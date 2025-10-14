繋がりを加速する。Mi52（マイゴーツー）本日リリース開始
VerticallimIT株式会社（所在地：大阪市都島区、代表取締役：小林尚）は、
IT企業と人材のベストマッチングを叶えるサービス「Mi52（マイゴーツー）」の提供を、2025年10月14日より本格的に開始いたしました。
■Mi52とは
「Mi52（マイゴーツー）」は、IT人材不足を解決するサービスです。
「人材が欲しい企業」と「案件を探している企業」が自由につながることを可能にするマッチングサービスです 。急な案件への対応、ミスマッチの回避、採用単価の高騰抑制など、企業が抱える人財・案件の課題解決を支援します 。
■Mi52の主な特徴
1秒登録：案件情報や人材情報のファイルをドラッグ＆ドロップするだけで簡単に登録完了。
応募とスカウト機能：会員登録で応募・スカウトが可能になり、優秀な人材・最適な案件と簡単に出会えます。
追加コスト不要：月額料金だけでマッチングし放題。いつでも解約可能。
ブックマーク管理：気になる人材や案件をブックマークでき、マッチング進捗が一目でわかるので効率的。
コンシェルジュサポート：最適な人材や案件をベストエフォートでご紹介。
※プレミアム会員のみ
■料金プラン
（1）「無料会員」 \0/月
（2）「スタンダード会員」 \11,000/月
（3）「プレミアム会員」 \88,000/月
※価格は税込表示です。
■Mi52紹介動画
https://youtu.be/XIoPrSd7CLI?si=1EgQtzvLmtQkQst7
■サービスページ
https://mi52.jp/home
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：ＶｅｒｔｉｃａｌｌｉｍＩＴ株式会社
担当者：吉田、三木、松宮
TEL：050-3152-1945
E-Mail：eigyou@verticallimit.co.jp
配信元企業：Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｍｉｔ株式会社
