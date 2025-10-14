【新商品】芳醇な香りと爽やかな炭酸が織りなす、大人の梅酒ソーダ誕生





松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）は、「梅酒ソーダ ブランデー仕込み」と「梅酒ソーダ ウイスキー仕込み」を発売いたします。

長く親しまれてきた梅酒の味わいに、洋酒の華やかな香りと炭酸の爽快感を合わせ、シーンを問わず気軽に楽しめる一杯を目指しました。

使用する梅はすべて国産。果実本来の甘酸っぱさを活かしつつ、ベースとなるブランデーとウイスキー、それぞれの個性を重ねることで、上品で奥行きのある香りと味わいをお楽しみいただけます。

■梅酒ソーダ ブランデー仕込み

芳醇な国産梅を100％使用し、奥深いブランデーの香りを重ねました。

梅の甘酸っぱさとブランデーのリッチな余韻が心地よく調和し、

食事にも、くつろぎのひとときにもふさわしい大人の味わいに仕上げています。

炭酸の軽やかな刺激が、華やかでまろやかな香味を一層引き立てます。

■梅酒ソーダ ウイスキー仕込み

国産梅の爽やかな酸味に、香ばしいウイスキーの風味を添えた一缶。

梅の瑞々しさを引き立てながら、ウイスキー由来の芳醇なコクが広がり、

すっきりとした飲み心地の中に上質な余韻を残します。

軽やかでありながら深みのある味わいは、どんなシーンにも寄り添います。

梅本来の味わいと、丁寧な仕込みが生んだ、華やかで上質な梅酒ソーダ。

松井酒造が届ける、新しい“梅酒ソーダ”をぜひお楽しみください。

■商品情報

「梅酒ソーダ ブランデー仕込み」

原材料名：梅酒、ブランデー、糖類（国内製造）/炭酸、酸味料、香料

容量：350ml

アルコール度数：3%

希望小売価格：\155（税込\170）

発売予定：11月上旬

「梅酒ソーダ ウイスキー仕込み」

原材料名：梅酒、ウイスキー、糖類（国内製造）/炭酸、酸味料、香料

容量：350ml

アルコール度数：3%

希望小売価格：\155（税込\170）

発売予定：11月上旬

■倉吉蒸溜所について

倉吉蒸溜所は鳥取県倉吉市に蒸溜所を構え、ウイスキーなど蒸溜酒の製造、販売をしています。

「お酒の製造を通じて、人々を幸せに」という経営理念を掲げ、日本国内のみならず世界65ヵ国以上で「倉吉」「鳥取」「山陰」など地元にちなんだ商品名の「マツイウイスキー」ブランドを販売しています。

現状に満足せず、10年後、20年後、30年後の流通、販売を予測し、世界へ向けて新たな価値を生み出し続けます。

■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所

〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1

公式HP：https://matsuiwhisky.com

■商品についてのお問い合わせ先

松井酒造合名会社

電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※営業のご連絡は全てお断りしております

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております