【函館湯の川温泉／望楼NOGUCHI函館】夜景ラウンジ【期間限定】

野口観光マネジメント株式会社最上階13階「SKY SALON BOUKYOU」

野口観光マネジメント株式会社 望楼NOGUCHI函館（北海道函館市湯川町1丁目17-22/

執行役員支配人長江亨）は、2025年10月10日(金)より、13階「SKY SALON BOUKYOU」では、

期間限定で「夜景ラウンジ」として営業を開始いたしました。

函館の美しい夜景を眺めながら、上質なひとときをお過ごしください。

ラウンジの灯りを落として、夜景を眺める

テーブルのランプの灯りだけを灯し、街並みのライトがより綺麗に映える仕掛け

フリーのアルコールドリンクフリードリンク(ノンアルコールもご用意)

アルコール・ノンアルコールのフリードリンク、北海道牛乳を使用したソフトクリームなどもご用意しております。

湯の川温泉地区で最上階に位置するラウンジから函館の街なみを眺め、フリードリンクを片手に、

きらめく函館の夜景とともに、心安らぐひとときをお楽しみくださいませ。

日時

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19483/table/1701_1_42a8854aa2bee2ff5a7d1482d6848858.jpg?v=202510140927 ]

◆公式ホームページ ベストレート◆

他社インターネット宿泊サイトでご予約するより一番お得な料金でご宿泊が可能です。

（同プラン比較時・適用条件有）



◆◆公式ホームページ限定特典◆◆

「望楼NOGUCHI函館」をより一層お愉しみいただくために、

公式ホームページご予約者限定の優待特典をご用意いたしました。

１.公式サイトから会員登録しご予約すると、宿泊代金の5％がポイントとして貯まります。

２.スイートルームご予約のお客様に限り、JR函館駅・函館空港まで無料送迎いたします。

３.館内利用券1,000円分（1滞在につき1枚）プレゼントいたします。