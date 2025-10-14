この度、 株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン）は 、10月22日（水）～24日（金）に開催される「Japan DX Week秋2025」に出展することとなり、第1弾に続き展示内容の詳細をお知らせいたします。

本展示会では、データ活用を先駆けて進めてきた、ブライセンが「データエンジニアリング」（製造業、工場・プラント、物流向け）について実例を踏まえて展示いたします。

弊社はアノテーション市場において、国内シェアNo,1を5年連続獲得してきた実績がございます。その知見をもってお客様のデータ活用を丸ごとサポートいたします。

「データエンジニアリング」で何ができるのか、ご説明いたしますので、是非ご来場くださいませ！

【開催概要】

（1） 展示会名：「Japan DX Week秋2025」

（2） 会期：2025年10月22日（水）～24日（金）10:00-17:00

（3） 会場：幕張メッセ 1~8ホール

（4） 小間番号：A15-62

（5） アクセス：JR京葉線 『海浜幕張駅』から徒歩約5分

（6） 公式サイト：Japan IT Week, Japan DX Week秋

【展示内容】

1．製造業向けデータエンジニアリング

‐データ収集、アノテーション、MLOps

‐アノテーション済みデータセット​

‐海外対応サービス​

‐ マルチモーダルデータベース（ロケナビ）

‐ データエンジニアリング基盤構築（ブライセンデータハブ(仮)）

2．工場・プラント向けデータエンジニアリング

‐ Think Platform®（日鉄エンジニアリング協業）

‐ 工場・プラントのIoT／データ統合DX

3．物流向けデータエンジニアリング

‐COOOLa WESと組合せた倉庫・物流最適化

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ブライセン DX・xTECH営業部

MAIL：bpo-sales@brycen.co.jp

TEL：03-6264-7222

住所：〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30F

■ブライセンHP： https://www.brycen.co.jp/

■データエンジニアリングサービス（アノテーション、データ収集、データセット）：

https://annotation.brycen.co.jp/