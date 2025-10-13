¡Ú¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥ÄÀÇ¹þ99±ß¡ª¡Û10·î14～16Æü¤Ï¡ÉÀ¸¥Óー¥ë99±ßº×¤ê¡É³«ºÅ¡ª
¤³¤Î¤¿¤Óµï¼ò²°°ìµÙ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î7Æü¤ËÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢
Íâ8Æü¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢µÇ°¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¡ÈÆü¾ï¤Î°ìµÙ¤ß¡É¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¾Ð´é¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
µÇ°¥Ñー¥Æ¥£ー¤òinstagram¤Ç³ÎÇ§ :
https://www.instagram.com/p/DPlrhVskn0v/
¤è¤¦¤ä¤¯½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£
µï¼ò²°°ìµÙ¤Ç¤Ï¡¢Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢
10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë～16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖÀ¸¥Óー¥ë99±ß´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥à¥Óー¥à¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤ä¤³¤À¤ï¤ê¼ò¾ì¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¤â¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ99±ß¡£
½©¤ÎÌëÄ¹¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î°ìÇÕ¤ò¡È°ìµÙ²Á³Ê¡É¤Ç»×¤¤¤¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤´ÍøÍÑ¾ò·ï:¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤2¥Õー¥É°Ê¾å¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SDGs¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥í¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°û¤ß»Ä¤·¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤´ÃíÊ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÀÊ¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï2»þ´ÖÀ©¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª°ì¿ÍÍÍ¤¢¤¿¤ê¤Î¤ª²ñ·×¤¬1,000±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢300±ß¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://193.co.jp/izakaya/list/
¢§ËèÆü³«ºÅ¡ª°ìµÙ¤Î¤ªÆÀ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¦¡Ö°ìµÙ¥¿¥¤¥à¡×ËèÆü16:00～19:00¡¡À¸¥Óー¥ë190±ß¡ª19¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬È¾³Û¡ª
¡¦¡ÖÈ¾³ÛDAY¡×Ëè½µ·îÍË¡¦ÌÚÍË¡¡¡¡¡¡¡¡°ìµÙ¥¿¥¤¥à¤¬½ªÆü³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¡¦¡ÖBlack Tuesday¡×Ëè½µ²ÐÍË¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯19¼ï¤¬¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à99±ß¡ª
¢§ÀßÈ÷¡¦¥µー¥Ó¥¹¤â¿Ê²½Ãæ
¡¦Á´Å¹ÊÞ¤Ë¥Õ¥êーWi-Fi¡õ¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー´°È÷
¡¦³Æ¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÀßÃÖ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦Å¹ÊÞ¤Þ¤ë¤´¤È¹³¶Ý¡¦¹³¥¦¥¤¥ë¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥¥Î¥·ー¥ë¥É¡×¤òÁ´Å¹»Ü¹©ºÑ¤ß
¢§ÊÑ¤ï¤é¤ÌÁÛ¤¤¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â
´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ç¡È¤¢¤Îº¢¤ÎÃÍÃÊ¡É¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ëµï¼ò²°¡¢¤½¤ì¤¬°ìµÙ¤Ç¤¹¡£
Êª²Á¤ä¿Í·ïÈñ¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¡Öµ¤·Ú¤Ë°û¤á¤ë¾ì½ê¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢50Ç¯´ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
25Ç¯Á°¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Ï2,100±ßÂæ¡£¸½ºß¤â¤Ê¤ª¡¢Æ±¤¸²Á³ÊÂÓ¤Ç¤´Äó¶¡¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìµÙ¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÏÅâÍÈ¤²1¥ö50±ß¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë50¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åーÀ¹¤êÂô»³¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
50¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¢¤È2¥«·îÈ¾¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´ü´Ö¤ËÀ§Èó¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÎ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ëÊý¤â¡¢¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤â³ØÀ¸ÍÍ¤â¡£
Ã¯¤«¤Ë¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È¤¢¤Îº¢¡É¤Ë¿Ê²½¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿°ìµÙ¤Ç¡¢½©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò°ìµÙ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â»ÒÀ¶ÈÏ¡Ë
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡§¡¡https://193.co.jp/izakaya/topics/3622/
¸ø¼°HP¡§¡¡https://193.co.jp/
¸ø¼°LINE¡§¡¡https://page.line.me/650lhzpp?openQrModal=true¡¡
Instagram¡§¡¡https://www.instagram.com/izakaya_ikkyu/?hl=ja
TikTok¡§¡¡https://www.tiktok.com/@ikkyu1975
X¡§¡¡https://twitter.com/ikkyu_tw