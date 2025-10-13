tHE GALLERY HARAJUKU¤Ë¤Æ¡¢10·î1£·Æü(¶â)¤è¤ê¡¢ARISA ADAMS / ¥¢¥À¥à¥¹°¡Î¤ºé¤Ë¤è¤ë¸ÄÅ¸¡ÖONE OF ONE¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡ÚARISA ADAMS SOLO EXHIBITION " ONE OF ONE " ¡Û
¡üSTATEMENT
¡ÖOne of One¡×
¥·¥á¥¸À±¤«¤éÍè¤¿°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Î¤ª¤Ã¤¯¤ó¤¬ÃÏµå¤È¤¤¤¦À±¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»þ¡¹Íî¤Á¹þ¤à¤ª¤Ã¤¯¤ó¤Ï¡¢»æÂÞ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é¥·¥á¥¸À±¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²áµî¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤äÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢HAPPY¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡ÖOne of One¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¤Ã¤¯¤ó¤Î²áµî¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤äÃÏµå¤Ç¿·¤¿¤Ë½ÐÍè¤¿»×¤¤½Ð¤¬50ÂÎ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ó¥Ëー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë°ì¤Ä°ì¤ÄÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Okkun, from planet Shimeji, got lost on planet Earth.
Sometimes feeling lonely, Okkun puts on a paper bag and reminisces about his life on Shimeji.
When he feels down, he recalls his happy memories and wonderful encounters from the past.
In this exhibition, ¡ÈOne of One,¡É Okkun's precious memories from the past and the new memories he has made on Earth are expressed one by one in 50 soft vinyl figures.
¡üARISA ADAMS¡¦¥¢¥À¥à¥¹°¡Î¤ºé¡¡profile
Arisa Adams, originally from Shirokane, Japan, moved to Las Vegas at a young age, where her passion for art blossomed. She refined her skills in oil painting and sculpture at the Las Vegas Academy of the Arts and furthered her studies at the School of the Art Institute of Chicago (SAIC), exploring painting, performance, and digital art.
In 2018, Arisa returned to Japan, working as a model and television personality, which deepened her connection to Tokyo's vibrant art scene.
Now back in the U.S., she focuses on creating sofubi and character figures using 3D software and printing techniques.
Her work reflects the theme of the "pure self," capturing human emotions-joy, sorrow, vulnerability, and resilience-through dynamic character design. As she expands her practice internationally, Arisa remains closely connected to the Japanese art community, inviting audiences to engage with the complexities of emotion and identity in her art.
¥¢¥À¥à¥¹°¡Î¤ºé¤ÏÆüËÜ¤Î¹Á¶èÇò¶â¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢3ºÐ¤Î»þ¤Ë²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë°Ü½»¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¢ー¥È¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¾®Ãæ³Ø¹»»þÂå¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥¢ー¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë»²²Ã¡£¹â¹»¤«¤éÈþ½ÑÀìÌç³Ø¹» L.V.A.¤ËÅ¾¹»¤·¡¢Ìý³¨¤ÈÄ¦¹ï¤ÎÊÙ¶¯¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥·¥«¥´Èþ½Ñ´ÛÉíÂ°Èþ½ÑÂç³Ø(SAIC)¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤òÀì¹¶¡£2018Ç¯½Õ¤ËÆüËÜ¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤äNHK¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈMC¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ºÆ¤Ó¥¢ー¥ÈÀ©ºî¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
Åìµþ¤Î³èµ¤¤¢¤ë¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï3D¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤òÍÑ¤¤¡¢¥½¥Õ¥Ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÀ©ºî¡£¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ê¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢´î¤Ó¤äÈá¤·¤ß¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÇÍ¯¤¾å¤¬¤ë´¶¾ð¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉ½¾ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥¢¥á¥ê¥«¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ë³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Selected Exhibitions
2024
¡ü TSUTAYA DAIKANYAMA
¡ü SHIBUYA TOKYU PLAZA ✙ART Gallery
