女性のお客様に喜んでいただけるようレストラン四季彩では、洋食や中華にも力を注ぎ多彩なメニューで皆様をお迎えいたします。
ご宴会料理や宿泊ご夕食膳もこれまで同様に決して『和』にこだわらず、バラエティーに富んだ献立で『食べることの楽しみ』を提供してまいります。
【営業時間】
【レストラン四季彩】
・11:00～14:30 (オーダーストップ13:50)
・17:00～20:00 (オーダーストップ19:30)
【居酒屋きたむら】
・17:00～20:00 (オーダーストップ19:30)
レストラン四季彩
宴会利用も可能。
提供料理
地元産食材をふんだんに使用。
居酒屋きたむら
昔ながらの居酒屋。
室内の様子
お風呂上がりの至高の一杯をお楽しみいただけます。
北村温泉ホテル
【お問い合わせ】
TEL:0126-55-3388
【公式HP】
https://kitamuraonsen.com/
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/kitamura_onsen/
【公式X】
https://x.com/553388Kitamura