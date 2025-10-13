¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤â¤Î¤Ä¤¯¤êÂç³Ø¡ÛFM¥¯¥Þ¥¬¥ä¤È¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤òÄù·ë¡£10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¡ÖÊËÏ¡º×¡×¤Ç¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¡ª
¤â¤Î¤Ä¤¯¤êÂç³Ø¡Êºë¶Ì¸©¹ÔÅÄ»Ô/³ØÄ¹¡§Ô¢Ê¬ÂÙÍº¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÊüÁ÷¶É¡ÖFM¥¯¥Þ¥¬¥ä¡×¤È³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¡¢ËÜ³Ø¿Þ½ñ´Û¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¾ðÊó¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Î½é²óÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ³Ø³Ø±àº×¡ÖÊËÏ¡º×¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î10Æü¡¢¤â¤Î¤Ä¤¯¤êÂç³Ø¤ÈFM.¥¯¥Þ¥¬¥ä³ô¼°²ñ¼Ò¡Êºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·ª¸¶¸¬°ì¡Ë¤Ï¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ð½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢10·î29Æü¤«¤éËè½µ¿åÍË¤Ë11:00¤«¤é17:00¤Î´Ö¡¢¤â¤Î¤Ä¤¯¤êÂç³Ø¤Î¿Þ½ñ´Û¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤«¤éFM¥¯¥Þ¥¬¥ä¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½é²óÊüÁ÷¤È¤·¤Æ10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤ÎÊËÏ¡º×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢³ØÄ¹¤äÊËÏ¡º×¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤Î³ØÀ¸¤È¶µ¿¦°÷¤¬½Ð±é¤·¡¢ÊËÏ¡º×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
FM¥¯¥Þ¥¬¥ä¤Ï¡¢·§Ã«»Ô¡¦¹ÔÅÄ»Ô¤òÊüÁ÷ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤È¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÊüÁ÷¶É¤Ç¤¹¡£ËÜ³Ø¤Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÔÅÄ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹Êý¡¹¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤¬FM¥¯¥Þ¥¬¥ä¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Î¤Ä¤¯¤êÂç³Ø¤Î¸¦µæ³èÆ°¤ä³ØÀ¸À¸³è¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊËÏ¡º×¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø³«À¸ÊüÁ÷³µÍ×¡Û
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～17:00
¡¦²ñ¾ì¡§¤â¤Î¤Ä¤¯¤êÂç³Ø ¿Þ½ñ´Û¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥°¥ëー¥×ÍøÍÑ¼¼¡×
¡¡¡Êºë¶Ì¸©¹ÔÅÄ»ÔÁ°Ã«333¡Ë
¡¦³ØÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤áÊËÏ¡º×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ½Ð±é¤Î¤Û¤«¡¢ÊËÏ¡º×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ê¥Ýー¥ÈÍ½Äê
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤â¤Î¤Ä¤¯¤êÂç³Ø¡¡´ë²è¹Êó²Ý¡¡´ë²è¹Êó·¸
TEL¡§048-564-3906
¥áー¥ë¡§koho@iot.ac.jp
