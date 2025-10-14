世界の自動車修理及びサービス市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート : タイプ別、サービスプロバイダ別、車両タイプ別、推進タイプ別 - 2031年までの世界機会分析と産業予測
世界の自動車修理及びサービス市場は、2022年から2031年までに 8,498億米ドル から16,429億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 7.6％で成長すると予測されています。
自動車修理及びサービスとは、エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイルなど、様々な自動車サービスや部品の修理とメンテナンスを指します。このサービスでは、自動車修理メカニックは、自動車の定期点検とサービスを実行し、故障した自動車を分析し、問題を判断し、顧客と様々なオプションを議論し、それらを修正する方法を見つけます。
電動化とコネクテッド技術がもたらす整備ニーズの高度化
EV（電気自動車）やハイブリッド車の普及により、従来型の内燃機関とは異なる整備・修理のスキルが求められています。バッテリー交換や電力制御系統の診断、ソフトウェアアップデートなど、ハイテク対応力が重要となっており、修理業者側も対応技術の高度化が急務です。加えて、コネクテッドカーの登場により、クラウド連携によるリアルタイム診断や予防保全型メンテナンスの需要が拡大しており、アフターサービス市場は単なる「修理の場」から「スマートモビリティ管理の拠点」へと変貌しつつあります。
サブスクリプションと予防整備による新ビジネスモデルの誕生
特に日本や欧州を中心に、定額制のサブスクリプション型整備パッケージが注目を集めています。これは車検、オイル交換、タイヤローテーションなどの基本メンテナンスを月額で提供するモデルであり、ユーザーのコスト予測性を高めると同時に、業者側には安定した収益源をもたらします。さらに、IoTセンサーを活用した「予防整備」の導入が進み、異常の兆候を早期検知して未然にトラブルを防ぐ仕組みも構築されており、顧客満足度の向上とリスク管理の最適化が期待されています。
主要な企業:
● MEKO
● M&M Automotive
● Jiffy Lube International Inc
● CarMax Autocare Center
● Inter Cars S.A.
● USA automotive
● EUROPART
● myTVS Accessories
● Asbury Automotive Group Inc.
● CarParts.com Inc.
● Firestone
● Mobivia Groupe
● Wrench Inc.
● Sun Auto Service
● Hance’s European
● Safelite Group
● LKQ Corporation
新興国における整備インフラ整備が市場拡大を牽引
グローバル視点で見ると、アジア・中東・南米などの新興国では自動車保有率の上昇とともに、整備インフラの整備が急ピッチで進められています。これらの地域では、正規ディーラー以外の独立系修理工場（Independent Repair Shops）やフランチャイズチェーンが急増しており、修理市場の構造変化が起きています。また、スマートフォンアプリやオンライン予約システムによって、利用者と修理サービスの接点がデジタル化され、アクセス性が飛躍的に向上している点も注目されます。
日本市場におけるディーラーと地域整備工場の役割分担
日本市場におけるディーラーと地域整備工場の役割分担