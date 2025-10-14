8割以上が美容院にリラックスを求めている！ 「美容院での“リラックス”、あなたにとってどれくらい大事ですか？」のアンケート調査」
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、「美容院での“リラックス”、あなたにとってどれくらい大事ですか？」のアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、美容院におけるリラックスの重要性について調査・分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査期間: 2025年10月7日 ～ 2025年10月8日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/15122
■8割以上が美容院にリラックスを求めている！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331587&id=bodyimage1】
「美容院での“リラックス”、あなたにとってどれくらい大事ですか？」の質問では、『とても大事』が31%、『まあまあ大事』が50%、『どちらでもない』が11%、『あまり大事ではない』が6%、『全く大事ではない』が2%という結果となりました。『とても大事』と『まあまあ大事』を合わせると全体の8割以上となり、多くの人が美容院にリラックスを求めていることがわかりました。
以下に理由をまとめました。
《とても大事（31%）》
・美容院は何度行っても緊張する場所だから。出来るだけリラックスできる環境を整えてほしい。（40代／男性／東京都／パート、アルバイト）
・リフレッシュのために行っている部分もあるのでリラックスした環境で施術してほしい。（20代／女性／富山県／正社員）
・リラックスした空間で施術を受けることで、身も心も綺麗になるからです。（30代／女性／大阪府／正社員）
・たまの息抜きに行くことがほとんどなので、リラックスできるかどうかは大切（20代／女性／和歌山県／派遣社員、契約社員）
・緊張しやすいので、なるべくリラックスして施術を受けたい。（20代／女性／千葉県／専業主婦）
・美容院は髪を切りに行くところというよりは、自分をメンテナンスしにいくところだと考えているので。（30代／女性／石川県／パート、アルバイト）
美容院は単に髪を整える場だけでなく、自分自身のケアや息抜きの時間として重要視しているといった意見が多く目立ちました。リラックスできる空間や接客、シャンプーの心地よさなど、身も心も整えるための環境が重視されているようです。
《まあまあ大事（50%）》
・20代の頃から美容院に通っていますが、髪を切るのと同じくらいリラックスできる場というのは大切だと思います。お互いの信頼関係で成り立っていると思いますし、癒しの場を提供してくれているので安心してカットやセットを任せられます。場の雰囲気が悪いと居心地が良くないですし、リラックスできる場ならば遠くでも通いたくなります。（30代／男性／福岡県／正社員）
・綺麗にしてリフレッシュする場所だから。リラックスがないと身も心もリフレッシュされないため。（30代／女性／茨城県／その他）
・基本的に髪を切りに行くところという認識ではありますが、カット後のシャンプーが気持ちいいのでその時にリラックスを求めます。（30代／男性／神奈川県／正社員）
・座っている時間が長いので、滞在している間はゆったりと過ごしたいから。（50代／男性／宮城県／正社員）
・日常生活がとてもストレスが多いので、美容室という特別な時間では少しでもリラックスしたいからです（40代／女性／神奈川県／専業主婦）
・リラックス空間でもあると認識してるので、散髪や髪のケアの他にくつろげる場所としても大事です。（30代／男性／静岡県／正社員）
