莉犬(すとぷり)、関西圏でのワンマンライブ追加公演決定！『言ノ葉ワンダーランド LIVE in 神戸ワールド記念ホール』を開催！

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の「莉犬」が、2025年8月に日本武道館で開催したワンマンライブに続き、2025年12月に神戸ワールド記念ホールにてワンマンライブ『言ノ葉ワンダーランド LIVE in 神戸ワールド記念ホール』を開催することをお知らせいたします。あわせて、チケット申込の受付を開始したことをお知らせいたします。

2025年8月に開催した初の日本武道館公演『言ノ葉ワンダーランド LIVE in 日本武道館』が大きな反響を呼び、このたび兵庫・神戸で追加公演が決定。関西圏でのワンマンライブは、2019年以来約6年ぶりとなります。

「莉犬」のワンマンライブ追加公演、『言ノ葉ワンダーランド LIVE in 神戸ワールド記念ホール』は、12月13日(土)に1公演、14日(日)に昼夜2公演の全3公演で開催予定。自身の世界観を詰め込んだ“言ノ葉”のステージが、神戸ワールド記念ホールで繰り広げられます。

本日10月13日(月・祝)21:00より、すとぷり公式ファンクラブ「すとふぁみ」にてFC最速先行(抽選)受付を開始いたしました。指定席に当選・入金された方を対象とした「スペシャルグッズ付き指定席」アップグレード受付も後日実施予定です。詳細は特設サイトにてご案内いたします。

2026年に迎える「すとぷり」結成10周年を前に、さらに進化を遂げる「莉犬」。その音楽とライブを通じた“ことばの旅”が、関西圏にも新たな章を広げます。ぜひご期待ください。

■ 「莉犬」ワンマンライブ追加公演 『言ノ葉ワンダーランド LIVE in 神戸ワールド記念ホール』概要

【公演タイトル】

言ノ葉ワンダーランド LIVE in 神戸ワールド記念ホール

【開催日時】

-2025年12月13日(土) 開場17:00／開演18:00

-2025年12月14日(日)

1部 開場12:00／開演13:00

2部 開場17:00／開演18:00

【会場】

神戸ワールド記念ホール

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-12-2

【特設サイト】

https://rinu-budokan2025.stpr.com/

■ チケット販売情報

[【追加公演】 FC最速先行受付（抽選）]

受付期間：2025年10月13日(月・祝)21:00～2025年10月19日(日)23:59まで

受付ページ：https://strawberryprince.stpr.com/p/events/Kotonoha_Wonderland2025_Kobe

●指定席 価格：8,800円(税込)●ファミリー席 価格：6,600円(税込)

≪注意事項≫

※3才以上有料

※全席指定席

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※全ての公演に1回ずつ、お一人様4枚までお申込みいただけます

※同行者はすとふぁみ会員・非会員の方含めてどなたでもご登録いただけます

※【すとぷり公式ファンクラブ「すとふぁみ」へのご入会(=入金)が必要となります

※『ファミリー席』につきましては、特設サイトの注意事項をご確認の上お申込みください

●スペシャルグッズ付き指定席 価格：15,000円(税込)

内訳：指定席チケット(8,800円)＋アップグレード料金(6,200円)

特典：アリーナ席確約 / スペシャルグッズ / 専用入場レーン

「スペシャルグッズ付き指定席」アップグレードチケットへの申し込みは言ノ葉ワンダーランド LIVE in 神戸ワールド記念ホール FC最速先行(抽選)の「指定席」で当選後、ご入金された方のみ可能です！

ご希望の方は「指定席」チケットへお申込みください！

≪アップグレードについて≫

FC最速先行受付で「指定席」チケットを当選・ご入金された方を対象に、スペシャルグッズ付き指定席へのお申込みを後日受け付け、抽選する方法です。

当選された場合、アップグレード料金として1枚につき6,200円(税込)＋手数料をお支払いいただきます。

スペシャルグッズ付き指定へ席をご希望の場合、まずは「指定席」チケットをお申込みください。

※スペシャルグッズの詳細は後日お知らせいたします

※ファミリー席でのご当選チケットはスペシャルグッズ付き指定席アップグレード受付の対象外となります

※FC最速先行以外でのご当選チケットはスペシャルグッズ付き指定席アップグレード受付の対象外となります

FC最速先行受付期間中に新規ご入会いただきチケットをご購入された方も、アップグレード受付の対象となります

※スペシャルグッズ付き指定席の詳細については特設サイトをご確認ください

■莉犬(すとぷり) Profile

株式会社STPR が活動をサポートする2.5 次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。赤色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTube チャンネル登録者数は223万人、TikTok フォロワー数130万、各SNS の合計フォロワー数854万人にのぼる。(2025年10月現在)

歌ってみたを中心に、アニメ制作も手掛けるなど多彩に活躍。2024年7月公開の「すとぷり」初となるアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～』では、主演声優に抜てきされるなど、声優としても活動の幅を広げている。同年10月には冠ラジオ番組がスタート。2025年5月にはオリジナルアニメの漫画が発売。同年8月には、3rdフルアルバムリリース＆日本武道館でのワンマンライブ2DAYSを開催。

莉犬(すとぷり)オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@riinukun/

公式X：https://twitter.com/rinu_nico

公式LINE：https://page.line.me/576xjmdi

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@riinukun

公式Instagram：https://www.instagram.com/riinukun/

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/