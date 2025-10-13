AIMは、フリーランスの挑戦を支える“オールインコミュニティー”へ進化します。

株式会社All in Motions

第6期目を迎える動画編集スクールを運営するAIMは、2025年10月から、ブランド及びサービスを大幅に刷新します。

これまで、AIMでは動画編集スクールを始めとした複数の教育サービスを運営し、延べ1500人を超えるクリエイター候補の支援を行ってまいりました。

そこで培ったノウハウと受講生からの日々の声から「挑戦が日常になる」というコンセプトのもと、”長期伴走型ブランド”として生まれ変わってまいります。

この新ブランドでは、これまでの動画編集スクールを中核としながら、スキル・仕事・お金・健康・遊びと、“フリーランスに特化したライフスタイル支援”を目的とし、スキル教育にとどまらず、フリーランスの皆様の人生をより充実させる事を推進していきます。

この目的に向けた新サービスは、10月はテスト運用期間とし、皆様の声を反映しながら、2025年11月より正式ローンチする予定です。

◆ ブランドリニューアルの背景

これまで、AIMでは「結果にコミットする教育」を掲げ、未経験からでも、フリーランスとして成長できるよう支援してまいりました。特に 6ヶ月間の短期集中プログラムでは、多くのフリーランスを輩出し、たくさんの高評価のお声を頂きました。

しかし、スクールとして決められた学習期間の仕組みでは、キャリア形成やコミュニティーへの接続、継続的な挑戦のサポートが不十分と感じてまいりました。

この課題解決に向け受講生の卒業生の声を集めるうちに「挑戦が続く人の“学びの先”にこそ、長期的な支援が必要」ということが見え、AIMは“卒業のないコミュニティー＝AIMコミュニティー（オンラインコミュニティー）”を中心に据えた新しいブランドとして、より長期的に、そして人生全体に寄り添う「オールインの環境」を構築することとなりました。

このオールイン環境では、AIMコミュニティーを軸に、「学び・仕事・お金・健康・遊びと発信」という５つの領域を充実する事が人生を豊かにすることに繋がっていくという概念のもと、サービスを提供してまいります。

なお、2025年11月スタートの新たなサービスとして、

- 初案件獲得までを支援する「AIM動画編集ファーストステップコース」- プロ基準で通用する実力と実績を築く「AIM動画編集プロフェッショナルコース」- スキルを活かし、案件獲得を目指す「AIM案件獲得ベーシックコース」- プロ基準の動画編集スキルと営業スキルをセットで学べる「AIMコミットコース」- SNSとの融合によりマーケティング領域も「AIM INSTA COLLEGE（インスタ運用代行講座）」- ブランドの中心となる「AIMコミュニティー」

を提供してまいります。

◆ ブランド哲学

1. AIM ブランド哲学

全力で挑み、心躍る毎日を。

私たちは、誰もが「こう生きたい」と思える人生に向かって、

本気で挑戦し、理想を実現していける世界を創りたい。

その人生が、たとえ会社員でも、フリーランスでも、主婦でも関係ない。

どんな立場であれ、自分の人生に意思を持って向き合えること。

それがAIMの価値観。

大切なのは、毎日が、自分の人生に火が灯るような時間になること。

今日という日が、「これからが楽しみだ」と思える瞬間の連続になること。

そんな心が燃えて、躍るような日々が、

やがて、人生そのものを創り変えていくから。

AIMは、挑戦するすべての人に、

本気になれる環境と、心が躍る未来を。

それを、事業を通して届けていく。

2. ブランドが目指すもの

受講生が長期的に”ぐるぐると体験できる”構造を目指します。

受講生が「学ぶ→実践する→仲間と出会う→お金を稼ぐ→健康を整える→遊びや発信で表現する」 を体験できる「決して一度きりで終わらない」設計を重視します。

AIMコミュニティー（オンラインコミュニティー）を中心とし、外周に以下5つの領域を展開：

◆ サービス一覧（2025年11月より正式ローンチ）

- 🎓 AIMスクールズ（学び）- 💼 AIMワークス（仕事）- 💰 AIMマネー（お金）- 🌿 AIMウェルネス（健康）- AIMファン（遊びと発信）AIM動画編集ファーストステップコース[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118828/table/16_1_42b323aaa99b8d42e76c7c1d4182ae9b.jpg?v=202510140927 ]

AIM動画編集プロフェッショナルコース[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118828/table/16_2_4ac3b0d12d64c1adb7bdb4f4100d2afd.jpg?v=202510140927 ]

AIM案件獲得ベーシックコース[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118828/table/16_3_60b1ae2a84c2ea06d2fc2ca76fc16a92.jpg?v=202510140927 ]

AIMコミットコース[表4: https://prtimes.jp/data/corp/118828/table/16_4_10edc249dcec301594ebaef344428db0.jpg?v=202510140927 ]

AIM INSTA COLLEGE（インスタ運用代行講座）[表5: https://prtimes.jp/data/corp/118828/table/16_5_e9e9889826e2bbc483b7f2021aebd5c2.jpg?v=202510140927 ]

AIMコミュニティー[表6: https://prtimes.jp/data/corp/118828/table/16_6_972ffa1529a8e8a3a26913f13c3548c2.jpg?v=202510140927 ]

◆ 会社概要

- 会社名：株式会社 All in Motions- 代表者：鴻池 溜佑- 所在地：東京都港区- 設立：2020年- 事業内容：教育事業、キャリア支援事業、コミュニティ運営- 公式サイト：https://allinmotions.co.jp/

◆ お問い合わせ情報

- 広報担当：鴻池 溜佑- お問い合わせメールアドレス：member@allinmotions.co.jp