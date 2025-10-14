赤外線カメラレポート：最新動向と今後5年間の市場成長予測2025-2031
赤外線カメラとは何か？──「見えない情報」を可視化する感知技術の要
赤外線カメラとは、物体が放射する赤外線エネルギーを検知・変換し、可視画像として表示する光学装置である。人間の肉眼では捉えることができない温度分布や熱源、遮蔽物の背後にある熱放射体などを可視化することで、工業・軍事・医療・建築・消防・環境観測・セキュリティといった幅広い分野に応用されている。特に、昼夜問わず機能する視覚補助技術として、災害現場や夜間監視、設備の予防保全といった高リスク・高精度が求められるシーンにおいては不可欠な存在である。近年では小型化・高分解能化・低価格化が進んでおり、ドローン搭載型やスマートフォン連携型などの新機能とともに、民間市場でも普及が加速している。
市場需要と成長性は？──民間応用の拡大で持続的な拡大トレンドへ
LP Informationのレポート「グローバル赤外線カメラ市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/465232/ir-camera）によれば、グローバル赤外線カメラ市場は2025年から2031年の間に年平均成長率（CAGR）5.0%で成長し、2031年には市場規模が96億米ドルに達すると予測されている。これは、赤外線カメラが特定分野の専門機器から、より汎用性の高いセンシングプラットフォームへと進化している証左である。特にパンデミック以降、非接触型温度測定の需要が急増し、公共施設、空港、医療機関において急速に導入が進んだ。また、スマートファクトリーやスマートホームなど、あらゆる「スマート化」が進展する中で、赤外線カメラは“現場の見える化”を支える重要な要素として注目を集めている。これらの技術的・社会的背景が市場拡大を後押ししているのである。
図. 赤外線カメラ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331606&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331606&id=bodyimage2】
図. 世界の赤外線カメラ市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
業界構造と主要プレイヤーは？──高度な技術とブランド力が競争を左右する
赤外線カメラ市場は、技術集約型でありながら競争のグローバル化が進んでいる業界である。2024年時点で、Teledyne FLIR、Hikvision、L3Harris、Guide Infrared、Thales、Raytron Technology、AGM Global Vision、Yukon Advanced Optics、Fluke、Elbit Systemsといった大手企業が名を連ね、世界トップ10社で約63.0%の売上シェアを占めている。特にTeledyne FLIRは、赤外線技術分野での長年の実績と広範な製品ポートフォリオにより、産業・軍事の両面で高いプレゼンスを有する。また、HikvisionやRaytron Technologyといった中国系企業も近年技術力を大きく伸ばしており、価格競争力を武器に急速にシェアを拡大している。一方、特定用途に特化した中小メーカーやスタートアップも登場し、差別化された製品開発によって市場の多様化に貢献している。つまり本市場は、寡占構造でありながらも技術革新を軸に新陳代謝が活発なダイナミックな構造となっている。
市場を後押しする要因と今後の展望──スマート社会の「目」としての役割が拡大
赤外線カメラ市場の成長を支える主なドライバーは、「安全性」「効率性」「可視化技術への需要」である。特に産業DX（デジタルトランスフォーメーション）の文脈で、設備やインフラの状態監視をリアルタイムかつ非接触で行う手段として赤外線カメラの導入が増加している。また、公共安全分野ではAI画像解析と連携したリアルタイム監視や自動通報システムが開発されており、赤外線カメラは都市のスマート化を支えるセンサープラットフォームとしての価値を高めている。今後の市場展望としては、より高精度・高速処理・ネットワーク接続性を兼ね備えた製品が求められ、ソリューション型提供モデルへの転換が進むと予測される。環境・社会・ガバナンス（ESG）の観点からも、エネルギー効率化や災害対応に寄与する技術として、企業・自治体・投資家からの注目がさらに高まっていくであろう。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Zinc Selenide
Sapphire
Germanium
Silicon
用途別セグメント：
Military
Industrial
Commercial
Other
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
