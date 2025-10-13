【ネイティブキャンプ留学】新たな留学エリア「イギリス・マンチェスター」のスクールを追加
ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、2025年10月13日（月）より海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」に、新たな留学エリアとして「イギリス・マンチェスター」のスクールを追加しました。
ネイティブキャンプ留学は、この度、英語留学の新たな選択肢として、イギリス・マンチェスターを留学エリアに追加いたしました。
マンチェスターは、イギリス北西部を代表する都市であり、音楽・スポーツ・学術の街として世界的に知られています。ロンドンに次ぐ大都市でありながら、落ち着いた雰囲気とフレンドリーな人々に囲まれた住みやすい環境が魅力です。生活コストも比較的抑えられており、留学生にとって理想的な学習環境が整っています。
イギリス発祥の英語に触れながら、マンチェスター特有の多文化社会の中で生きた英語を身につけることができます。街の中心部にはカフェや図書館、音楽イベントなどが充実しており、日常生活の中で自然に英語を使う機会が多くあります。
今回のエリア拡大により、ヨーロッパでの英語留学に新たな選択肢を提供します。ネイティブキャンプ留学は、留学生一人ひとりの目的に合わせた最適なプランを提案し、安心で実りある留学生活をサポートしてまいります。
マンチェスターの特徴
1. 本場イギリス英語を学べる環境
マンチェスターでは、イギリス英語の発音や表現を自然に身につけることができます。歴史ある大学都市として教育水準も高く、質の高いレッスンを受講できる語学学校が揃っています。
2. 学習と生活のバランスが取れた都市
ロンドンに比べて生活費が安く、交通アクセスも便利です。治安が良く、落ち着いた雰囲気の中で安心して学ぶことができます。街には緑が多く、週末にはカフェやマーケット巡りなど、充実した日常を送れます。
3. 多文化が共存する国際都市
世界各国から留学生や移住者が集まるマンチェスターでは、異文化交流の機会が豊富です。多様なバックグラウンドを持つ人々との出会いが、グローバルな視野を広げるきっかけとなります。
4. 学びを刺激する豊かなカルチャー
音楽やサッカーなど、街全体が情熱とエネルギーに満ちています。放課後や休日には、マンチェスター・ユナイテッドの試合観戦やミュージアム巡りなどを楽しみながら、イギリス文化を肌で感じることができます。
ネイティブキャンプ留学について
「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、海外留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する海外留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。
株式会社ネイティブキャンプについて
ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。
2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル
代表取締役： 谷川 国洋
事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業 /https://nativecamp.co.jp/
