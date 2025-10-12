【来場者2000人超・堺のマルシェ】SNS総フォロワー130万人超の大人気のインフルエンサーが登場！遊び×学び×体験でこどもたちが成長する「マタハリマルシェvol.4」11/2(日)大阪・堺で開催！

株式会社ハナシパナシマタハリマルシェvol.4～こどもたちに新しいミライを～

株式会社ハナシパナシ（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：清水英弘）は、2025年11月2日(日)にエスニックカフェmatahari（マタハリ）主催で行う「マタハリマルシェ」の開催において、運営・宣伝などの全面協力とブース出店を行います。

当イベントは、主催のmatahari店主 今田千佳世（こんたちかよ）の「親子が集まって楽しめるイベントを開催したい」という思いに賛同して開催。ミライを作るIT企業株式会社ハナシパナシが全面協力を行う、こどもたちが楽しく様々な食・学びの体験ができるマルシェ形式のイベントです。

当日の会場の雰囲気（マタハリマルシェvol.3）こどもたちも夢中で挑戦（マタハリマルシェvol.2）

2024年5月に開催された第2回マタハリマルシェでは、来場者数1,000人を突破。

続く同年11月の第3回では、なんと2,000人を超える来場者を記録いたしました。

堺市郊外というアクセスの難しい立地にも関わらず、口コミとSNSで話題が拡散し、想像を超える反響をいただく結果となりました。

たくさんのブース（マタハリマルシェvol.3）盛り上がったステージ（マタハリマルシェvol.3）

そして今回、第4回目となる「マタハリマルシェ Vol.4」は、過去最大規模での開催が決定！

協賛企業・出店店舗・ステージ出演者すべてが大幅に増加し、内容もパワーアップいたします。

さらに今回は、Z世代を中心に絶大な人気を誇るインフルエンサーが東京からステージブースに登場。

SNS総フォロワー数100万人を超える豪華ゲストの参加により、若年層を中心に全国的な注目を集めています。マルシェ当日は、地域を超えた交流・体験・発見の場として、来場者一人ひとりが“新しいミライ”を感じられる1日をお届けします。

「地元から世界へ」。堺発の地域フェスティバルとして、これまで以上に多くの方に笑顔と熱気を届けます。

マタハリマルシェ～こどもたちに新しいミライを～vol.4

＜イベント概要＞

日 時：2025年11月2日(日) 10:00～15:00

内 容：こどもたちの未来の可能性を広げる様々な体験ができる未来型マルシェ

出 店：約60ブース

場 所：大阪府堺市南区美木多上956-1 ヲトギの村

アクセス：泉北高速鉄道 栂・美木多駅より車で専用駐車場まで約10分

泉北高速鉄道 光明池駅より車で専用駐車場まで約10分

専用駐車場から徒歩でヲトギの村まで約25分

泉北高速鉄道 光明池駅から徒歩でヲトギの村まで約40分

南海バス バス停 光明池駅からからバス停 光明台一丁目までバスで約9分

南海バス 光明台一丁目から徒歩でヲトギの村まで約9分

※現地に駐車場はありません。横が住宅街のため、車で入ることができません。

下記記載画像の「専用駐車場」をご利用ください。

（専用駐車場 100台 1日駐車500円）

※当日は無料のマルシェ送迎バスがございます。ぜひご利用ください。

＜マルシェ送迎バスの所要時間＞

光明池駅から片道約10分

専用駐車場から片道約5分

※バイク、自転車はお店横の駐車場をご利用いただけます

※地図・参加ブースの情報など詳しくは下記のイベントページをご覧ください。

https://matahari-ethnic.com/matahari-marche0(https://matahari-ethnic.com/matahari-marche04)4(https://matahari-ethnic.com/matahari-marche04)

