数々の記録的快挙を達成し続けるHANA、セルフラブのメッセージを込めた新曲「My Body」が本日配信リリース！ビビットなカラーリングの中で新たな表情を見せるMusic Videoも公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

BMSG × CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT 『No No Girls』 から誕生した、ラッパー/シンガーのちゃんみながプロデュースする７人組ガールズグループ・HANAの新曲「My Body」が本日配信リリースとなった。

さらに21:00には、HANAの全く新しい表情が見られるMusic Videoが公開された。

HANA「My Body」最新アーティスト写真HANA「My Body」Music VideoHANA「My Body」ジャケット写真

HANAは、2nd Single 「Blue Jeans」が、2025/9/10付の”オリコン週間ストリーミングランキング”で女性グループ史上初となる8週連続1位を獲得、Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”では今年度最多の総合ポイント・ストリーミングポイントを記録し総合1位を獲得。また、Debut Single「ROSE」は、2025/10/8付の”オリコン週間ストリーミングランキング”で女性アーティストの今年度配信楽曲で最速となる累計再生数2億回を突破するなど、今年度リリースと同時に国内外の主要音楽チャートを席巻し、数々の快挙を達成し続けている。

そんな注目を集め続けるHANAが10月13日(月)に配信リリースした「My Body」は、作詞には前作と同様にMOMOKAが参加しており、“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”といったメッセージが込められている。自分自身を大切にする、あたりまえだけど忘れてしまいがちな、セルフラブの気持ちを思い出させてくれる楽曲に仕上がっている。サビに登場する“君のためじゃない my body”という印象的かつパワフルなフレーズは、大きくリスナーの心を掴むこと間違いなしだ。

Music Videoは、ビビットなカラーリングに包まれたメンバーが数々の魅力的なロケーションの中で縦横無尽にパフォーマンスをする内容となっている。メンバーのナチュラルな表情が見られるカットも収録されており、ありのままの自分を大切にするといった精神性が随所に詰め込まれた作品となっている。これまで多様な個性や魅力を放ってきたHANAだからこそ打ち出せる新たな表現に挑戦した今作も、数多の人々の心を掴むこと間違いない。

■リリース情報

HANA Digital Single ‘My Body’

2025.10.13 Mon. Digital Release

配信リンク：https://hana-brave.lnk.to/MYBODY

■Music Video公開情報

HANA / My Body -Music Video-

公開日時：2025年10月13日(月)21:00

公開URL：https://youtu.be/29io5-F-4xM

■HANA 全国ホールツアー情報

全17都市をまわる初の全国ホールツアー開催決定。

※公演情報に関しては追ってアナウンスいたします。

【愛知】2026年3月7日(土) / 3月8日(日)

【茨城】2026年3月21日(土)

【東京】2026年3月29日(日)

【福岡】2026年4月3日(金) / 4月4日(土)

【広島】2026年4月10日(金)

【岡山】2026年4月12日(日)

【大阪】2026年4月18日(土) / 4月19日(日)

【香川】2026年4月26日(日)

【北海道】2026年5月2日(土)

【宮城】2026年5月5日(火・祝) / 5月6日(水・祝)

【千葉】2026年5月9日(土)

【兵庫】2026年5月22日(金) / 5月23日(土)

【静岡】2026年6月7日(日)

【神奈川】2026年6月19日(金) / 6月20日(土)

【京都】2026年6月26日(金)

【東京】2026年7月11日(土) / 7月12日(日)

【石川】2026年7月18日(土)

【新潟】2026年7月20日(月・祝)

■ライブ出演情報

2025年11月1日(土)

「テレビ朝日 ドリームフェスティバル 2025」

会場：幕張メッセ 国際展示場4・5・6ホール

2025年11月2日(日)

「バズリズム LIVE 2025」

会場：横浜アリーナ

2025年11月3日(月・祝)

「MUSIC EXPO LIVE 2025」

会場：東京ドーム

2025年12月12日(金)

「Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-」

会場：東京ガーデンシアター

■HANA プロフィール

BMSG × ちゃんみなが手がけたGIRLS GROUP AUDITION「No No Girls」より誕生した、

CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる７人組ガールズグループ。2025年4月にデビュー曲「ROSE」がわずか3ヶ月でストリーミング1億再生を突破したほか、6月9日配信リリースの「Burning Flower」は数々のチャートで上位にランクイン。7月16日にリリースした2nd Single「Blue Jeans」は国内外の主要音楽チャートを席巻、7月23日公開のBillboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”では、今年度最多の総合ポイント・ストリーミングポイントを記録し総合1位を獲得。7月28日付のオリコン週間ストリーミングランキングでは週間再生数1978.4万回を記録、女性アーティストとしての歴代最高週間再生数で1位に輝くなど、デビューから勢いをますます加速させながら数々の快挙を達成している。

■HANA関連情報

【HANA 公式HP】https://hana.b-rave.tokyo

【HANA 公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official

X（旧Twitter）：https://x.com/@HANA__BRAVE

Instagram：https://www.instagram.com/hana_brave_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_brave_official

【HANA Official Fan Club】https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members