パキスタンパビリオンが2025大阪・関西万博で２つの国際賞を受賞

パキスタンパビリオン

2025大阪・関西万博に出展中のパキスタン・イスラム共和国（以下、パキスタン）パビリオンは、

国際的に権威ある２つの賞を受賞しました。国際博覧会事務局（BIE）主催の「展示部門のブロンズ賞」、そして、もう一つは、優れた展示構成とデザイン性、文化的表現が高く評価され、国際展示会専門機関 Exhibitor Online による「エディターズ・チョイス賞」が授与されました。

中央左：表彰式でのパキスタンパビリオン プロジェクトディレクター、ハンマド・ナセール氏

大阪で開催されたBIEによる公式表彰式では、パキスタン貿易開発庁（TDAP）長官であり、パキスタンパビリオンのプロジェクトディレクターを務めるムハンマド・ナセール氏が登壇し、賞を受け取りました。

「Universe in a Grain of Salt（一粒の塩の中に広がる宇宙）」をコンセプトに物語を展開した

パキスタンパビリオンは、6か月の会期に延べ17５万人以上の来場者を迎え、高く評価されました。

パキスタン産の岩塩を用いた幻想的な空間が来場者を魅了し、静謐でスピリチュアルな体験型展示として注目を集めました。

パキスタンパビリオンについて

「一粒の塩の中に広がる宇宙（Universe in a Grain of Salt）」をテーマに、パキスタンが誇る豊かな文化遺産、創造性、そして哲学的な精神性を表現します。岩塩に着想を

得た没入型の展示やインタラクティブな体験を通じて、訪れる人々に深い感動と気づきを提供し、国境を越えた対話と国際的な協力を促進することを目指しています。

パキスタン貿易開発庁（TDAP）について

パキスタン貿易開発庁（TDAP）は、同国の国際貿易の振興と強化を担う中核的な政府機関です。

パキスタンの輸出力を高め、国内企業を世界市場へとつなぐことを使命とし、貿易分野の発展において重要な役割を果たしています。

TDAPでは、市場調査、貿易促進、企業の能力強化、ビジネスマッチングの支援など、包括的なサービスを提供しています。私たちは、企業が国際競争力を高め、経済成長と持続可能な発展につながるよう、ビジネスに適した環境づくりに力を注いでいます。

国際貿易へのゲートウェイとして、TDAPはパキスタン企業の成長を後押しし、革新を促進するとともに、国際社会との長期的なパートナーシップ構築を目指しています。ビジネス関係者、投資家、関係機関の皆さまと協力しながら、パキスタンの貿易産業における持続可能で競争力のある未来を共に創ってまいります。