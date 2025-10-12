冬の乾燥問題はこれをお任せ!!「KEECOON加熱式×超音波式ハイブリッド加湿器（KC-MH-033W）」が新規販売予定！

テークオフ株式会社

発売以来、多くのお客様にご愛用いただいております「KEECOON加湿器シリーズ」は、一度の給水でたっぷり加湿できる8Lの大容量が特長です。この度、お客様から「ミストをもう少しパワフルにしたい」や「超音波式だけだと清潔感が心配」といったご意見をいただき、ヒーター加熱機能を搭載したハイブリッド式として全面的にリニューアルしました。「高い加湿力」と「清潔性」を両立した新モデルが誕生しました。

商品特徴

加湿能力は部屋の温度・湿度、部屋の構造・材質、使用されている暖房機器などの影響で変化します。ご使用される条件によっては加湿能力に対して差異が生じることがあります。

最大400ml/hのパワフル加湿と清潔なミストを実現！

超音波式と加熱式の良いところを組み合わせたハイブリッド加湿により、最大400ml/hの高い加湿量を誇ります。目安60℃の温かいミストが吹き出されるため、お部屋全体を効率よく潤しつつ、やけどの心配が少ない安心設計となっています。本体水槽の水だけを加熱することで、清潔さと省エネ性を両立しました。

選ばれる加湿方式：超音波式＆ハイブリッド加湿を自由に切り替え

通常は省エネに優れた超音波式（消費電力わずか25W）で加湿を行い、よりパワフルに加湿したい際や水を加熱除菌したい場合は、ヒーターボタンを押すだけでハイブリッド加湿に切り替わります。

スマート自動運転機能

お好みの湿度（40～90％）を設定すると、自動的にミストの吹き出しと停止が行われます。設定湿度に達すると加湿が停止し、湿度が下がると再び加湿が開始されます。これにより、過剰な加湿による床の水濡れやカビの発生リスクが軽減され、快適な湿度を保つことができます。

※室温が低すぎると、結露により床が湿ってしまう場合があります。

独自開発の汲み上げポンプで水漏れリスクを大幅低減

独自開発した汲み上げポンプにより、下の水タンクから水を上部へ効率的に汲み上げ、ミストを吹き出す仕組みを採用しています。これにより、従来の加湿器で懸念されがちだった水漏れのリスクを大幅に低減しました。

1回の給水で、お部屋のうるおい約48時間キープ

たっぷり8Lの大容量水タンクで、最大48時間（*1）の連続加湿が可能です。頻繁な給水の手間を省き、手間なくお部屋を潤し続けます。加湿量は3段階で設定でき、お部屋の広さや湿度に応じた調節が可能です。

*1：最低加湿量運転時

睡眠を妨げない静音設計＆消灯機能

運転音は35dB以下に抑えられ、寝室やリビングでも気にならない静かさを実現しました。おやすみモードでは表示部を消灯したまま運転するため、光に敏感な方も安心してご使用いただけます。

便利なタイマー機能も搭載

便利な1～12時間のタイマー機能を搭載しており、ご就寝中やご不在時も設定時刻に自動停止するため、安心してスマートにお使いいただけます。

空焚き防止機能

水がなくなると、自動的に電源が落ちます。

製品概要

KEECOON タワー型8Lハイブリッド加湿器（KC-MH-033W）は11月に新規販売予定

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/10_1_d8e205f67dbb2d9ef43c070a960c08bd.jpg?v=202510130356 ]