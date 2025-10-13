¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡Ã¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¡Û¸½ÌòHRBP¤È¼ÂÁ©¼Ô¤ÎÂÐÏÃ¤ÇÃµ¤ë¡Ö»ö¶È¤È¿Í»ö¤Î¶¶ÅÏ¤·¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¡£HRBP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTrustyyle¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄÍÎ²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖHRBP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë²ñ ～¡È»ö¶È¤È¿Í»ö¤Î¶¶ÅÏ¤·¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÃµ¤ë～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÙ¸ý ½¤¸ã»á¤é¸½ÌòHRBP¤Ë¤è¤ëÏÃÂêÄó¶¡¤ä»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤äÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È¿Í¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¡¢¸½¾ì¤È·Ð±Ä¤Î´Ö¤ËÎ©¤Ä½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦HRBP¡ÊHR¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄêµÁ¤äÌò³ä¤Ï´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö·Ð±Ä¤È¸½¾ì¤ÎÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤ÎÇº¤ß¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í»ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬½¸¤¤¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê°Õ¼±¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢HRBP¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÁ©¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ª¾·¤¤·¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ÇÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆHRBP¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¹ç¤Ã¤¿HRBP¤Î¤¢¤êÊý¤òÉÁ¤¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤²¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/299_1_4d90c1878c5d36785bc154a93495b68f.jpg?v=202510130555 ]
»²²Ã¼Ô¤ÎÈ¿¶Á
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎËþÂ¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦HRBP¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸À¸ì²½¤·¤Ê¤¬¤éÀ°Íý¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÙ¸ý¤µ¤ó¤Î9¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤äÁÈ¿¥¥¿¥¤¥×¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¤æ¤ëー¤¯¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÈó¾ï¤ËÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÈ¤ê¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÊ¹¤¤Ç¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¿Í»ö½êÂ°¤ÎHRBP¤È»ö¶ÈÉô½êÂ°¤ÇÁÈ¿¥¿Í»ö³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¤ÎÎ¾Êý¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤±¡¢Çº¤ß¤ä»ëÅÀ¤Î°ã¤¤¤¬ÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡ØHRBP¤Ï¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÀ®²Ì¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏHRBP¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Î²òÁüÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¼«¼Ò¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸²ÝÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í»öÃ´Åö¼ÔÆ±»Î¤Îµ®½Å¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃç´Ö¤È³Ø¤Ó¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÂó¤¯¡×¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¿Í»öÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤È¸òÎ®¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æー¥Þ¤äÆü»þ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¿ï»þ¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー
ËÙ¸ý ½¤¸ã»á
´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥°¥ëー¥×¿Í»öÉô¡¡HR¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー
HR¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¿ÍºàÀïÎ¬¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò´ë²è¡¦¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ìÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¼ÂÌ³¤È¡¢ÀïÎ¬¿Í»ö¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¡¢Æ¯¤¯°ÕÌ£¤òÌä¤¤Ä¾¤¹Å¯³ØÅª»ëÅÀ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÁÈ¿¥À®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ê¿Í»ö¿Þ½ñ´Û CET¡Ë
Áí¹çÅÅµ¡¥áー¥«ー¢ªÄÌ¿®²ñ¼Ò¢ª°ûÎÁ¥áー¥«ー¤Ç¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ´ë²è¡¦£È£Ò£Â£Ð¤ò¹ç·×13Ç¯·Ð¸³¡£¡Ö»ö¶È¤ò¿Í»ö¤Ç¥êー¥É¤·¡¢¿Í¤Ç¾¡¤Ä¡×¤¿¤á¡¢·Ð±Ä¤È¸½¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ËÆü¡¹Ê³Æ®Ãæ¡£
¤¯¤ë¤ß¤ó¡Ê¿Í»ö¿Þ½ñ´Û ¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²èÃ´Åö¡Ë
HR¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëIT¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç±Ä¶È¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¿Í»ö¤Ø¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡£¸½ºßIT¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ë¤Æ¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¡¦HRBP¤È¤·¤ÆÆü¡¹Ê³Æ®Ãæ¡£¥×¥í¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2024Ç¯4·î1Æü¤ËÅìµþ¿Í·ÁÄ®¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¿Í»ö´ØÏ¢¿¦¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¡ß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£2500ºý°Ê¾å¤Î¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤È600Ì¾°Ê¾å¤Î²ñ°÷¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÃç´Ö¤È³Ø¤Ó¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÂó¤¯¡×¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®1-12-7¡¡WACROSS NINGYOCHO 6F
ÀßÎ©¡§2024Ç¯4·î1Æü
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://hr-library.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/hr_library0401/
¸ø¼°LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/hr-library/