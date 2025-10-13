METAVERSE CLOUD PTE. LTD.

2025年10月8日から10日まで、幕張メッセにて日本最大級の人工知能展示会「AI EXPO TOKYO【秋】」が開催されました。法人向けAIエージェントプラットフォームのリーディングプレイヤーである GPTBots は本イベントに出展し、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の中核課題に直結する複数のAIソリューションを披露しました。

展示会では、GPTBots がデモと導入事例を通して、自動車・製造・物流・建設・教育など多様な業界の企業課題をカバー。堅実な技術力と豊富な導入実績に基づく展示内容に、多くの来場者が足を止めました。特に注目を集めた主要シナリオは以下の通りです。

- 24時間365日AIカスタマーサポート：多言語で問い合わせに自動対応し、顧客体験を向上させながら運用コストを削減。- マーケティングオートメーション：AIエージェントによるキャンペーン運用、顧客対応、リード管理でコンバージョン率を向上。- 社内業務プロセス自動化：書類処理や承認フローなどの定型業務を自動化し、社員がより付加価値の高い業務に集中可能。- コンプライアンス＆監査支援：AIが受注内容を自動チェックし、異常項目を抽出、監査用レポートも自動生成。- 物流最適化：在庫管理、配送追跡、異常処理を自動化させ、運用効率と正確性の向上に寄与。- 製造業DX：AIと工場システムを連携させ、予知保全・品質管理・生産データ分析を自動化。- 社員教育・オンボーディング支援：AIインタラクティブ研修モジュールを提供し、学習効率とコンプライアンスを両立。- リアルタイム翻訳ツール LiveSpeechly：多言語リアルタイム会議の文字起こし、翻訳、要約、アクション抽出を自動実施。議事録や行動計画の自動配信により、言語の壁をなくし会議効率を最大化。- Microsoft WordのプラグインAIエージェント WorkPilot：契約書作成・審査・翻訳・ナレッジ管理を支援するAIドキュメントアシスタント。高いセキュリティと柔軟なカスタマイズ性を兼ね備え、企業のワークフローに最適対応。

ブースでは、ノーコード構築プラットフォーム、マルチエージェントアーキテクチャ、強固なセキュリティ機能を体験でき、多くの来場者から「自社システムに短期間で導入できそう」「現場課題の解決に直結しそう」と高い関心が寄せられました。GPTBotsのAIソリューションは、実際に多くの企業で業務効率・コンプライアンス・顧客満足度の改善を実現しています。

GPTBotsの創業者兼CEO、Chris Lo氏は次のように述べています。

「日本企業は今、AIを積極的に活用し、あらゆる業務領域でコスト削減と効率化を実現しようとしています。GPTBotsは、そうした実務課題に直接応える豊富な導入経験をもとに、具体的な業務シーンで「使えるAI」を提供しています。今回のAI EXPO TOKYOでの反響と貴重なフィードバックは、私たちのソリューションが日本市場のニーズにマッチしていることを確信しました！」

【代理店・構築支援パートナー 募集中】

GPTBotsは日本市場で製品の代理店やAIエージェント導入支援におけるパートナー企業を募集しております。ご興味あるAIコンサルティング、DXコンサルティング、SIer等の企業様、ぜひお気軽にご連絡いただければ幸いです。

GPTBotsについて

GPTBotsは、企業向けAIエージェントソリューションに特化したプラットフォームです。

ノーコード構築ツール、強固なセキュリティ機能、柔軟な導入オプションを基盤に、カスタマーサポート、営業支援、業務自動化、コンプライアンス管理など、多様なシーンでAI導入を加速し、定量的なビジネス価値の創出を実現します。

メディア問い合わせ先：

marketing@gptbots.ai

代理店応募の問い合わせ先：

eric.cui@gptbots.ai （宛先：崔）

