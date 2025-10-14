営業研修サブスク拡大へ - NSJAPAN、元Apple Japan社長 山元賢治氏 小西氏を外部顧問に招聘
株式会社NSJAPAN（本社：東京都千代田区、代表取締役：内藤脩平）は、営業研修サブスクリプション事業の拡大と国内外営業支援体制の強化を目的に、2025年9月1日付で元Apple Japan代表取締役社長の山元賢治氏と英語教育・グローバル人材育成の専門家でコミュニカ共同代表取締役の小西麻亜耶氏を外部顧問に迎えました。これは、グローバル時代に即した「人・組織・市場」の統合支援体制構築を目指す中核戦略の一環です。両氏は単なる助言者にとどまらず伴走型パートナーとして、当社の組織文化や研修モデル、営業支援手法のアップデートに深く関与します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331519&id=bodyimage1】
■ 背景と目的
・近年の営業現場の課題：日本企業では営業人材の不足やミドル層研修の遅れ、オンライン商談・成果主義への転換による若手の離職増加が顕在化しており、従来型研修だけでは人材育成が追いついていません。また、海外展開において語学・文化面での対応の遅れが競争力低下のリスクとなっています。
・人的資本経営の潮流：生成AI時代において「人間力」や「対話力」などのヒューマンスキルが再び注目され、従業員を資本ととらえる経営への転換が求められています。
・NSJAPANの課題：創業以来、中小・ベンチャー企業向けに営業代行・研修サービスを提供し営業組織強化を支援してきましたが、座学中心の画一的な研修では現場成果につながりにくい課題があります。そこでより実践的かつ持続可能な研修モデルへのアップデートが急務です。
・目的：外部顧問体制を強化することで、「人（人材育成）・組織（企業文化変革）・市場（市場開拓）」の三位一体でクライアントを支援し、日本企業の営業力底上げとグローバル対応を同時に推進します。
NSJAPANではこれらの背景を踏まえ、山元賢治氏・小西麻亜耶氏を伴走型パートナーとして招聘しました。両氏には当社の組織文化や研修モデル、営業支援手法のアップデートに深く関与していただく予定です。
■ 外部顧問参画の狙い
・経験豊富なプロフェッショナル参画：山元氏はApple Japan社長としてiPhone導入を含む日本市場での成功を牽引し、外資系企業での経営経験や企業変革ノウハウを持ちます。小西氏は独自の英語教育メソッドで4,000名以上のビジネスパーソンを指導してきたグローバル人材育成の専門家です。
・営業研修サブスクの拡大とブラッシュアップ：両氏の知見を活かし、弊社の「営業研修サブスクリプション」モデルの質的向上とサービス拡大を図ります。特に、山元氏のリーダーシップ経験や組織変革ノウハウを研修内容・組織風土に反映し、小西氏の語学教育ノウハウで国際対応力を強化します。
・伴走型支援：単なる助言にとどまらず、日々の事業推進に深く関わっていただくことで、サービスの実効性と継続性を高めます。両氏は長年コンビを組んできた盟友であり、その信頼関係に基づく協力体制が大きな強みです。
今回の顧問参画により、中堅・中小企業も「本物の顧問」を迎えて変革を進める流れが広がり、業界に新たな潮流を生み出すことが期待されます。山元氏・小西氏の知見とネットワークが、国内企業の人的資本経営を加速させ、国際競争力強化に貢献します。また、NSJAPANは、この体制強化を通じてサービスの質と戦略性をさらに高め、クライアント企業の持続的成長に寄与してまいります。
■ 新顧問プロフィール
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331519&id=bodyimage1】
■ 背景と目的
・近年の営業現場の課題：日本企業では営業人材の不足やミドル層研修の遅れ、オンライン商談・成果主義への転換による若手の離職増加が顕在化しており、従来型研修だけでは人材育成が追いついていません。また、海外展開において語学・文化面での対応の遅れが競争力低下のリスクとなっています。
・人的資本経営の潮流：生成AI時代において「人間力」や「対話力」などのヒューマンスキルが再び注目され、従業員を資本ととらえる経営への転換が求められています。
・NSJAPANの課題：創業以来、中小・ベンチャー企業向けに営業代行・研修サービスを提供し営業組織強化を支援してきましたが、座学中心の画一的な研修では現場成果につながりにくい課題があります。そこでより実践的かつ持続可能な研修モデルへのアップデートが急務です。
・目的：外部顧問体制を強化することで、「人（人材育成）・組織（企業文化変革）・市場（市場開拓）」の三位一体でクライアントを支援し、日本企業の営業力底上げとグローバル対応を同時に推進します。
NSJAPANではこれらの背景を踏まえ、山元賢治氏・小西麻亜耶氏を伴走型パートナーとして招聘しました。両氏には当社の組織文化や研修モデル、営業支援手法のアップデートに深く関与していただく予定です。
■ 外部顧問参画の狙い
・経験豊富なプロフェッショナル参画：山元氏はApple Japan社長としてiPhone導入を含む日本市場での成功を牽引し、外資系企業での経営経験や企業変革ノウハウを持ちます。小西氏は独自の英語教育メソッドで4,000名以上のビジネスパーソンを指導してきたグローバル人材育成の専門家です。
・営業研修サブスクの拡大とブラッシュアップ：両氏の知見を活かし、弊社の「営業研修サブスクリプション」モデルの質的向上とサービス拡大を図ります。特に、山元氏のリーダーシップ経験や組織変革ノウハウを研修内容・組織風土に反映し、小西氏の語学教育ノウハウで国際対応力を強化します。
・伴走型支援：単なる助言にとどまらず、日々の事業推進に深く関わっていただくことで、サービスの実効性と継続性を高めます。両氏は長年コンビを組んできた盟友であり、その信頼関係に基づく協力体制が大きな強みです。
今回の顧問参画により、中堅・中小企業も「本物の顧問」を迎えて変革を進める流れが広がり、業界に新たな潮流を生み出すことが期待されます。山元氏・小西氏の知見とネットワークが、国内企業の人的資本経営を加速させ、国際競争力強化に貢献します。また、NSJAPANは、この体制強化を通じてサービスの質と戦略性をさらに高め、クライアント企業の持続的成長に寄与してまいります。
■ 新顧問プロフィール