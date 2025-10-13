【プレスリリース】MAKOTO Prime、生成AIで地方創生を加速する「紹介パートナー」「販売パートナー」を全国で募集

株式会社MAKOTO Prime

株式会社MAKOTO Prime（本社：宮城県仙台市、代表取締役：竹井 智宏、以下「当社」）は、当社が提供する生成AIサービスを全国の中小企業へお届けするため、「紹介パートナー」と「販売パートナー」の募集を行うことをお知らせいたします。

パートナー募集の背景

現在、多くの中小企業が人手不足や生産性の向上という共通の課題に直面しており、その解決策として生成AIへの関心が高まっています。しかし、「何から手をつければいいかわからない」「導入や運用のハードルが高い」といった理由で、活用に踏み出せない企業が少なくありません。

当社は東日本大震災を機に創業して以来、一貫して地方の企業支援に取り組んでまいりました。その中で、最新テクノロジーの恩恵を地方の中小企業にこそ届けたいという想いを強く抱いています。この想いを実現するためには、各地域に根差し、顧客と深い関係性を築いておられる企業や個人の皆様のお力添えが不可欠です。そこで、皆様の事業やスタイルに合わせてご協力いただけるよう、2つのパートナー制度をご用意いたしました。

選べる2つのパートナー制度

ご自身の事業や関わり方のスタイルに合わせて、最適なパートナーシップをお選びいただけます。

1. 紹介パートナー制度：貴社のネットワークを活かすシンプルな連携

当社のサービスに関心を持つ可能性のある企業様（見込み客）を当社にご紹介いただくだけで完結する、非常にシンプルなパートナーシップです。加盟金や販売ノルマ、専門知識は一切不要で、ご自身のネットワークを活かして低リスクで新たな収益機会を得ることができます。

主な特長

- 加盟金・ノルマ一切なし：初期費用や有償のユーザー登録も不要で、リスクなく始められます。- “紹介だけ”で完結！専門知識は不要：サービス説明や商談、契約手続き、導入後のサポートは全て当社が責任を持って行います。- 安心のサポート体制：営業資料の提供や定期的な勉強会など、手厚いサポート体制で活動をバックアップします。2. 販売パートナー制度：貴社事業の成長を加速させる本格的な連携

パートナー様ご自身が当社のAIサービスを販売し、顧客への提案からクロージングまでを担っていただくことで、継続的なストック収益を得られる本格的なビジネスパートナーシップです。

主な特長

ご紹介・お取り扱いいただくサービス「カルクシリーズ」

- 継続的なストック収益で事業基盤を強化：顧客の月額利用料から、継続的に収益の一部を還元。貴社の安定的な収益基盤の構築に貢献します。- 手厚い営業・技術サポート：当社の営業担当者が商談に同行し、クロージングまでを強力にサポート。AIの専門知識がなくても安心して販売活動をスタートできます。- 貴社の既存サービスと連携し、顧客価値を向上：貴社の既存製品・サービスと組み合わせることで、より付加価値の高いソリューションを提供できます。

パートナー様には、多くの中小企業で導入が進む以下のサービスをお取り扱い頂くことが可能となります。

カルクワークス：議事録や補助金申請書など、各種ビジネス文書を数分で自動生成できる多機能生成AIツール群です。プロンプトの学習は不要で、誰でもすぐに使いこなせる設計を実現。中小企業の実務に最適化されたアプリケーションで、人手不足の解消と業務効率化を強力にサポートします。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqworks

製品紹介動画：https://vimeo.com/910383343/de892f4424?share=copy

カルクチャット：スプレッドシート運用だけで導入できる、挫折させない生成AIチャットボットです。FAQ対応や各種問い合わせ業務を自動化し、管理の手間と導入・維持コストを抑制。自社データを活用したカスタマイズも簡単で、リーズナブルかつ柔軟な運用が可能です。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqchat

カルクペーパー：紙やPDF書類をアップロードするだけで、OCRと生成AI技術により即座にデータ化・構造化する書類DXクラウドサービスです。煩雑な紙書類の管理・入力作業を自動化し、業務を劇的に効率化します。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqpaper

代表取締役 竹井智宏のコメント

「私たちは東日本大震災の復興支援を原点とし、地方の中小企業が輝く社会の実現を目指してまいりました。その活動の中で、最新技術の活用こそが地方企業の生産性を飛躍的に高める鍵だと確信しています。この度、私たちが開発した生成AIツールを、より多くの企業様にご活用頂くため、全国の皆様と手を取り合うパートナーを募集します。これは、かつて松下幸之助氏が築いた『共存共栄』の思想に倣い、パートナーの皆様と事業を共に創り、共に成長していく仕組みです。皆様の関わりやすい形で、我々と一緒に、生成AIで日本の中小企業、そして地方を元気にしていきませんか。皆様のご参加を心よりお待ちしております。」

株式会社MAKOTO Primeについて

社名： 株式会社MAKOTO Prime

本社： 宮城県仙台市若林区清水小路6-1

代表： 代表取締役 竹井智宏

事業内容： 2011年東日本大震災を機に、東北の起業支援・中小企業支援を開始。東北復興＆スタートアップエコシステム構築の中心的役割を担う。現在は第二創業としてAI活用支援事業を立上げ。中小企業向け生成AIツール「カルクワークス」「カルクチャット」「カルクペーパー」を全国に展開。「生成AIで中小企業を元気に、生成AIで地方を元気に」を掲げて、より良い社会作りを目指している。

URL： https://makotoprime.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社MAKOTO Prime 広報部

E-mail： info@makotoprime.com