2023
¡ü PARCO SHIBUYA
¡ü BAGGAGE COFFEE SHOP, Omotesando
¡ü NAKAMEGURO MDP GALLERY
¡ü SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE ✙ART Gallery
2022
¡ü AKASAKA KAISU
¡ãInstagram¡ä
¡÷arisa_adams
https://www.instagram.com/arisa_adams/
¡ü¥¥å¥ìー¥¿ーÊÆ¸¶¹¯Àµ¤è¤ê
Arisa Adams¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È³¨ËÜ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤é¤·¤¤¡£´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤É½¾ð¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¼Á´¶¡£¤·¤«¤·¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¤ÏÈù¤«¤Ê°ãÏÂ´¶¤ä±Æ¤¬Àø¤ß¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Îµ²±¤ò¤½¤Ã¤È¤«¤Íð¤¹¡£ÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Å¤µ¤Î±ü¤ËÄÀ¤à¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´é¡É¤ò¼¨¤¹Â¸ºß¤À¡£¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥é¥Ç¥£¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ÎÉ½¸½À¤³¦¤è¤ê¤â¡ÖÊýË¡ÏÀ¡×¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤ë¡£3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤ò¡¢ÎÌ»º¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÏÀÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¸Ä¿Í¤Î¾×Æ°¤òÂ¨ºÂ¤Ë·Á¤Ë¤¹¤ëÁõÃÖ¡É¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£´°àú¤µ¤è¤ê¤â¥¹¥Ôー¥É¡¢´ûÀ½ÉÊ¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¼ê¡¢ÀìÌçÀ¤è¤ê¤âÈ¯ÁÛ¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï70Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤¬²»³Ú¤Î¸½¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤È¹½Â¤Åª¤Ë¶á¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤êArisa¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¤ÊÀ¸¤Þ¤ìÊý¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¤â¹©¶È¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤â½¾Â°¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¤«¤ï¤¤¤µ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëÈùºÙ¤Ê°ãÏÂ¡¢±Æ¡¢¤Í¤¸¤ì¡£
¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÈÊýË¡¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¿¹³¡É¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¸ÄÅ¸¤Ï¡¢3D¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤ò¥×¥í¥À¥¯¥È²½¤ä¸úÎ¨²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¡¦¾×Æ°¡¦´¶¾ð¤Î´ï¤È¤·¤Æ»È¤¦²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¾ì¤À¡£¥Ñ¥ó¥¯¤Ï²»¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ëー¥ë¤ò¾¡¼ê¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤ëÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£Arisa Adams¤Ï¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ò²Ä»ë²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î·Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÄ¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ARISA ADAMS SOLO EXHIBITION " ONE OF ONE "
¾ì½ê¡§tHE GALLERY HARAJUKU
´ü´Ö¡§10·î17Æü¡Ê¶â) ～ 10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
µÙÏÆü¡§·î¡¦²ÐÍËÆü
»þ´Ö¡§11:00～19:00
¡ãOpening Reception¡ä
Æü»þ¡§10·î17Æü¡Ê¶â) 18:00～20:00
¾ì½ê¡§tHE GALLERY HARAJUKU
¡ütHE GALLERY HARAJUKU¤È¤Ï
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎtHE GALLERY HARAJUKU¤È¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¨¤òÈÎÇä¤·¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦»ö¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆüSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÍÇ½¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤Î¿ô¤äÅ¸¼¨Îò¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì½ê¤ò¡¢ËÍ¤Ï¡È¥¼¥í¥¤¥Á¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¾ì½ê¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
tHE GALLERY HARAJUKU
150-0001
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3ÃúÌÜ20-21¡¡¥Ù¥ë¥¦¥Ã¥É¸¶½É1³¬-C
ÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°±ØÅÌÊâ5Ê¬
WEB
http://thegallery-harajuku.com
Instagram¡§@the_gallery_harajuku
https://instagram.com/the_gallery_harajuku
¥¥å¥ìー¥¿ー¡¿ÊÆ¸¶¹¯Àµ
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿ÊÆ¸¶¹¯Àµ¡¿µ×¡¹ÌîÃÒ ¾®Å¯ÄÅ¡Ê¤¯¤¯¤Î¤Á ¤³¤Æ¤Ä¡Ë
ーーーーーー