株式会社プロジェクトセレネが「愛知を代表する中小企業100選」に選出されました。名古屋・大須発の文化を観光資源として世界へ～女性経営者が導く“感動体験”企業
愛知を代表する企業100選の認定証
■ 「愛知を代表する中小企業100選」とは
「愛知を代表する中小企業100選」は、愛知県を拠点に独自のビジネスモデルや社会貢献を行う企業を選出し、地域経済・文化の発展を支える中小企業を紹介するプロジェクトです。
経営革新性、地域貢献性、将来性を基準に選定が行われ毎年発表されています。
（プロジェクトセレネ掲載ページ：https://madeinlocal.jp/category/companies/aichi080）
大須商店街のパレードに練り歩くメイド達
■ 名古屋・大須発の文化を世界へ
株式会社プロジェクトセレネは、名古屋市大須で生まれた「おかえりなさいませ、ご主人様」という掛け声を、日本特有の“おもてなし文化”として世界に発信している企業です。
同社は「ご来店いただいた方に最高のエンターテイメントを！」を理念に掲げ、
「深海」「星空」「魔術師」など独自の世界観を持つメイドカフェ・コンセプトカフェを全国で展開。
国内外の来訪者に“笑顔と感動体験”を提供しています。
この文化的発信を通じて、名古屋・大須の地域ブランドを高めるとともに、観光・雇用・まちづくりの活性化にも寄与しています。
■ 選出に関するコメント
[株式会社プロジェクトセレネ／代表取締役 男城月菜]
“おかえりなさいませ、ご主人様”という掛け声は、名古屋・大須で育まれた“おもてなし”の文化です。
私たちはこの挨拶に込められた地域の精神を再解釈し、観光資源として国内外に発信していきたいと願っています。
今回の「愛知100選」選出は、こうした文化的価値の発信と地域との連携、そして日々笑顔を届けてきたスタッフたちの努力を形にしていただいたものだと感じています。
これからも【ご来店していただいた方に最高のエンターテイメントを！】を創造し、名古屋から世界へ、文化と感動を届け続けます。
これからのプロジェクトセレネグループの成長と発展にご期待ください。
代表取締役 男城月菜
■ 会社概要
本社所在地 愛知県名古屋市中区大須3-30-60大須301ビル5階
代表取締役 男城 月菜
設立 2017年6月
事業内容 メイドカフェ・コンセプトカフェ運営、イベント企画
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社プロジェクトセレネ
E-mail：project.serene6@gmail.com