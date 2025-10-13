『新製品20％オフ』LiTime 新製品発売！リン酸鉄バッテリーがより小型化スマート化！

Starrysea Co., Limited

エネルギーソリューションを提供するブランドLiTimeは、Amazonにてリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの新製品を3つ発売します。

わずか6cmの超薄型12V 100Ah Slim、マリン始動&蓄電の両用12V165Ahと小型化しながら容量アップした12V 320Ah Mini Bluetooth LiFePO4リチウムバッテリーという3つの新製品で、リチウムイオンバッテリーをより小型化よりスマートにして、車中泊、マリン、家庭用蓄電、オフグリッド、防災予備電源など多様な応用シーンに適用し、エネルギー自由をサポートいたします。

新製品には、20%オフ割引を使用可能で、お得に手に入れられます。ぜひご利用ください！

LiTimeのAmazonストアへ :https://amzn.to/4oMGKpj

LiTime 12V 100Ah Slim 超薄型 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

●わずか6cmの超薄型で狭いところでも設置可能、空間を最大限に活用

●通常の12V100Ah LiFePO4バッテリーより36％省スペース

●12V100Ah鉛蓄電池より50％軽量化

参考価格：62980

クーポン：13000(20％オフ)

販売価格：49980

商品リンク：https://amzn.to/3W2MnCE

LiTime 12V165Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

●300HP以下の燃料式船外機始動可能

●2112Wh大容量で電力需要を満たす

●1台2役！

●Bluetooth機能でリモート管理対応

●自己加熱機能付きで寒冷環境対応

●マリン用途に適するIP67防水防塵

参考価格：87599

クーポン：17600(20％オフ)

販売価格：69999

商品リンク：https://amzn.to/42gcny4

LiTime 12V320Ah Mini Bluetooth リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

●通常の12V300Ahより31%小型化サイズ

●通常の12V300Ahより20Ah容量アップ

●12V100Ah鉛蓄電池3台並列接続より55％軽量化

●Bluetooth機能でリモート管理対応

●低温保護機能で寒冷環境対応

参考価格：124999

クーポン：25000(20％オフ)

販売価格：99999

商品リンク：https://amzn.to/3IRqa7K

LiTimeは、異なるサイズと多様な機能を持つリン酸鉄バッテリーを販売しています。また、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに関連する製品、例えば、LiFePO4バッテリー充電器や走行充電器、純正弦波インバーター、MPPTコントローラー、ハイブリッドインバーター等豊富な製品ラインナップを持ち、エネルギーソリューションを提供しています。詳しくはLiTimeのAmazonストアをご覧ください！

