¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Öµª¤Î¹ñ½»Âð»ë»¡²ñ in ÏÂ²Î»³¡×¤ò¼Â»Ü
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÍ¥ÎÉ¥Ó¥ë¥ÀーÉáµÚ¶¨²ñ¡Ê»öÌ³¶É¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÅÄÅçÎ¼¡¢°Ê²¼¡ÖJGBA¡×¡Ë¤Ïµî¤ë9·î25Æü(ÌÚ)¡¢¡Öµª¤Î¹ñ½»Âð»ë»¡²ñ in ÏÂ²Î»³¡×¤ò³«ºÅ¤·²ñ°÷¡¦Ì¤²ñ°÷Ê»¤»¤Æ34Ì¾¤ÎÊý¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ö¤¢¤ë¹©Ì³Å¹¤¬¡È¼ÂÁ©Åª¤Ë¤È¤â¤Ë³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëJGBA¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é²ÃÌÁ´ë¶È¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¸½ÃÏ»ë»¡²ñ¤ò³«»Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥Ð¥ä³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´ÝÈø·úÃÛ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾¢¹©Ë¼¡¢Ê¿¾¾·úÃÛ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥Ðー¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLib Work¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¥Æ¥Ã¥¯¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¨¥À¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¢¥»¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ëー¥Ï¥¦¥¹¡¢YKK AP³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ïµª¤Î¹ñ½»Âð³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ê³Ý¤±¤ëÅ¸¼¨¾ì¤ä·úÃÛ¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë2025Ç¯ÅÙÂè6ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖLib Work»ë»¡²ñ in ·§ËÜ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µª¤Î¹ñ½»Âð»ë»¡²ñ in ÏÂ²Î»³
ÅöÆü¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤ÇºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÃ±ÆÈ¤Î½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤äÂÎ´¶·¿¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¡¢¼ÂÊª·ï¤Î»Ü¹©¸½¾ì¤ò»ë»¡¡£¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÆÆâ¤Î¤â¤È¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¼«¼Ò¤ÎÃ±ÆÈÅ¸¼¨¾ì¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤Ø¹½Â¤ÉôÊ¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀßÆâ¤ÎÌÏ·¿¤äÀ©¿¶ÁõÃÖ¤ÎÂÎ´¶¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ò¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÀ¤¤¤ä¸¡Æ¤¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤É¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤ÏÇ®¿´¤Ê¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡¢Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë´°À®¤·¤¿ÂÎ´¶·¿¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¤é¹ØÆþ¸¡Æ¤¼ÔÌò¤È±Ä¶ÈÃ´Åö¼ÔÌò¤ËÊ¬¤«¤ì¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë·Á¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ë»¡¸å¤ËËÜ¼Ò¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ê¬²Ê²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò´ÉÍýËÜÉô¤Î¶åµ´ÎÉÇ·ÉôÄ¹¤¬±è³×¤ä·Ð±ÄÍýÇ°¡¢¾¦·÷¤ÎÏÂ²Î»³¸©¤Î»ö¶È´Ä¶¤Î¤Û¤«¡¢¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë40～50¡ó¤Ë¾å¤ë¾Ò²ðÎ¨¤ä¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£
¹¹¤Ë¡¢ÎÓ²ñÄ¹¤¬¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò»Ù¤¨¤ëÅê»ñ¤ÎÆâÍÆ¤äÁÀ¤¤¡¢¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¸ú²Ì¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤Ëµó¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î»ö¶È¥¨¥ê¥¢¤Ç¶¥¹ç¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤äº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¹¤Ë¤Ï¼«¤é¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È´÷Øß¤Î¤Ê¤¤ËÜ²»¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ë»¡¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡ÈÀ¸¤Î¸½¾ì¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎ¸«¤ä¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µª¤Î¹ñ½»Âð³ô¼°²ñ¼Ò
1977Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¡Ö¹âÉÊ¼Á¤Ê½»Âð¤ò¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤Ç¡£¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ÏÂ²Î»³¤äÂçºåÉÜÆîÉô¤òµòÅÀ¤ËÃÏ°è¤Ë¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ò¶¡µë¡£2001Ç¯¤Ë¤ÏÏÂ²Î»³¸©²¼¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤Î¹ñºÝÉ¸½à²½µ¡¹½¤ÎISO9001¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£ÅÚÃÏÃµ¤·¤«¤é²È¤Å¤¯¤ê¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¨¤ë°ì´ÓÂÎÀ©¤Î²¼¡¢ÂÑ¿Ì¡¦ÂÑµ×À¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯½»Âð²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡ÖÃíÊ¸½»Âð¤ÎÃå¹©Åï¿ô12Ç¯Ï¢Â³NO.1¡×¡Ê½»Âð»º¶È¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡Ë¤òµÏ¿¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢119Åï¤Î¿·ÃÛ½»Âð¤ò°ú¤ÅÏ¤·¡¢Çä¾å¹â40²¯8234Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢29Ç¯£µ·î´ü¤Ë¤ÏÇä¾å¹â100²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÍ¥ÎÉ¥Ó¥ë¥ÀーÉáµÚ¶¨²ñ¡ÔJGBA¡Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÏ°è¤Î¹©Ì³Å¹¡¢¥Ó¥ë¥Àー¡¢½»ÂðÀßÈ÷´Ø·¸¤Î´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¶¦¤ËÀÚâøÂöËá¤·¹ç¤¤¡¢½»Âð¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯È¯Â¡£²ñ°÷´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤¬½»Âð¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ÈÂª¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊÙ¶¯²ñ¡¦»ë»¡²ñ¤ò³«ºÅ¡£
¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¶¦Í¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¿³ÑÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤²ñ°÷¤Ë¤â¾ðÊó¤ò°ìÉô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
