【真田ナオキ】『真田ナオキ “2025 浅草秋の奏で”』を歌謡ポップスチャンネルにて12月28日(日)テレビ初独占放送決定！
“ノックアウトボイス”で人気を集めている歌手・真田ナオキ。
デビュー10周年＆メジャーデビュー5周年のW周年を迎え、ますます快進撃を見せる彼が10月に開催した「真田ナオキ “2025 浅草秋の奏で”」をテレビ初独占放送！
今回の公演では、オリジナル曲・カバー曲の歌唱ラインナップに加え、ピアノ弾き語りによる歌唱も特別演出でお届け。新しいチャレンジの真田ナオキにもご期待ください。（演奏：ASA-CHANG&ラッキーセブン）
さらに、宮本隆治と相田翔子が司会を務める番組「宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星」に初のメインゲストとして登場！そしてMV番組「真田ナオキ特集 ベストヒット演歌」も放送。昨年開催された「真田ナオキ 2024浅草秋の宴」もアンコール放送します。
12月は歌謡ポップスチャンネルで真田ナオキをたっぷりご堪能下さい！
＜放送情報＞ 歌謡ポップスチャンネル
■タイトル：真田ナオキ “2025 浅草秋の奏で”
■放送日時：2025年12月28日（日）13:00～
■番組公式サイト：https://www.kayopops.jp/feature/naoki_sanada_asakusa2025/
＜関連番組１.＞
■タイトル：宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星～演歌・歌謡曲情報バラエティ～ #282
■放送日時：2025年12月12日（金）18:00～
MC宮本隆治と相田翔子が、毎回、豪華歌手をゲストに招き、音楽のルーツやヒット曲にまつわるエピソードなど「音楽性」にクローズアップした内容をお送りします。
今回は、真田ナオキがメインゲストに登場！！
＜関連番組２.＞
■タイトル：真田ナオキ特集 ベストヒット演歌
■放送日時：2025年12月12日（金）19:00～
毎回１組のアーティストにスポットをあてミュージックビデオを紹介する特集番組。今回は真田ナオキを特集。
デビュー曲「れい子」から人気曲「恵比寿」、「酔えねぇよ！」、「246」、そして最新曲「一匹狼のブルーズ」まで、真田ナオキのミュージックビデオを見どころ満載の60分でお届けします！
♪れい子
♪別れの夜明け
♪HAMAでダンスを
♪酔いのブルース
♪恵比寿
♪本気（マジ）で惚れた
♪渋谷で…どう？
♪酔えねぇよ！
♪246
♪Nina (ニーナ)
♪一匹狼のブルーズ
＜関連番組３.＞
■タイトル：真田ナオキ 2024浅草秋の宴
■放送日時：2025年12月20日（土）17:00～
自慢の“ノックアウトボイス”を武器に毎年着実に歩みを進める真田ナオキが、2024年10月11日に開催した「真田ナオキ 2024浅草秋の宴」をアンコール放送！
＜プレゼント＞
真田ナオキ 直筆サイン入りＴシャツ＆チェキを抽選で2名様にプレゼント！
詳しい応募方法は番組公式ページをご覧ください。
＜歌謡ポップスチャンネルとは＞
CS放送「歌謡ポップスチャンネル」は、幅広い年齢層に向けて、様々な音楽や名曲をたっぷり放送する音楽専門チャンネルです。スカパー！、J:COM、ひかりTV、全国のケーブルテレビ局でご視聴いただけます。
チャンネル公式サイト https://www.kayopops.jp/
公式X（旧Twitter）https://x.com/kayopops_tw
公式Instagram https://x.gd/e7ang
公式Facebook https://www.facebook.com/KayoPops
公式Youtube https://www.youtube.com/@KAYOPOPSch/videos