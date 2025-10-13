¡Ú²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡Û¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï¥Ûー¥à³«Ëë¡ª¡ªËþ°÷¤Î²£ÉÍÉðÆ»´Û¤«¤é¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Ø¡ª
²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎB2¥Ûー¥à½éÀï¡ª
¤¤¤Ä¤â²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï¡×Âè2Àá ¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥ºÀï¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ°ÜÅ¾¸å½é¤È¤Ê¤ëB2¥Ûー¥à³«ËëÀá¤âÇ®¤¤±þ±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥Ûー¥à³«Ëë¤â·Þ¤¨¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤â°ú¤Â³¤Ç®¤¤±þ±ç¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï¡×Âè2Àá(¥Ûー¥à³«ËëÀá) ¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º Àï
Game1 ¢þ²£ÉÍEX 86―75 ¼¯»ùÅç(¾¡Íø)
2019-20¥·ー¥º¥ó°ÊÍè¡¢¤½¤·¤Æ²£ÉÍ°ÜÅ¾¸å¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëB2¥Ûー¥à³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¤ÏÁ°Çä¤êÃÊ³¬¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡£
B3Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿5·î17Æü(ÅÚ)°ÊÍè¡¢Ìó5¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ûー¥àÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÀï¤ÏÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö#20 ¥¶¥Ã¥¯ÎË¥âー¥¢¡×¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÈóÂÓÆ±¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Àá¤ËÉé½ý¤·¤¿¡Ö#14 ¥«¥ê¥à¡¦¥¨¥¼¥Ç¥£¥ó¡×¤â·ç¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ°ÀáÆ±ÍÍ¶ì¤·¤¤¥í¥¹¥¿ーÊÔÀ®¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ûー¥àÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ÅÁãÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö#93 ¾åÎÉ½áµ¯¡×¤¬¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÀ©¤òµö¤¹Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¼«¿È¤ÎB2ÄÌ»»ÆÀÅÀ1,000ÅÀ¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ëþ°÷¤Î¥¢¥êー¥Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¯·Á¤Ç¡Ö#10 ±ÊÌî°Ò²¢¡×¡¦¡Ö#11 ÌÚ²¼ÂçÆîÈÁ¡×¤Î¼ã¼ê2Áª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¡ª
1Q¤ò29-22¤È¥êー¥É¤·¤Æ½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢2Q¤Ç¤Ï¼¯»ùÅç¤Î¥ê¥º¥à¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º2Q¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È»þÅÀ¤Ç¤Ï34-36¤ÈµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÌÀ¤±¤Ï¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¹¤²¤µ¤»¤ºÀÜÀï¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Á´®¤¨ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï48-45¤È¶Ïº¹¤Ê¤¬¤éµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤ò¤è¤ê¤¢¤²¤Æ¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤è¤ê¤â¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡£
¸åÈ¾ºÇ½é¤Î¼éÈ÷¤Ç¡Ö#13 Âç¶¶Âç¶õ¡×¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤«¤é¡Ö#21 ¥¨¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡×¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤¬ÁáÂ®·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÅÙ¤âµÕÅ¾¤Ïµö¤µ¤º3Q¤ò12¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡Ö66-57¡×¤Ç3Q¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ4Q¤Ç¤â¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬11ÆÀÅÀ¡¢¡Ö#10 ±ÊÌî°Ò²¢¡×¤¬6ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¤·¤Æ¾¡Íø¡ª¡ª
2Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²£ÉÍ°ÜÅ¾¸å¤Ç¤ÏB2¥Ûー¥à½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Þ¥ó¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á
#10 ±ÊÌî°Ò²¢
¼ç¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡§14ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È
³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£
³«ËëÀï¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢(¥Ûー¥à³«ËëÀï¤Ç¤Ï)¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æº£Æü´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
º£Æü¤Ï¥Ûー¥à³«ËëÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÎ¾¿Æ¤â´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ³èÌö¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
(²£ÉÍÉðÆ»´Û¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â)ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª
