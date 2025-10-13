「マージマンション」リリース5周年記念！「秘密」をテーマにしたオリジナル5年連用日記プレゼントキャンペーンをXで開催
フィンランド発の大人気モバイルゲーム「マージマンション」は、2025年でリリース5周年を迎えました。
これを記念し、感謝の気持ちを込めて、X（旧Twitter）にて特別なプレゼントキャンペーンを実施いたします。
今回のキャンペーンでは、「#マージマンション」「#わたしの秘密」のハッシュタグを使って、自分だけの“秘密”を投稿してくださった方の中から、数量限定で特製の「マージマンション5年連用日記」をプレゼントいたします。
特製のボックスとスリーブで装飾されたデザイン
◆「秘密」にちなんだ参加型キャンペーン
マージマンションのストーリーの根幹にあるのは「おばあちゃんは何を隠してるんだろう？」のキャッチコピーに代表される「一族の秘密」。
今回のキャンペーンでは、マージマンション5周年のコンセプトである「5年分の秘密」にちなみ、「＃わたしの秘密」を X で自由に投稿してもらうという、マージマンションならではの参加型企画です。
日々のちょっとした後悔、大切な人に言えなかった一言、ふと笑ってしまった自分だけのエピソード--ゲームを知らない方もこれを機に参加OK。あなた「秘密」の共有が、思わぬ共感や新たな謎を呼ぶことになるかもしれません。
謎めいたおばあちゃんの秘密にまつわるストーリー
◆「マージマンション5年連用日記」とは
1ページに5年間の記録ができる特別仕様の日記帳。
ゲームの主人公・ウルスラの言葉を綴ったプロローグ、ゲーム内のアイテムや豪邸のドアをあしらった扉絵、クラシカルで落ち着いた布張りの装丁など、細部にまでこだわったデザインとなっています。
日本のデザイン文具メーカー「デザインフィル」と共同制作し、プレミアムな品質を実現。非売品として、5周年キャンペーン限定での配布となります。
表紙にはボールトン邸の姿が
各月の扉絵には豪邸内のドアが登場
ウルスラ直筆？のメッセージが
あなただけの秘密の場所に
◆キャンペーン概要および応募方法
マージマンション公式Xアカウント（@mergemansionjp）をフォローし、ハッシュタグ「#マージマンション」「#わたしの秘密」および Player ID を記載して投稿。
応募期間: 2025年10月13日～10月19日
賞品: マージマンション5年連用日記（非売品・数量限定）
発送予定: 2025年11月下旬～12月上旬を予定
※応募にはマージマンションアプリの起動と、ゲーム内のPlayer IDが必要となります。
※注意事項・応募規約は公式Xアカウントのポストをご確認ください。
◆マージマンションとは
「マージマンション」は、ボールトン一族の謎めいた豪邸を舞台に、アイテムを“マージ（合成）”しながらストーリーを進めていくモバイルパズルゲームです。
おばあちゃんが隠す過去、改装されて広がる庭園と豪邸、徐々に明かされ、また深まる家族の秘密--
シンプルな操作性と奥深いストーリーで、全世界6,000万ダウンロードを記録し、世界中のプレイヤーから高い評価を得ています。
2025年9月に5周年を迎えました
◆会社概要
会社名 Metacore Games Ltd
所在地 フィンランド・ヘルシンキ
代表者 Mika Tammenkoski
設立 2020年
事業内容 モバイルゲーム開発・運営
公式サイト https://metacoregames.com
◆本件に関するお問い合わせ先
Metacore Games Ltd PR事務局
Email：press@metacoregames.com
製造元 : 株式会社デザインフィル
デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。
https://www.designphil.co.jp/