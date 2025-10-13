moxymill、「Sugar×Bitter」リリースイベントを渋谷で開催！渋谷の街をCUTEに染め上げる

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、自社が手掛けるガールズグループmoxymill（読み：モクシーマイル）が2025年10月13日（月・祝）に5th Digital Single「Sugar×Bitter」のリリースを記念したイベントを、渋谷・SHIBUYA STREAM 稲荷橋広場にて開催したことをお知らせします。

moxymillは、「SWEET」「POP」「COOL」など異なるCharm（コンセプト）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わるユニークなスタイルで注目を集めるガールズグループ。

10月9日（木）にリリースした5th Digital Single「Sugar×Bitter」はABCテレビにて放送されるドラマ「絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル」のW主題歌に起用。“甘さ”と“ほろ苦さ”が交差する恋の駆け引きを描いた、ポップかつキュートなラブソングとなっています。

本作のリリースを記念して10月13日（月・祝）に行われた「moxymill 5th Digital Single『Sugar×Bitter』リリースイベント in 渋谷」には、会場には朝から多くのファンが詰めかけ、moxymillの新曲を間近で体感しようとする熱気に包まれました。

イベントは第1部・第2部の2部構成で行われ、それぞれにライブパフォーマンスとハイタッチ会を実施。

第1部では、本作のメイン衣装のスタジャンで登場し、冒頭から前作「Higher」（Charm:CRUSH）を力強く披露。続く「Living Free」（Charm:POP）では、オーディション時代からのファンにとっても胸が熱くなるステージを展開しました。

クールなダンスナンバー「Knight Rising」（Charm:COOL）では一転して凛とした表情を見せ、ファンの視線を釘付けに。

MCではStory MVの1シーンをファンと再現するなど和気あいあいとした雰囲気で会場を温かく包み込み、ラストには待望の新曲「Sugar×Bitter」を初披露。ファンのコールも響き渡り、渋谷の空気を甘く染め上げました。

第2部では、チェック柄の衣装にチェンジして登場。カジュアルでキュートな雰囲気に「かわいい！」という声援が飛び交う中、「めろめろねって メロメロね」（Charm:SWEET）を含む全4曲を披露し、笑顔と拍手に包まれてイベントは大盛況のうちに幕を閉じました。

moxymillの5th Digital Single「Sugar×Bitter」は、現在好評配信中。

彼女たちが奏でる“甘くてビターな”新たな一歩に、今後もぜひ注目してください。

■今後の主な活動予定

10月18日（土） Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER

10月26日（日） SPINNS×moxymill 特別イベント（SPINNS SHIBUYA109店）開催

▼moxymillオフィシャルサイト

https://moxymill.com/

▼配信リンク ＜第5弾デジタルシングル「Sugar×Bitter」＞

https://lnk.to/moxymill_sugarbitter_dsp

▼Story MV（YouTube）

https://youtu.be/2DahDFqOrpE

▼Dance Performance MV（YouTube）

https://youtu.be/6DfrgZe6ZsY

【moxymill SNS情報】

X

https://x.com/moxy_Official_



TikTok

https://www.tiktok.com/@moxymill_official



Instagram

https://www.instagram.com/moxymill_official/



YouTube

https://www.youtube.com/@moxymill_Official

■アーティスト写真

【NTTドコモ・スタジオ&ライブ概要】

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 U R L 】https://fanystudio.com/