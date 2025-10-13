【岡山大学】研究材料が芸術作品に!?「岡山芸術交流2025」に岡山大学理学部・工学部が協力
2025（令和7）年 10月 13日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の理学部・工学部が、岡山市で3年に1度開催される現代美術（コンセプチュアルアート）の国際展「岡山芸術交流 2025」（2025年9月26日～11月24日）の展示作品の制作に協力しました。
工学部の勝原光希助教（応用生態学）、理学部の濱田麻友子教授（進化生物学）、三村真紀子教授（生態学）、吉井大志教授（時間生物学）の各研究室が、ゲストアーティストである映画作家・アーティストのヴェレナ・パラヴェルさんの作品に、研究材料であるキイロショウジョウバエ、カミナリイカなどのさまざまな生物を提供しました。
普段の生活では気にも留めない生物の極微の音や動き、形が表現された、幻想的でダイナミックな映像作品になっています。会期中は岡山県天神山文化プラザにて、パラヴェルさんの映像を無料で鑑賞できます。ぜひこの機会にご覧ください。
展示されている映像
◆参 考
・勝原光希 岡山大学工学部 環境・社会基盤系 環境マネジメントコース
https://www.applied-ecology.eme.okayama-u.ac.jp/
・濱田麻友子 岡山大学理学部臨海実験所
https://www.science.okayama-u.ac.jp/~rinkai/index.html
・三村真紀子 岡山大学理学部生物学科
https://sites.google.com/site/mimuralab/home
・吉井大志 岡山大学理学部生物学科
https://sites.google.com/site/chronobiologyokayamauni/
・岡山芸術交流 2025
https://www.okayamaartsummit.jp/2025/
・ヴェレナ・パラヴェル
https://www.okayamaartsummit.jp/2025/guest/#24
岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