！注意！

住宅街（ヴァンベールの丘）側からは侵入できませんのでご了承ください。

周辺交通マップ詳細を見る :https://matahari-ethnic.com/matahari-marche04ビフテキの南海グリルイベント内容

マタハリマルシェは、開催地である大阪府堺市で事業を行っている企業・店舗様をはじめとした多くの飲食店様や販売店様などのご協力により、合計約60ブースの多岐にわたる体験ができるイベントになります。

堺市で有名なビフテキの「南海グリル」や手づくりパンのおいしい創作工房「プランタン」、マグロの解体ショーなどが参加する他、食・ものづくり体験ができるのはもちろん、昔ながらの遊びから最先端の技術を使った体験まで、普段なかなか接する機会が少ない貴重な体験・経験が1日でできます。

さらに、韓国トレンドメディア「JOAH（ジョア）」編集部から、来場者の皆さまへ韓国お土産の特別プレゼントもご用意しています。

リアルくじびき所設置

マタハリマルシェvol.4パンフレットには、全員に「スタンプカード」が付属！各店舗を利用するとスタンプを1つ獲得でき、5スタンプごとに「リアルガチャ」で豪華景品（こども向き）が当たる抽選に挑戦できます。さまざまなブースを回って、遊びながら楽しめる企画です。

ステージブース

今回のマタハリマルシェでは、VAZ出身の恋愛リアリティショー出演で一躍話題となった、SNS総フォロワー130万人超の人気インフルエンサーコンビ田中 陽菜と久保田 海羽が特別出演！10代を中心に圧倒的な支持を集める2人が、トークやTikTok撮影体験タイムなど、同じくVAZ出身のMC104+TOFUが多彩なプログラムで来場者を盛り上げます。若い世代の“リアル”を感じられる、ここだけのスペシャルステージです。

画像左から 田中 陽菜(from.VAZ) 久保田 海羽(from.VAZ)

ステージブースMC アニメバーたまりば店長 あぶスペシャルステージMC 104+TOFU(from.VAZ)

「アニメバーたまりば」の店長あぶがステージ司会進行で、6歳にして数々のダンスバトルで優勝経験を持つ天才キッズダンサー「AnJU」のダンスステージや、アコースティックユニット「LIKALIFE」などの音楽ステージ、そしてKana Baton Team率いる現役大学生バトントワラーで全日本選手権・世界大会をはじめ、国内外の主要大会で数々のタイトルを獲得してきた古賀大智選手が登場！

こどもから大人まで楽しめる世界レベルのパフォーマンスを間近で体感できる貴重なステージとして、

会場全体を魅了する圧巻の演技を披露します。この日だけの特別なステージを、ぜひお見逃しなく。

体験ブース

AnJU（ダンスステージ）LIKALIFE（音楽ステージ）古賀大智（バトンショー/バトン体験）

その他にも、実際のプロに教えてもらえる貴重な体験ができる企画多数！

・プロ野球選手筒香嘉智氏の兄で少年スポーツ指導者の筒香裕史氏率いる筒香スポーツアカデミーによる「球速 / スイングスピード計測」

・一般社団法人全日本青少年eスポーツ協会 / Gameic 代表 前川友吾氏の協力によるeスポーツ体験

など

こどもだけでなく親子で一緒に楽しめるイベントです。

筒香スポーツアカデミーGameic代表 前川氏（eスポーツ体験）

トップ協賛企業様

・協賛＆Special Thanks

過去のイベントレポート

韓国情報メディア JOAHKana Baton Team / baton team OWL株式会社ラックハウジング株式会社ツクレル協賛・Special Thanks

第1回、第2回、第3回のマタハリマルシェ当日のイベントレポートを弊社のブログ記事として公開しています。開催当日の様子やお写真も数枚ありますので、ご興味をお持ちいただければぜひ下記の記事もご覧ください。

詳細を見る :https://hanapana.co.jp/516

主催

MatahariMaU株式会社ハナシパナシ株式会社ライトバレーCastle Servicecan-dollアップサインワーク