VTuber事務所「ステララボ -Stella lab-」から新たに3名のVTuberがデビュー！！

株式会社ステラパレード

株式会社ステラパレード(本社：東京都品川区 代表取締役：森 柾樹、以下、ステラパレード)は、ステラパレードが運営するVTuber事務所「ステララボ -Stella lab-」から新たに3名のVTuberデビューをお知らせいたします。

「ステララボ -Stella lab-」から新たに3名のタレントがデビュー！

2025年10月11日（土）にVTuber事務所「ステララボ」から新たに3名のVTuberがデビューいたしました。

「ステララボ」は今年3月に活動開始した新規VTuberで、世界に通用するエンターテインメントの構築を目標として、所属VTuberはもちろんのこと、応援していただくファンの方々と共に事務所を作り上げていきたいと考えております。

また、「ステララボ」は、3Dモデルの早期導入や広告・PR活動の支援を含め、所属VTuberが持つ魅力を最大限に活かせる環境づくりに注力し、それを礎として次代を担うエンターテイナーの育成を推進してまいります。

今回デビューしたのは、2025年9月に実施したハーフアニバーサリーライブでも予告された3名です。

同ライブは、今年3月にデビューしたタレントたちの3Dモデルが初お披露目でしたが、同時に、この度デビューした3名の初登場の場でもありました。

ぜひ、ハーフアニバーサリーライブは告知パートもあわせてお楽しみください。

▼ステララボ HalfAnniversary 3Dライブはこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=yrN_II2UnzI ]

▼今回新たにデビューした3名のティザームービーはこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=F_llJu6lpFs ]

デビュータレント紹介

白花ヴァニラ / Hakka Vanilla

YouTube：https://www.youtube.com/@HakkaVanilla

X(Twitter)：https://x.com/Vanilla_Hakka

聖月アリア / Mizuki Alya

YouTube：https://www.youtube.com/@MizukiAlya_ch

X(Twitter)：https://x.com/Alya_Mizuki

光蛇ヨルコ / Koja Yoruko

YouTube：https://www.youtube.com/@KojaYoruko

X(Twitter)：https://x.com/Yoruko_Koja

初配信日程について

2025年 10月11日（土）

18：00～：光蛇ヨルコ / Koja Yoruko

18：30～：聖月アリア / Mizuki Alya

19：00～：白花ヴァニラ / Hakka Vanilla

グッズ販売について

今回デビューした3名のグッズが、「ハーフアニバーサリー第2弾」として発売中です。

◆ラインナップ

■全力応援セット：8000円

<商品内容>

・キービジュアル アクリルスタンド （3種）

・ネームロゴ アクリルキーホルダー （3種）

■単色応援セット（全3種）：各2700円

<商品内容>

・キービジュアル アクリルスタンド（各セットVer. 1種）

・ネームロゴ アクリルキーホルダー（各セットVer. 1種）

■キービジュアル アクリルスタンド（全3種）：各1500円

■ロゴアクリルキーホルダー（全3種）：各1200円

■販売概要

・販売期間：2025年10月4日(土)~2025年10月31日(金) 23:59

・販売ページ：https://stellalabstore.booth.pm/items/7462304

【株式会社ステラパレード概要】

・会社名：株式会社ステラパレード

・設立：2024年9月

・事業内容：VTuber運営事業

・代表取締役：森 柾樹