TOOBOE「あなたはかいぶつ」TVアニメ「光が死んだ夏」Special MVを公開
TOOBOE「あなたはかいぶつ」のTVアニメ「光が死んだ夏」Special MVが公開された。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TE3McAbD7DA ]
「あなたはかいぶつ」はTVアニメ「光が死んだ夏」のエンディング主題歌。TOOBOEが登場人物への赦しを与えるような一曲は、アニメを通して印象的にこの夏を彩った。
今回公開されたMVでは、TVアニメ「光が死んだ夏」のアニメ映像が、TOOBOE「あなたはかいぶつ」のために特別編集されている。第一期の全12話の中で葛藤し、変化していくよしきとヒカルの関係性に思いを馳せたくなる作品となった。
TOOBOEは、12月に対バンライブ「奇才」を開催。12月1日（月）に大阪BIGCATにて開催される大阪公演にはフレデリックを、12月15日(月)に東京LIQUIDROOMにて開催される東京公演にはシンガーズハイをそれぞれ招き、一夜限りのスペシャルな対バンライブを行う。チケットは10月15日（水）までオフィシャル先行受付中。
さらに11月28日（金）には東京 キネマ倶楽部にて「TOOBOE FC LIVE 2025～THANK YOU～」を開催。チケットはTOOBOEファンクラブ“INUGOYA”にて先行受付中となっている。
■あなたはかいぶつ / TOOBOE TVアニメ「光が死んだ夏」Special MV
・URL https://youtu.be/TE3McAbD7DA?si=v0vg6vsSCsWenO7y
(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会
■TOOBOE「あなたはかいぶつ」
・配信リンク https://tooboe.lnk.to/youaremymonster
(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会
■「光が死んだ夏」ノンクレジットエンディング「あなたはかいぶつ」TOOBOE：The Summer Hikaru Died Ending
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_dq21OHPJTk ]
■TOOBOEライブ情報
「対バンライブ「奇才」」
▼大阪公演：2025年12月1日(月)＠BIGCAT
open 17:30 / start18:30
GUEST：フレデリック
▼東京公演：2025年12月15日(月)＠LIQUIDROOM
open 17:30 / start18:30
GUEST：シンガーズハイ
●料金：スタンディング \6,000 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
▼オフィシャル先行（10/15 23:59迄）： https://w.pia.jp/s/tooboe-kisai/
「TOOBOE FC LIVE 2025～THANK YOU～」
2025年11月28日(金)＠キネマ倶楽部
open 18:15 / start 19:00
●料金：スタンディング \5,500 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
▼INUGOYA先行： https://t.co/Oo9wUJOF2Z
■TOOBOE「あなたはかいぶつ」
2025年8月13日（水）リリース
・購入はこちら https://TOOBOE.lnk.to/youaremymonster.ep
▼完全生産限定盤（CD＋BD＋グッズ）：9,000円（税込）
SRCL-13382～13384
※TOOBOE書き下ろしジャケット
※BDには2025年6月10日に行われたTOOBOE ONEMAN LIVE 2025 《 RUBY 》の映像を収録
※グッズとしてTOOBOEがデザインを監修した「遠吠御守」（全2色・ランダム1種封入）「オリジナルステッカー」（全4色・ランダム1種封入）を付属
※”ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」裏ファイナル”ご来場orポスタープレゼント抽選参加シリアルコード付きチラシ封入（10月13日（月・祝）開催予定）（“裏ファイナル”に関しましてはアコースティックセットでのライブの実施とトークを予定しております。）
＜収録楽曲＞
・あなたはかいぶつ
・抜殻
・優しい瞳
・Nýx
・Doll
(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会
(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会
■光が死んだ夏 メインPV第1弾
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=CHwd4b0Ayq0 ]
■TVアニメ『光が死んだ夏』
(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会
＜イントロダクション＞
とある集落で
幼い頃からずっと一緒に育ってきた
同い年のよしきと光
照りつける太陽
耳にこびりつくクマゼミの声
帰り道に食べるアイス
他愛もないことで笑い合う
いつもと変わらない夏のある日
「……お前、やっぱ光ちゃうやろ」
半年前、山で行方不明になった光は
一週間後ふらりと帰ってきた
声も姿も光に見えるモノ
その中に蠢いていたのは――
「光はもうおらんのや……それやったら」
友人の姿をした“ナニカ”と歩みだす、
“いつもと変わらない”日常
だが、時を同じくして
奇怪な事件が集落を襲い始める
未知の“ナニカ”へ堕ちていく
青春ホラー物語の幕が、今、上がる――
＜配信情報＞
Netflix
https://www.netflix.com/jp/title/81948057?s=i&trkid=0&vlang=ja(https://www.netflix.com/jp/title/81948057?s=i&trkid=0&vlang=ja)
ABEMA
https://abema.go.link/bICAh
＜キャスト＞
辻中佳紀：小林千晃
ヒカル：梅田修一朗
田中：小林親弘
暮林理恵：小若和郁那
山岸朝子：花守ゆみり
巻ゆうた：中島ヨシキ
田所結希：若山詩音
＜スタッフ＞
原作：モクモクれん（KADOKAWA「ヤングエースUP」連載）
監督・シリーズ構成：竹下良平
キャラクターデザイン・総作画監督：高橋裕一
ドロドロアニメーター：平岡政展
プロップデザイン：應地隆之介
サブキャラクターデザイン：渡辺舞、西願宏子、長澤翔子
美術設定：多田周平、高橋武之、曽野由大
美術監督：本田こうへい
色彩設計：中野尚美
色彩設計補佐：越田侑子
3D監督：中野祥典
撮影監督：前田智大
2Dデザイン：永良雄亮、津江優里
編集：木村佳史子
音響演出：笠松広司
音響制作：dugout
音楽：梅林太郎
オープニング主題歌：「再会」Vaundy
エンディング主題歌：「あなたはかいぶつ」TOOBOE
アニメーション制作：CygamesPictures
＜公式情報＞
TVアニメ『光が死んだ夏』公式サイトhttps://hikanatsu-anime.com/
TVアニメ『光が死んだ夏』公式X @hikanatsu_anime
TVアニメ『光が死んだ夏』公式TikTok @hikanatsu_anime
＜原作＞
光が死んだ夏
著者：モクモクれん
ヤングエースUPで連載中
https://web-ace.jp/youngaceup/contents/1000183/
1巻～７巻好評発売中（Kadokawa Comics A）
■TOOBOE
音楽クリエイター「john」による、作詞/作曲/編曲/歌唱/イラスト/映像を始めとした様々なクリエイティブ活動を手がけるソロプロジェクト「TOOBOE」。特徴的な声とキャッチーで癖になる楽曲で、現代の音楽におけるネットシーンとJ-Popを横断的に行き来し表現するマルチアーティスト。2022年4月に1stシングル「心臓」をリリースしメジャーデビュー。2022年11月にリリースした「錠剤」はTVアニメ『チェンソーマン』第4話エンディングテーマとして起用された。さらに2024年6月に公開した「痛いの痛いの飛んでいけ」のMVは、既にそれぞれ2000万回再生を突破している「心臓」「錠剤」を凌ぐ勢いで世界各国で話題を呼び、自身最速でYouTubeの再生回数2000万回を突破した。
Official Site：https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/
X：(TOOBOE)https://twitter.com/casablancalanca
(Official) https://x.com/tooboeofficial
Instagram：https://www.instagram.com/john_tooboe/
TikTok： https://www.tiktok.com/@johntooboe_official
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9rPALOT-ZVc7VEXATYSNCA