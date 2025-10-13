【時短と美髪、二択の時代は終わった！】ーーNi Zmir高速ドライヤー

株式会社カリスビューティー

「朝の忙しい時間、ドライヤーにかける数分がもどかしい…」

「熱風で髪がパサつき、せっかくのスタイリングが台無しに…」

一般のドライヤーは、時間と美髪、どちらかを諦める二者択一。Ni Zmirは、そのジレンマを終わらせます。

■ 選べる2モデル―機能で選ぶ、理想のドライヤー

＜モデル1： 液晶で「見える」安心をかなえる スタンダードモデル＞

●こだわり：操作のわかりやすさと、髪への優しさ

●推しポイント

・状態がひと目でわかる液晶ディスプレイ搭載

・4段階風温 & 3段階風量調整

・着脱式吸込口カバー

●この機能で解決するお悩み

・熱ダメージが気になる → NTC温度制御で髪を保護

・ 家族で使いたい → わかりやすい表示ですべての年代が使いやすい

・ お手入れが面倒 → 簡単着脱式カバーで清潔維持

【モデル1が向いている方】

・家族全員で使いたい

・毎日の時短を最優先

・予算を抑えつつ、高性能を求める

通常価格：5,980円 （税込）

キャンペーン価格：4,170円（税込）

▶記事限定クーポン適用で 2,990円！

クーポンコード：KRWG25N6

モデル1を2,990円で購入する ▸ https://www.amazon.co.jp/dp/B0F987ZGHZ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F987ZGHZ)

＜モデル2： 「冷温交替」で頭皮ケアまでこだわる プレミアムモデル＞

●こだわり： ヘアスタイルだけでなく、頭皮の健康まで考えたケア

●推しポイント

・冷温交替機能で、頭皮にやさしくアプローチ

・5段階の精密温度調整

・滑り止めテクスチャーボタン

●この機能で解決するお悩み

・ 頭皮の熱さが気になる → 冷温交替で頭皮を保護

・ こだわりのスタイリング → 5段階調整でプロのような仕上がり

・ 手元が濡れていて不安 → 滑り止めボタンで安全操作

【モデル2が向いている方】

・美容にこだわりたい

・頭皮ケアも大切にしたい

・家で、サロン級の仕上がりを実現したい

通常価格：6,980円（税込）

キャンペーン価格：5,301円（税込）

▶記事限定クーポン適用で 3,999円！（税込）

クーポンコード：BNXDLMN4

モデル2を3,999円で購入する ▸ https://www.amazon.co.jp/dp/B0F99BZX2K?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F99BZX2K?th=1)

■多くのお客様が選んだ理由｜Ni Zmir高速ドライヤーの高い品質

──「高速・低温・軽量」の3大革新

・ 磁気式ノズル&フィルター

カチッと簡単装着、髪の毛の巻き込みなし

・ 低温ケア NTC温度制御システム

1秒間に100回検知で、常に適温をキープ。髪への熱ダメージを極力抑え、ツヤを守る

・ 軽量設計（約380g）& 低騒音

朝の忙しい時間も快適に

・安心の品質保証

PSE認証済み（日本の安全基準クリア）

1年間メーカー保証

30日間返品保証付き

※【各モデル先着100台限り】在庫なくなり次第終了です！今すぐご注文を！

キャンペーン期間： 2025年10月13日（月）18:00 ～ 10月20日（月）23:59

Ni Zmir 高速ドライヤーで、理想のヘアタイムを始めましょう。

■美と健康を、毎日の当たり前に。Ni Zmir

Ni Zmir は、革新的な技術で、毎日の美容習慣を「時短」かつ「慈愛」に変えることを目指しています。高性能でありながら手の届きやすい価格で、ご自宅でのセルフケアを革新し、お客様のより充実した日々をお手伝いします。

＜Ni Zmir公式SNS＞

Instagram @nizmir_official

Tiktok 公式店舗アカウント @charisbeauty0701