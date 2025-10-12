¾®ÀôÈ¬±À·§ËÜµìµï¤Ë¤Æ¡ÖÂÎ¸³·¿¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ß¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥¢¥¿ー¡×¤È¡ÖÂÎ¸³·¿Ææ²ò¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¡ª¡¿2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
¤¢¤½¤ÓÁí¹ç¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼ÒIKUSA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÖºäÂç¼ù¡¢°Ê²¼IKUSA¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¾®ÀôÈ¬±À·§ËÜµìµï¡Ê·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô¼çºÅ¤ÎÂÎ¸³·¿¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ß¥¤¥Þー¥·¥Ö¥·¥¢¥¿ー¡ÖÈ¬±À¤ÎÄÀÌÛ¡×¡ÖÈ¬±À¤ÎÓñ¤¡×¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢ÂÎ¸³·¿Ææ²ò¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡×¤ò´ë²è±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¡¢ÀÎÏÃ¤Ê¤É¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë³°¹ñ¿Íºî²È¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¤³¤¤¤º¤ß ¤ä¤¯¤â¡Ë¡×¤¬¡¢·§ËÜ¤ËÍè¤ÆºÇ½é¤Ë½»¤ó¤À²È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾®ÀôÈ¬±À·§ËÜµìµï¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¬±À¤ÎÄÀÌÛ¡×¡ÖÈ¬±À¤ÎÓñ¤¡×¤Ç¤Ï¡¢µìµï¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê»þ¤Î»Ä¤ê¹á¤ÎÃæ¤Ë²ø°Û¤¬Â©¤Å¤¯¡¢¤¸¤ïÉÝ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¥Û¥éー¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡×¤Ï¡¢²øÃÌ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ä¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼þÍ··¿Ææ²ò¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ¬±À¤ÎÄÀÌÛ¡×¡ÖÈ¬±À¤ÎÓñ¤¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.kumamoto-yakumo.jp
È¬±À¤ÎÄÀÌÛ¡¿È¬±À¤ÎÓñ¤¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏµÙ±é
³«ºÅ»þ´Ö¡§È¬±À¤ÎÄÀÌÛ¡¡10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.17:30～18:00¡¡¢¨17:25～Æþ¾ì³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².19:00～19:30¡¡¢¨18:55～Æþ¾ì³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¬±À¤ÎÓñ¤¡¡11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.17:30～18:00¡¡¢¨17:25～Æþ¾ì³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².19:00～19:30¡¡¢¨18:55～Æþ¾ì³«»Ï
Äê°÷¡¡¡¡¡§¤¤¤º¤ì¤â³Æ²ó20Ì¾
»²²ÃÊýË¡¡§¤¤¤º¤ì¤â¡¢²¼µ¥Úー¥¸¡ÊPeatix¡Ë¤«¤é»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡§9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¬±À¤ÎÄÀÌÛ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://koizumiyakumonochinmoku.peatix.com
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¬±À¤ÎÓñ¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://koizumiyakumonosasayaki.peatix.com
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¤ÏÆþ´ÛÎÁ¤âÌµÎÁ
³«ºÅ¾ì½ê¡§¾®ÀôÈ¬±À·§ËÜµìµï¡Ê·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è°ÂÀ¯Ä®2-6¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§»ÔÅÅ¡ÖÄÌÄ®¶Ú¡×²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâÌó5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºùÄ®¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤«¤éÅÌÊâÌó11Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨µìµï¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡§
- ²ñ¾ìÆâ¤Ç¤ÎÏ¿²»¡¦Ï¿²è¡¦»£±Æ¡¦ÇÛ¿®¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÂçÀ¼¤Ç¤Î²ñÏÃ¡¢µïÌ²¤ê¡¢Â¾¤Î»²²Ã¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò·ç¤¯¹Ô°Ù¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÉÝ¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¡¢¿´Â¡¤Î¼å¤¤Êý¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï»²²Ã¤ò¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡¡¡¡¡§·§ËÜ»Ô¡¡
´ë²è¡¡¡¡¡§¥µ¥ó¥³ー¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
±¿±Ä¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒIKUSA
¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏµÙ±é
³«ºÅ¾ì½ê¡§¾®ÀôÈ¬±À·§ËÜµìµï
»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°Í½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÂÔ¤¿¤º¤Ë¥¹¥àー¥º¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²¼µ¥Úー¥¸¡ÊPeatix¡Ë¤«¤é»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://herunsankaranotyousenjou.peatix.com
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ
Ãí°Õ»ö¹à¡§
- »ÜÀß¤Î³«´Û»þ´Ö¤Ï9»þ30Ê¬～16»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¤ª»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- 11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏµÙ±é¤Î¤¿¤á¡¢Ææ²ò¤¤Î¼Â»Ü¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Ææ²ò¤¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- Ææ²ò¤¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼ÔÅù¤Ë½½Ê¬µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ²ñ¾ì¤ËÃó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¶áÎÙ¤ÎÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¼¡¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Ãµ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÍÎÁ¤Î»ÜÀßÆâ / ¿å¤ÎÃæ / ÅÚ¤ÎÃæ / Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¾ì½ê¡Ë
