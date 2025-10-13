「マージマンション」リリース5周年記念！「秘密」をテーマにしたオリジナル5年連用日記プレゼントキャンペーンをXで開催

Metacore Games Ltd

フィンランド発の大人気モバイルゲーム「マージマンション」は、2025年でリリース5周年を迎えました。

これを記念し、感謝の気持ちを込めて、X（旧Twitter）にて特別なプレゼントキャンペーンを実施いたします。

今回のキャンペーンでは、「#マージマンション」「#わたしの秘密」のハッシュタグを使って、自分だけの“秘密”を投稿してくださった方の中から、数量限定で特製の「マージマンション5年連用日記」をプレゼントいたします。

特製のボックスとスリーブで装飾されたデザイン

◆「秘密」にちなんだ参加型キャンペーン

マージマンションのストーリーの根幹にあるのは「おばあちゃんは何を隠してるんだろう？」のキャッチコピーに代表される「一族の秘密」。

今回のキャンペーンでは、マージマンション5周年のコンセプトである「5年分の秘密」にちなみ、「＃わたしの秘密」を X で自由に投稿してもらうという、マージマンションならではの参加型企画です。

日々のちょっとした後悔、大切な人に言えなかった一言、ふと笑ってしまった自分だけのエピソード--ゲームを知らない方もこれを機に参加OK。あなた「秘密」の共有が、思わぬ共感や新たな謎を呼ぶことになるかもしれません。

謎めいたおばあちゃんの秘密にまつわるストーリー

◆「マージマンション5年連用日記」とは

1ページに5年間の記録ができる特別仕様の日記帳。

ゲームの主人公・ウルスラの言葉を綴ったプロローグ、ゲーム内のアイテムや豪邸のドアをあしらった扉絵、クラシカルで落ち着いた布張りの装丁など、細部にまでこだわったデザインとなっています。

日本のデザイン文具メーカー「デザインフィル」と共同制作し、プレミアムな品質を実現。非売品として、5周年キャンペーン限定での配布となります。

表紙にはボールトン邸の姿が各月の扉絵には豪邸内のドアが登場ウルスラ直筆？のメッセージがあなただけの秘密の場所に

◆キャンペーン概要および応募方法

マージマンション公式Xアカウント（@mergemansionjp）をフォローし、ハッシュタグ「#マージマンション」「#わたしの秘密」および Player ID を記載して投稿。

応募期間: 2025年10月13日～10月19日

賞品: マージマンション5年連用日記（非売品・数量限定）

発送予定: 2025年11月下旬～12月上旬を予定

※応募にはマージマンションアプリの起動と、ゲーム内のPlayer IDが必要となります。

※注意事項・応募規約は公式Xアカウントのポストをご確認ください。

◆マージマンションとは

「マージマンション」は、ボールトン一族の謎めいた豪邸を舞台に、アイテムを“マージ（合成）”しながらストーリーを進めていくモバイルパズルゲームです。

おばあちゃんが隠す過去、改装されて広がる庭園と豪邸、徐々に明かされ、また深まる家族の秘密--

シンプルな操作性と奥深いストーリーで、全世界6,000万ダウンロードを記録し、世界中のプレイヤーから高い評価を得ています。

2025年9月に5周年を迎えました

◆会社概要

会社名 Metacore Games Ltd

所在地 フィンランド・ヘルシンキ

代表者 Mika Tammenkoski

設立 2020年

事業内容 モバイルゲーム開発・運営

公式サイト https://metacoregames.com

◆本件に関するお問い合わせ先

Metacore Games Ltd PR事務局

Email：press@metacoregames.com

製造元 : 株式会社デザインフィル

デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。

https://www.designphil.co.jp/