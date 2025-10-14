【10月22日～24日開催！】Japan DX Week秋2025へ出展します！ 第2弾（ブライセン）
この度、 株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン）は 、10月22日（水）～24日（金）に開催される「Japan DX Week秋2025」に出展することとなり、第1弾に続き展示内容の詳細をお知らせいたします。
来場登録はこちらから！
入場用バッジ登録フォーム
本展示会では、データ活用を先駆けて進めてきた、ブライセンが「データエンジニアリング」（製造業、工場・プラント、物流向け）について実例を踏まえて展示いたします。
弊社はアノテーション市場において、国内シェアNo,1を5年連続獲得してきた実績がございます。その知見をもってお客様のデータ活用を丸ごとサポートいたします。
「データエンジニアリング」で何ができるのか、ご説明いたしますので、是非ご来場くださいませ！
【開催概要】
（1） 展示会名：「Japan DX Week秋2025」
（2） 会期：2025年10月22日（水）～24日（金）10:00-17:00
（3） 会場：幕張メッセ 1~8ホール
（4） 小間番号：A15-62
（5） アクセス：JR京葉線 『海浜幕張駅』から徒歩約5分
（6） 公式サイト：Japan IT Week, Japan DX Week秋
※本件に関するお問い合わせは下記フォームまでお問い合わせください。
お問い合わせ - BRYCEN ANNOTATION / AI SOLUTION
【展示内容】
1．製造業向けデータエンジニアリング
‐データ収集、アノテーション、MLOps
‐アノテーション済みデータセット
‐海外対応サービス
‐ マルチモーダルデータベース（ロケナビ）
‐ データエンジニアリング基盤構築（ブライセンデータハブ(仮)）
2．工場・プラント向けデータエンジニアリング
‐ Think Platform®（日鉄エンジニアリング協業）
‐ 工場・プラントのIoT／データ統合DX
3．物流向けデータエンジニアリング
‐COOOLa WESと組合せた倉庫・物流最適化
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ブライセン DX・xTECH営業部
MAIL：bpo-sales@brycen.co.jp
TEL：03-6264-7222
住所：〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30F
■ブライセンHP： https://www.brycen.co.jp/
■データエンジニアリングサービス（アノテーション、データ収集、データセット）：
https://annotation.brycen.co.jp/