2025年10月30日(木)・31日(金)「住まい・建築・不動産の総合展　BREX関西」出展決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

志ある工務店が“ともに学び、成長できる場”を届けている一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）では、加盟企業の更なる情報共有と交流機会の創出の輪を拡げるべく、2025年10月30日(木)～31日(金)にインデックス大阪にて開催される「住まい・建築・不動産の総合展 BREX関西」に初出展が決定いたしました。

8月の大阪に引き続き関西圏の大きな展示会への初参加です。会場にて皆様とお会いできることを楽しみにしております。

☑業界の最新製品・サービスが延べ800以上集結！

☑様々なセミナーで最新情報をお届け！

☑横の繋がりを全国に作ることができる交流会を開催！

■10月31日(木)特別セミナー開催！

ライフデザイン・カバヤ(株)常務執行役員である山岡嘉彦 氏とJGBA代表理事である田島亮がトークセッション型で皆様にお届けします。

皆様のご参加をお待ちしております。

本セミナーは事前登録された方を優先してご案内いたします。

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net