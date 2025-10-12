会いに行けるアイドルVTuber「クインテ」、新曲『MONSTER』MVを10月19日プレミア公開！

株式会社Blackbox

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）が展開する、会いにいけるアイドルVTuberプロダクション「ラブボックス」所属の5人組アイドルVTuber「クインテ」が、新曲『MONSTER』のミュージックビデオを2025年10月19日（日）21:00より、クインテ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開いたします。

さらに、本楽曲のリリースを記念して、オフラインミニライブ「クインテ Release Mini Live ~MONSTER~」を10月26日（日）に東京・BUZZ music LABO Shinjukuにて開催。

バーチャルとリアルが交差する、クインテならではの特別な一夜をお楽しみください。

■新曲『MONSTER』MV、10月19日プレミア公開

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jbX6zwFHd3Q ]

クインテの最新曲『MONSTER』のミュージックビデオが、

2025年10月19日（日）21:00より、クインテ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されます。

クインテ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@quinte_lvv(https://www.youtube.com/@quinte_lvv)

クインテについて

2025年2月2日のデビュー以来、クインテは「バーチャルでもリアルでも会える」というコンセプトのもと、成長を遂げています。YouTube登録者数4万人突破、オリジナル楽曲の再生数も10万回超を記録するなど、その人気は急速に拡大しています。

配信活動のみに留まらず、リアルのライブステージに立つことで、会いに行けるアイドルVTuberの新たな可能性を示しました。この取り組みが、バーチャルとリアルの垣根を越え、クインテとファンとの間に強固な絆を築き上げています。バーチャルでもリアルでも可愛い姿にも注目が集まっている。

■「クインテ Release Mini Live ~MONSTER~」10月26日開催！

新曲リリースを記念したオフラインミニライブ「クインテ Release Mini Live ~MONSTER~」が、

2025年10月26日（日）に東京・BUZZ music LABO Shinjukuにて開催されます。

普段はバーチャルで活動するクインテのメンバーに、リアルで“会いに行ける”貴重な機会となっています。

今回のミニライブではハロウィンシーズンにあわせ、メンバーが特別な仮装姿で登場予定。楽曲のここでしか見られない演出にも注目です。

ライブでは新曲『MONSTER』の初披露に加え、イベント後にはメンバーとの交流を楽しめる「お話し会」も開催され、ファン一人ひとりとの絆を深めることができます。

■イベント概要

【内容】『クインテ︎』オフラインミニライブ

【日程】 2025年10月26日（日）

【開場】開場18:00（※15分前より整列開始）

【開演】開演18:30

【会場】BUZZ music LABO Shinjuku(https://buzz-st.com/labo-shinjuku)（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17石川ビルB1階）

【チケット料金】3,000円（税込）＋ドリンク代（600円）

チケット購入ページ：https://lovvebox.zaiko.io/e/20251026-2

■クインテとは

2025年2月2日にデビューした「クインテ」は、「会いに行けるアイドルVTuber」をコンセプトに活動する、次世代VTuberアイドルユニットです。バーチャルでもリアルでも“実際に会える”という新しいスタイルで注目を集め、YouTubeチャンネル登録者数は4万人を突破。オリジナル楽曲の再生回数も10万回を超えるなど、異例のスピードで人気を拡大しています。

配信活動にとどまらず、リアルライブやオフラインイベントを積極的に開催することで、画面越しでは得られない“リアルな絆”をファンと共に築いてきました。

その魅力は「可愛い」だけではありません。ライブステージで見せる圧巻のパフォーマンスと、イベントでの親しみやすい距離感。そのギャップこそが、多くのファンを惹きつけてやまないクインテならではの魅力です。

■ 新しいアイドル像を描く、クインテの挑戦

「画面の向こうの存在だったVTuberが、実際に会える存在になる」――

クインテは、そんな時代の最前線に立ち、バーチャルとリアルの垣根を超える“新世代のアイドル像”を体現しています。

テクノロジーと感情が交差する今、エンターテイメントの未来は、彼女たちと共にあります。

この秋、新曲『MONSTER』と共に進化するクインテに、ぜひご注目ください。

メンバー情報

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pYpT1br7l6Q ]緋ノ音リズ（ひののりず）

悪魔のボーカリスト

カラー：レッド

X：https://twitter.com/riz_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@riz_lvv

桃妃ミルク（ももさきみるく）

宇宙人の箱入りお姫様

カラー：ライトピンク

X：https://twitter.com/milk_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@milk_lvv

羽乃シエル（はのしえる）

引きこもりのゲーマー天使

カラー：ライトパープル

X：https://twitter.com/ciel_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@ciel_lvv

華埜エレノア（はなのえれのあ）

エルフのおてんばお姉さん

カラー：イエロー

X：https://twitter.com/elenoa_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@elenoa_lvv

雪月花コハク（せつげっかこはく）

どこかおかしな雪の妖精

カラー：ライトブルー

X：https://twitter.com/cohaku_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@cohaku_lvv

クインテ︎

会いに行ける新人アイドルVTuber5人組。

Quintet Queen「女王たちの五重奏（クインテット）」が由来。

5人が奏でるハーモニーを通じて、個性と絆が織りなす物語りを届けている。2025年2月2日にデビュー。

X：https://x.com/quinte_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@quinte_lvv

会社概要

■ラブボックスについて

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別な

エンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/■株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/(https://blackbox-inc.com/)