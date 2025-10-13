µÈÌîÄ®»ÔÌ±¥×¥é¥¶¼ã¼êÍî¸ì²ñ¡Ö·ËÂë¼£¡¦½ÕÉ÷Äâ¤«¤±¶¶Æó¿Í²ñ¡×
¾Ð¤¦Ìç¤Ë¤ÏÊ¡Íè¤ë¡£¤³¤Î½©¡¢Íî¸ì¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
²£ÉÍ»ÔÆî¶è¤ÎµÈÌîÄ®»ÔÌ±¥×¥é¥¶¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ë¥ÄÌÜ¤ò¾·¤¡¢11·î24Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¤Ë¼ã¼êÍî¸ì²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¸Î¡¦·Ë²Î´Ý»Õ¾¢¤¬Æî¶èºß½»¤ÇÍî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Ê¿À®¸µÇ¯¡Ê1989Ç¯¡Ë¤ÎÅö¥×¥é¥¶³«´Û°ÊÍèËèÇ¯¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤´±ï¤«¤é¡¢Íî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ½êÂ°¤Î¼ã¼êÈ¸²È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¹âºÂ¤Ç³¹¤ò¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÊ¿À®29Ç¯¡Ê2018Ç¯¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¼êÍî¸ì²ñ5²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÊ¿À®29Ç¯¡Ê2019Ç¯¡ËµÈÌîÄ®»ÔÌ±¥×¥é¥¶³«´Û30¼þÇ¯Íî¸ì²ñ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿·ËÂë¼£¡¢²£ÉÍ»ÔÆî¶è½Ð¿È¤Ç¼ã¼êÍî¸ì²ñ4²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë½ÕÉ÷Äâ¤«¤±¶¶¡¢Æî¶è¤æ¤«¤ê¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆóÀÊ¤º¤Ä¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡£Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤¬³Ú¤·¤¤¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¢¡¸ø±é³µÍ×
£±¡¡¸ø±éÌ¾
¡¡¡¡¡¡µÈÌîÄ®»ÔÌ±¥×¥é¥¶¼ã¼êÍî¸ì²ñ¡¡¡Ö·ËÂë¼£¡¦½ÕÉ÷Äâ¤«¤±¶¶Æó¿Í²ñ¡×
£²¡¡Æü ¡¡»þ
¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¡¡13:30³«¾ì¡¡14:00³«±é
£³¡¡²ñ ¡¡¾ì
¡¡¡¡¡¡²£ÉÍ»ÔµÈÌîÄ®»ÔÌ±¥×¥é¥¶¡¡4³¬¥Ûー¥ë
£´¡¡½Ð±é¼Ô
¡¡¡¡¡¡·ËÂë¼£¡¢½ÕÉ÷Äâ¤«¤±¶¶
£µ¡¡Æâ¡¡ÍÆ
¡¡¡¡¡¡Íî¸ì¡Ê³Æ½Ð±é¼ÔÆóÀÊ¡Ë¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー
£¶¡¡ÎÁ¡¡¶â
¡¡¡¡¡¡Á´ÀÊ¼«Í³¡¡°ìÈÌ 1,000±ß¡¢¾®Ãæ¹â¹»À¸¡¡600±ß¡¢¥Ú¥¢·ô¡Ê2Ëç1ÁÈ¡Ë1,800±ß
¡¡¡¡¡¡¡ö¥Ú¥¢·ô¤ÏµÈÌîÄ®»ÔÌ±¥×¥é¥¶¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡öÌ¤½¢³Ø»ù¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£·¡¡ÈÎ¡¡Çä
¡¡¡¡¡¡µÈÌîÄ®»ÔÌ±¥×¥é¥¶ ¡¡Íè´Û¡Ê9»þ～21»þ ¢¨µÙ´ÛÆü¤ò½ü¤¯¡Ë¤Þ¤¿¤ÏWeb¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÍ½Ìó
¡¡¡¡¡¡´ä´Ö»ÔÌ±¥×¥é¥¶ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Íè´Û¤Î¤ß¡Ê9»þ～21»þ ¢¨µÙ´ÛÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡´ØÆâ¥Ûー¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー ¡¡Íè´Û¤Î¤ß¡Ê9»þ～20»þ ¢¨µÙ´ÛÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー ¡¡ÅÅÏÃÍ½Ìó¡¡ÅÅÏÃ 050-3092-0051 ¡ÊÊ¿Æü10»þ～17»þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£ WebÍ½Ìó¡ÊÍ×²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ëhttps://www.confetti-web.com/events/10504
£¸¡¡¼ç¡¡ºÅ
¡¡¡¡¡¡²£ÉÍ»ÔµÈÌîÄ®»ÔÌ±¥×¥é¥¶¡Ê»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡§µÈÌîÄ®¡¦´ä´Ö¥¢ー¥È¡õ¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º¡Ë
·Ë Âë¼£¡Ê¤«¤Ä¤é¤¿¤«¤¸¡Ë
·Ë Âë¼£
½Ð¿ÈÃÏ °¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô
À¸Ç¯·îÆü Ê¿À®1Ç¯6·î22Æü
·ÝÎò
Ê¿À®24Ç¯(2012Ç¯)3·î ·ËÊ¿¼£2(¸½Ê¸¼£11)¤ËÆþÌç
Ê¿À®24Ç¯(2012Ç¯)5·î ³Ú²°Æþ¤ê Á°ºÂÌ¾¡Ö¤¿¤«¼£¡×
Ê¿À®24Ç¯(2012Ç¯)6·î3Æü ÀõÁð±é·Ý¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ½é¹âºÂ¡Ø»Ò¤Û¤á¡Ù
Ê¿À®28Ç¯(2016Ç¯)6·îÃæÀÊ Æó¥ÄÌÜ¾º¿Ê¡ÖÂë¼£¡×¤È¤Ê¤ë
½ÕÉ÷Äâ¤«¤±¶¶
½Ð¿ÈÃÏ¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¡
À¸Ç¯·îÆü¡¡¾¼ÏÂ63Ç¯8·î18Æü
·ÝÎò
Ê¿À®24Ç¯(2012Ç¯)5·î Ìø²È»°»°¤ËÆþÌç Á°ºÂÌ¾¡Ö¾®¤«¤¸¡×
Ê¿À®30Ç¯(2018Ç¯)7·î ½ÕÉ÷ÄâÌø¶¶Ìç²¼ Á°ºÂÌ¾¡Ö¤«¤±¶¶¡×
ÎáÏÂ4Ç¯(2022Ç¯)7·î Æó¥ÄÌÜ¾º¿Ê
½ÕÉ÷Äâ¤«¤±¶¶¡Ê¤·¤å¤ó¤×¤¦¤Æ¤¤¤«¤±¤Ï¤·¡Ë
¸ø±é¥Á¥é¥·
https://prtimes.jp/a/?f=d14302-1402-cf61b488ad254015a024cdbd46397af3.pdf
¢¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡
²£ÉÍ»ÔµÈÌîÄ®»ÔÌ±¥×¥é¥¶
¢©232-0014²£ÉÍ»ÔÆî¶èµÈÌîÄ®5-26¡¡ÅÅÏÃ045-243-9261¡¡E-mail yoshino_info@yoshinoplaza.jp
https://yoshinoplaza.jp/
»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡¡µÈÌîÄ®¡¦´ä´Ö¥¢ー¥È¡õ¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º¡Ê³ô¼°²ñ¼Òtvk¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£ÉÍ»Ô·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀ¶¸÷¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍ¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥É¡Ë
