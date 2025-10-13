【子どもの休日の過ごし方】STSスキーアカデミー【初心者編】

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、11月９日(日)(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1522)と11月24日(月・祝)(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1523)に、日帰りプログラム「STSスキーアカデミー【初心者編】」を開催します。屋内スキー場で行う初心者向けプログラムで、天候に左右されず快適にスキーを体験できます。板の履き方等など、スキーの基本から丁寧に指導、サポートし、初めてのお子様も気軽にスキーデビューが可能です。初めてのスキーに挑戦するお子様、日帰りでスキーをしてみたいお子様におすすめのツアーに、是非ご参加ください。

- おすすめポイント

１．初めてでも安心のサポート体制！

初めてスキーに挑戦するお子様に、板の履き方やウエアの着方から始め、ハの字で止まれることを目標とします 。本ツアーを通して毎年多くのお子様がスキーデビューしており、本格的なゲレンデデビューに向けて、まずはスキーに触れてみたいお子様におすすめのツアーです。

２．スキー用具のレンタルで大きな荷物の負担なく参加！

ベルーナドーム横の狭山スキー場で開催する初心者向けの日帰りスキー教室です。レンタルスキー、ウェア、ブーツをご用意しておりますので、大きな荷物を持つことなく気軽にスキーを楽しめます。

（※契約成立メールに事前確認のURLがありますのでご回答ください。）

３．継続して参加することでスキーが上達！

STSスキーアカデミーは、シーズン中に複数回実施予定です。屋内スキー場のため、天候に左右されずに継続して快適に練習することが可能です。継続して取り組むことで「できた！」がたくさん増え、達成感を味わうことができます。

- 「STSスキーアカデミー【初心者編】」 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：１.2025/11/9 (日) 日帰り（申込締切日：2025/11/4(火)）

２.2025/11/24 (月) 日帰り（申込締切日：2025/11/18(火)）

・対象：年長～小6（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：埼玉県所沢市「狭山スキー場」

・食事：昼１回

・旅行代金：【年長・小学生】26,400円

■旅行代金に含まれるもの：交通費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料・レンタルスキー（スキーブーツ・ストックのレンタル含む）・レンタルウェア

・定員20名（最少催行人員６名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・交通手段：普通列車利用（池袋発）または 現地集合・現地解散

・詳細URL：１. https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1522

２. https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1523

- スケジュール

7：45～8：45 池袋発（普通列車）西武球場前

または、9:50 現地集合



●スキーの準備と準備運動

●レベル別スキーレッスン

●レベルチェック



現地解散 16:30

または、西武球場前（普通列車）池袋着 17：30～18：30

■STSとは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、冬ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/?_gl=1%2A19fgrea%2A_gcl_au%2AMTUwNDU4NzEwMy4xNzUwMTIyOTg5%2A_ga%2AMTMzNDkyMjUxNy4xNzUwMTIyOTg5%2A_ga_JXN98FRBR2%2AczE3NTc0MDc4ODMkbzc4JGcxJHQxNzU3NDA3OTgwJGo2MCRsMCRoMA..)）

- 会社概要

■株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田3-32-1大東ビル5F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：

子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

■株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：

「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、8つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp