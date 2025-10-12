【ＢＳ日テレ】笑点特大号　林家木久扇 祝！88歳「米寿」を祝う特別大喜利で若手落語家に負けじと…？！ 未公開シーンもたっぷり 大喜利も!

株式会社ＢＳ日本(C)️日テレ

ＢＳ日テレで毎週火曜よる8時放送中の『笑点特大号』。10月14日の放送では、今月19日に88歳の米寿を迎える林家木久扇が、桂宮治とW司会を務める特別企画「米寿大喜利」をお届け。

88歳を迎える心境を尋ねられた木久扇は、「いっぱいテレビに映れて嬉しいです」とユーモアたっぷりと答え、会場を笑いで包む。

「米寿をむかえた木久扇に、素敵なプレゼントを渡して一言！」というお題では、笑点メンバーの三遊亭好楽をはじめ、林家きく姫・林家木久蔵・錦笑亭満堂・春風亭かけ橋・古今亭雛菊・昔昔亭昇（座布団運び）らが、木久扇の米寿を祝福する回答を披露。座布団の差配を務める木久扇も負けじと、鋭い返しと名回答を連発！長年の盟友・好楽との息の合った掛け合いも必見！

◎「笑点」第２９７８回 大喜利の未公開シーンも必見！

［放送日時］

毎週火曜 20時00分～20時54分

［放送局］ ＢＳ日テレ

