手のひらからはじまる、あたたかい毎日。全色入荷の「RORRY充電式カイロ」が今だけ50％OFFで登場
朝の通勤、オフィスでのパソコン作業、夜の帰り道--
冷たい風に触れるたび、「もう少しだけあたたかさがほしい」と思ったことはありませんか？
そんな冬の味方として登場したのが、全色入荷の「RORRY充電式カイロ(https://amzn.to/4nVKJ1I)」。
手のひらサイズの小さなボディに、10,000mAhの大容量・4段階温度調節・360°全面発熱など多彩な機能を搭載。
エコでかわいく、しかも実用的。
この冬、あなたの指先をやさしく包み込む“おしゃれなあったか習慣”が始まります。
女性に寄り添うスタイリッシュ充電器ブランド RORRY（ロリー） は、人気の「RORRY 充電式カイロ ハンドウォーマー 電子式（2個セット）(https://amzn.to/4nVKJ1I)」の全カラーを入荷し、2025年10月13日（月）16:00より、期間限定の50％OFFキャンペーン(https://amzn.to/4nVKJ1I)を開催いたします。
製品特徴
■ 繰り返し使えてエコ＆経済的
RORRYの充電式カイロは、使い捨てカイロと違い約5,000回繰り返し使用可能。
1回あたり約2.3円と経済的で、年間約3kgのごみ削減にもつながります。環境にもお財布にもやさしいエコアイテムです。
■ 10,000mAh大容量・最長10時間使用可能（2個セット）
合計10,000mAh（1個あたり5,000mAh）のバッテリーを搭載。
約3時間で満充電し、最長10時間のあたたかさをキープします。
2本のスティック型カイロはマグネットで連結でき、分離して左右の手や家族とシェアも可能です。
■ 4段階温度調節＆安全設計
40～55℃の範囲で4段階の温度を自由に調節可能。
サーモスタット機能により設定温度を自動維持し、低温やけどのリスクを軽減します。
ボタン1つで簡単操作、誤作動防止機能付きで安心。
■ 軽量・コンパクト設計＆充電スタンド付き
片手にすっぽり収まる超小型・超軽量（約105g）デザイン。
収納と充電を兼ねた専用スタンドで、2個同時に充電可能。
外出時の携帯性とデスク使用の利便性を両立します。
■3秒で急速発熱・360°全面加熱
電源を入れてわずか3秒であたたかく。
両面・360°全面加熱で、手のひら全体を均一に温めます。
過充電防止など6重保護システム搭載で、安全性も抜群。
■ 記憶機能付き
最後に使用した温度設定を自動で記憶し、次回起動時に同じモードで再開できます。
毎日の使用がより快適に。
セール情報
期間：2025年10月13日（月）16:00 ～ 2025年10月17日（金）23:59
通常価格：4,999円（税込）
セール価格：2,499円（税込）
クーポンコード
Amazon：RORRYD55(https://amzn.to/4nVKJ1I)
楽天：8MPO-AXTY-IAC6-SNBX(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-n1-10000/)
商品ページ：
Amazon：https://amzn.to/4nVKJ1I
楽天：https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-n1-10000/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
※本製品はサンプル提供可能です。
レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。
株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO
メールアドレス：marketing@rorry.com