- Å·¸õ¤ä¤´¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¡¢°ÂÁ´¤Ë½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Å¬µ¹¡¢¿åÊ¬Êäµë¤äµÙÂ©¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»ÜÃæ¤Î»ö¸Î¤ä¥±¥¬¡¢´ïÊªÇËÂ»¤Ê¤É¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Â»³²¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤Î¾å¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Ææ²ò¤¤Î²òÅú¤ä¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òHP¤ä¥Ö¥í¥°¡¦SNSÅù¤Ç¸ø³«¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®ÀôÈ¬±À¤È¤Ï
¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¤³¤¤¤º¤ß ¤ä¤¯¤â¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¡¢ÀÎÏÃ¤Ê¤É¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¤È¤¤¤¤¡¢1850Ç¯¤Ë¥®¥ê¥·¥ã¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
1890Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¡¢Åçº¬¸©¤Î¾¾¹¾¤ä·§ËÜ¤Ê¤É¤Ë½»¤ß¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¤¯¤é¤·¤ä¿Í¡¹¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¿¼¤¤¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÎ¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÌ±ÏÃ¤ä²øÃÌ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê½¬´·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¿ÀÈëÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò³°¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë±Ñ¸ì¤ÇËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¤ÎÂè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¡Ê¸½·§ËÜÂç³Ø¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¡Ê¸½ºß¤ÎÅìµþÂç³Ø¡Ë¤Ê¤É¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò³°¹ñ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÂçÀÚ¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÀôÈ¬±À·§ËÜµìµï¤È¤Ï
·§ËÜÂç³Ø¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÂè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·§ËÜ¤Ø¡£
·§ËÜ¤ËÍè¤ÆºÇ½é¤Ë½»¤ó¤À²È¤¬Åö»þ¼ê¼èËÜÄ®34ÈÖÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¡Ö¾®ÀôÈ¬±À·§ËÜµìµï¡×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÅì¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤Ï·§ËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒIKUSA
³ô¼°²ñ¼ÒIKUSA¤Ï¡Ö²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¢¤½¤Ó¤Ç²ò·è¡£¡×¤ò·Ç¤²¤ë¡¢ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¸¦½¤¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï¤äÆæ²ò¤¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¡¢ËÉºÒ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¡£
´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢100¼ï°Ê¾å¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤òÇ¯´Ö1,400·ï°Ê¾å¼Â»Ü¡£Îß·×3,000¼Ò¡¦56Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§À¤³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬Í·¤Ö µ¡²ñ ¾ì½ê Ãç´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
¥Ñー¥Ñ¥¹¡§Í·¤Ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒIKUSA¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ IKUSA Inc.¡Ë
ÀßÎ© ¡§ 2012Ç¯5·î29Æü
ÅìµþËÜ¼Ò¡¡¡§ ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-20-21 ¹Àë¥Ó¥ë 4F
Âçºå±Ä¶È½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾µÜ¸¶2-7-38 ¿·ÂçºåÀ¾±º¥Ó¥ë805
Ì¾¸Å²°±Ä¶È½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÂçµ×¼êÄ®6-1-8
ÅìËÌ±Ä¶È½ê¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èËÜÄ®1-13-32 302
Ê¡²¬±Ä¶È½ê¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÌô±¡4-2-9 ¥·¥Ã¥¯Ìô±¡502
»¥ËÚ±Ä¶È½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶èËÌ½½¾òÅì3ÃúÌÜ 1-3 LEE SPACE ËÌ10¾òI101
Ìò°÷ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÖºäÂç¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡¿¸¦½¤»ö¶È¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー»ö¶È¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¿»ÜÀß´ÉÍý»ö¶È
¢£³ô¼°²ñ¼ÒIKUSA ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È°ìÍ÷
IKUSA.jp ¡§https://ikusa.jp/
¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï ¡§https://tyanbara.org/
¼ÒÆâ±¿Æ°²ñ.com ¡§https://shanaiundokai.com/
Ææ²ò¤¥³¥ó¥·¥å¥ë¥¸¥å¡§https://nazotoki-concierge.com/
¤¢¤½¤ÓËÉºÒ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§https://asobi-bosai.com/
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥²ー¥à¸¦½¤.com ¡§https://business-game-training.com/
¥Ó¥¸¥á¥· ¡§https://biz-food.com/
SDGs¥³¥ó¥Ñ¥¹ ¡§https://sdgs-compass.jp/
¤¢¤½¤Ö¼Ò°÷¸¦½¤¡§https://asobu-training.com/
IKUSA ARENA¡§https://arena.ikusa.jp/
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
TEL:03-5960-0193
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§contact@ikusa.co.jp
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒIKUSA¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§¾®Ã«Ìî
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@ikusa.co.jp
TEL:03-5960-5193