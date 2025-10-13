国際博覧会を担う大阪・横浜両市長による、バトンタッチセレモニー実施！次の万博は横浜！ ～GREEN×EXPO 2027 From EXPO2025～

GREEN×EXPO 2027 from EXPO2025 PR事務局

横浜市は、2027年3月19日（金）に開幕予定のGREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）に向けた機運醸成と、応援する皆さまとの一体感を高めることを目的に、10月13日（月・祝）に「次の万博は横浜！ ～GREEN×EXPO 2027 From EXPO2025～」を大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン リボーンステージ」にて開催いたしました。

本セレモニーでは、大阪市 横山 英幸 市長と、GREEN×EXPO 2027のホストシティを務める横浜市 山中 竹春 市長が登壇し、横山大阪市長からは万博閉幕の所感や横浜へのエール、山中 横浜市長からは、万博閉幕のお祝いやGREEN×EXPO 2027への意気込みなどについて語りました。ホストシティとして国際博覧会を担う横浜・大阪両市長による“フラワーリース”を用いた「ホストシティ バトンタッチセレモニー」を実施したほか、GREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」も登壇し、ホストシティの引継ぎを盛大にお祝いしました。

また、山中 横浜市長は、同日に開催された「2025年日本国際博覧会 閉会式」に出席し、博覧会国際事務局（BIE）からGREEN×EXPO 2027へのBIE旗渡し式に登壇しました。

フォトセッションの様子バトンタッチセレモニーの様子山中市長の挨拶



山中 竹春 横浜市長のコメント

半年にわたり、世界中からお越しの多くの方々が出会い、学び、感動を共有した大阪・関西万

博が、盛況のうちに閉幕を迎えられたこと、心よりお祝い申し上げます。ホストシティの大阪市

をはじめ大阪の多くの皆様の熱意とおもてなしに、敬意を表します。

次の万博は、横浜です。2027年の「GREEN×EXPO」は環境との共生をテーマにした博覧会です。

大阪・関西万博の盛り上がりを継承するとともに、地球的規模の課題解決に向けて、世界がつな

がり、未来を描く万博を目指します。大屋根リングの木材も再利用する予定です。

お子さんから大人の方まで、すべての世代の方がワクワクできる万博となるよう、横浜市は、

ホストシティとして全力で準備を進め、ホスピタリティ溢れる万博を創り上げてまいります。

開催概要

■日 時：2025年10月13日（月・祝） 17:15～17:35 （受付開始 16:45～）

■会 場：大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン リボーンステージ」

■登壇者：

山中竹春 横浜市長

横山英幸 大阪市長

GREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」

■内 容：

登壇者挨拶/ホストシティ バトンタッチセレモニー/フォトセッション

GREEN×EXPO 2027 開催概要

名 称：２０２７年国際園芸博覧会

正式略称：GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

テ ー マ：幸せを創る明日の風景

開催期間：2027年３月19日（金）～９月26日（日）

開催場所：神奈川県横浜市・旧上瀬谷通信施設

博覧会区域：約100ha（内、会場区域80ha）

クラス：A１（最上位）クラス（AIPH承認＋BIE認定）

公式サイト : https://expo2027yokohama.or.jp/

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」