PK shampoo、2026年2月に東京と神戸にて初のファンクラブ会員限定ライブ『Fly me to the moon』開催を発表！

写真拡大 (全4枚)

日本コロムビア株式会社


圧倒的なパフォーマンスで最注目のロックバンド・PK shampoo。




2026年2月に東京と兵庫にて開催されるPK shampoo初のファンクラブ会員限定ライブ『Fly me to the moon』が発表された。東京公演は2月11日(水祝)、会場は月見ル君想フにて開催。そして兵庫公演は2月14日(土)、会場は神戸クラブ月世界 にて開催となる。




本日よりOfficial Fan Club先行予約受付がスタート。Official Fan Clubの入会は下記イベント情報詳細から。チケットの入手は是非お早めに。



■PK shampoo FunClub Member Only Live “Fly me to the moon”情報




公演名：PK shampoo FanClub Member Only Live "Fly me to the moon"




＜東京公演＞


公演日：2月11日(水・祝)


会場：東京・月見ル君想フ


OPEN 18:00 / START 18:30


主催： HOT STUFF PROMOTION


企画制作：From World Wide Web.


問合せ：HOT STUFF PROMOTION（050-5211-6077）




＜兵庫公演＞


公演日：2月14日(土)


会場：兵庫・神戸クラブ月世界


OPEN 18:00 / START 18:30


主催： GREENS


企画制作：From World Wide Web.


問合せ：GREENS（06-6882-1224）




【Official Fan Club先行】　※電子チケットのみ / FC先行のみ


2025/10/13(月祝)20:00～2025/10/19(日)23:59


URL：https://fanicon.net/ticket/6817




【PK shampoo Official Fun Club入会方法】


下記URLから入会できます。


https://fanicon.net/fancommunities/5363






■PK shampoo Major 1st Full Albumリリース情報






タイトル：『PK shampoo.log』


発売日：2025年6月18日(水)


品番・形態・価格：COCP-42506［CD］\3,300 (tax in)


発売・配信元：日本コロムビア / From World Wide Web.


配信URL： https://lnk.to/PKshampoolog




＜収録内容＞


1. 旧世界紀行


2. 君が望む永遠


3. 天使になるかもしれない


4. S区宗教音楽公論（Album ver.）


5. 夏に思い出すことのすべて


6. 善人は眠れない


7. 断章


8. 落空（Album ver.）


9. 死がふたりを分かつまで


10. SSME


11. 東京外環道心中未遂譚


12. ひとつのバンドができるまで






■PK shampoo Profile




L→R：ニシオカケンタロウ(Bass)、カズキ(Drums)、ヤマトパンクス(Vocal/Guitar)、福島カイト(Guitar)




From World Wide Web. We are PK shampoo. POPS 最先端。


関西大学の音楽サークルに在籍していた4人で結成されたロックバンド。


圧倒的なライブパフォーマンスとノイジーだがどこか懐かしく美しいメロディに独特で文学的な歌詞を見事に融合させ、リスナーの心を鷲掴みにしている。




■PK shampoo WEB


Official WEB： pkshampoo.jp(https://pkshampoo.jp/)


Official FC： https://fanicon.net/fancommunities/5363


YouTube： www.youtube.com/@pkshampoo1978(https://youtube.com/@pkshampoo1978?si=xDNhiDzeTUCrCX_W)


X： https://x.com/PKshampoo


Instagram： https://www.instagram.com/realpkshampoo/


TikTok： http://www.tiktok.com/@realpkshampoo


Lit.Link： https://lnk.to/PKshampoolog