2025年・忘年会の景品は「枕」で健やかな睡眠を！自分に合う枕「THE PILLOW」が忘年会・新年会・Xmasパーティー等での景品用に「THE PILLOW Gift まとめ買い割引プラン」受付開始

自分に合う枕を「AI×パーソナライズ」で実現する枕ブランド「THE PILLOW」（まくら株式会社、所在地：千葉県柏市）は、ギフトを受け取った人がオンライン枕診断を行うことで「合う枕」をお届けするギフトサービス「THE PILLOW Gift」にて、忘年会や新年会、クリスマスパーティーなどの景品としてご利用いただきやすい「THE PILLOW Gift まとめ買い割引プラン」の注文受付を、2025年10月12日（日）から開始します。

THE PILLOW Gift まとめ買い割引プラン

https://item.rakuten.co.jp/thepillow/thepillow_prize/

THE PILLOW Gift

THE PILLOW Personalize

THE PILLOW Personalize は、オンライン枕診断を行っていただくことで、AIが70万通りの中からあなたに「合う枕」をパーソナライズしてお送りする枕サービスです。

THE PILLOW Gift

THE PILLOW Gift（ザ ピロー ギフト）は、「THE PILLOW Personalize」を贈るためのカードタイプのギフトです。

ギフトを受け取った方は、同梱用紙のご案内に沿ってオンライン枕診断を行っていただくだけで THE PILLOW Personalize を受け取ることができます。来店不要・オンライン完結型のギフトサービスです。

ギフトを贈る方は「大切な人に枕が合うか、合わないか」を心配する必要がなくなり、また、ギフトを受け取る方は自分の枕診断の結果に合わせてパーソナライズされた「合う枕」を受け取ることができるので、「枕ギフトが合わない問題」を解決することが可能となりました。

来店不要のオンライン完結型ギフトサービスなので、贈る際に店舗を決めて予約を取ったり、受け取った方がご自身で店舗へ予約したりする煩わしさもありません。

大切な人に、良い枕で、良い睡眠をとってほしい。

ぴったり合う枕で質の高い睡眠をプレゼントできる、新しいカタチのギフトサービス、それが THE PILLOW Gift です。

まとめ買い割引プラン

THE PILLOW Gift はこれまで、忘年会や新年会、クリスマスパーティーの景品として、「まとめて注文したい」とのお問い合わせを多くいただいておりました。

この度、そういったお声から、まとめてご注文したい方向けに「THE PILLOW Gift まとめ買い割引プラン」を導入しました。

景品として人気の理由

・贈る相手を選ばない

忘年会の景品、新年会の景品、クリスマスパーティーのプレゼント、懇親会の景品、ゴルフコンペの景品、福引きやくじ、イベントの景品など、受け取る人が誰かわからないままギフトを選ばなければいけない状況でも、合う枕を贈る THE PILLOW Gift なら安心してご購入いただくことができます。

・カードタイプで持ち運びが簡単

THE PILLOW Gift なら、カードタイプ（ギフトBOX入り）なので、保管や運搬、持ち帰りが簡単です。

THE PILLOW Gift まとめ買い割引プラン

「THE PILLOW Gift まとめ買い割引プラン」では、まとめてお求めいただくと、通常販売価格よりもお得にご購入いただくことができます。また、まとめて購入する個数が多いほど割引率が高くなっているので、景品として量が必要な場合ほどお得になります。

THE PILLOW Gift まとめ買い割引プラン

https://item.rakuten.co.jp/thepillow/thepillow_prize/

商品サービス概要

■サービス概要

「THE PILLOW Gift まとめ買い割引プラン」では、忘年会や新年会、クリスマスパーティーなどの景品として「THE PILLOW Gift」を割引価格にて購入することができます。

■注文受付開始

2025年10月12日（日）～2026年1月末日（予定）

■商品概要

・商品名：THE PILLOW Gift（ザ ピロー ギフト）

・ギフトBOXサイズ：約横17×縦14×高さ3cm

・使用期限（申し込み期間）：お届け日から4か月

■価格

・通常販売価格：27,500円(税込)

・まとめ買い割引プラン価格：

3個 80,025円 ※2,475円割引(3％OFF)

4個 106,700円 ※3,300円割引(3％OFF)

5個 130,625円 ※6,875円割引(5％OFF)

6個 156,750円 ※8,250円割引(5％OFF)

7個 182,875円 ※9,625円割引(5％OFF)

8個 209,000円 ※11,000円割引(5％OFF)

9個 235,125円 ※12,375円割引(5％OFF)

10個 253,000円 ※22,000円割引(8％OFF)

15個 375,375円 ※37,125円割引(9％OFF)

20個 495,000円 ※55,000円割引(10％OFF)

25個 605,000円 ※82,500円割引(12％OFF)

30個 701,250円 ※123,750円割引(15％OFF)

50個 1,141,250円 ※233,750円割引(17％OFF)

100個 2,200,000円 ※550,000円割引(20％OFF)

■注文ページ

THE PILLOW Gift まとめ買い割引プラン

https://item.rakuten.co.jp/thepillow/thepillow_prize/

THE PILLOW Gift（通常購入ページ）

https://item.rakuten.co.jp/thepillow/gift-999-002200-20/

会社概要

■会社名 まくら株式会社

■代表者 河元 智行

■資本金 1,000万円

■設 立 2004年4月12日

■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL 04-7167-3007（代表）

■FAX 04-7167-3017

■URL https://www.pillow.co.jp/

■Email info@pillow.co.jp

■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員

■事業内容

１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売

２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売

３．オリジナル商品の企画・製造

４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託

５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等

※営業の連絡はご遠慮ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cGPr_Cf1oic ]