ÌÀÆü¤â¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
#93 ¾åÎÉ½áµ¯
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥åー¥È¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É1Q¤Ç(¼«¿ÈB2ÄÌ»»1,000ÆÀÅÀ¤ò)Ã£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼¯»ùÅç¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¥Ûー¥à¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤ë¤Î¤ÇÌÀÆü¤â±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
#11 ÌÚ²¼ÂçÆîÈÁ
¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â)¥Õ¥¡¥¦¥ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤ÆÈæ³ÓÅªÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3P¥·¥åー¥È¡¦¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ(¼ÂºÝ¤Ë)´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤ÇGame2¤â¼«Ê¬¤¬Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=pNWBzirVviE ]
Game2 ¡ü²£ÉÍEX 94―107 ¼¯»ùÅç(ÇÔÀï)
Á°Æü¤ÎGame1¤ò¾¡Íø¤··Þ¤¨¤¿Game2¡£
Á°ÆüÆ±ÍÍ¸ÅÁãÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö#93 ¾åÎÉ½áµ¯¡×¤¬3P¥·¥åー¥È¤ÇºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ1Q¤À¤±¤Ç8ÆÀÅÀ¤È¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢24-20¤È¶Ïº¹¤Ê¤¬¤é¥êー¥É¤·¤Æ1Q¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤ØÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬2Q¤Ï¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£
2Q³«»Ï¤«¤é2Ê¬°Ê¾å¤Î´ÖÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¥Úー¥¹¤ò°®¤é¤ì¤ë¤ÈµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¹¶¼é¤È¤â¤Ë¼¯»ùÅç¤ÎÀª¤¤¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º2Q¤ò12-31¤Ç½ª¤¨¡¢Á°È¾½ªÎ»»þ¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¤â36-51¤È15ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯3Q¤Ç¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤Æ3Q»Ä¤ê3:26»þÅÀ¤Ç53-58¤È5ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤è¤ê¡¢µÕÅ¾¤Ø¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
2,200Ì¾°Ê¾å¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥¢¥êー¥Ê¤ÎÇ®µ¤¤â¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤½¤³¤«¤éºÆÅÙ¼¯»ùÅç¤Ë¥Úー¥¹¤ò°®¤é¤ì¤Æ62-75¤Ç3Q½ªÎ»¡£
4Q¤Ç¤âÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤ÎºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÇÔÀï¡£
¥Ûー¥à³«ËëÀáÏ¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á
¼ç¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡§37ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë
º£Æü¤Ï¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¼¡¤Î»î¹ç¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Þ¤¿²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
#10 ±ÊÌî°Ò²¢
ºòÆü(Game1)¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¤ÎÂ®¤¤¹¶¤á¤È¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢1»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤ÏÁê¼ê¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÅÓÃæ¤ÇÎÉ¤¤»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ(Ãæ1Æü¤Ç·Þ¤¨¤ë)¿åÍËÆü¤Î»î¹ç¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=lKJRTKusmlM ]
¼¡²ó¥Ûー¥àÀï¾ðÊó
¤½¤·¤Æ¼¡Àï¤â¥Ûー¥àÀï¡ª
²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ´ä¼êÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡ÖEXCELLENCE NIGHT(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22328)¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥³ー¥ëÈ¾³Û¥Çー¤ä¡¢Pick¡õRoll¤«¤éÍè¾ì¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤Ø¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¨¥¯¥»¥ë°ËÀªº´ÌÚ¡¦¥¦¥¤¥ó¥º²£ÉÍ¤è¤ê¥¿ー¥Õ¥£ー¤È¤ªÍ§¤À¤Á¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÎÍè¾ì(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22353)¤â¡ª
³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï Âè3Àá(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20251015/)
¡ÚÆüÄø¡Û
2025Ç¯10·î15Æü(¿å)19:05
¡ÚÂÐÀïÁê¼ê¡Û
´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º
¡Ú¥¢¥êー¥Ê¡Û
²£ÉÍÉðÆ»´Û
¢©231-0028¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è²§Ä®2ÃúÌÜ9ÈÖÃÏ10
JRµþÉÍÅìËÌÀþ/º¬´ßÀþ¡¡´ØÆâ±ØÆî¸ý²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ6Ê¬
²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ °ËÀªº´ÌÚÄ¹¼ÔÄ®±Ø²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ4Ê¬
