東京公演全席完売！　高松亜衣 ヴァイオリンリサイタル 『Colorless』地方公演好評発売中。

本公演は、ピアニスト長富 彩を迎え、緻密かつ情熱的な音楽の世界を描き出します。なお、名古屋・神戸・札幌の各公演につきましては、引き続きチケット販売中です。

【公演概要】

■ツアータイトル：高松亜衣ヴァイオリンリサイタル「Colorless」

■共演：ピアニスト 長富 彩

■プログラム：

ヴィエニャフスキ／華麗なるポロネーズ 第1番 ニ長調 作品4

ブラームス／ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト長調 作品78「雨の歌」

ショーソン／詩曲 作品25

高松亜衣／回想曲 ほか

■公演スケジュール

・名古屋公演：11月5日（水） 熱田文化小劇場 ※残席わずか

・東京公演：11月15日（土） 第一生命ホール ※完売

・神戸公演：11月21日（金） 神戸朝日ホール ※残席わずか

・札幌公演：11月28日（金） ふきのとうホール ※残席わずか

■チケット（全席指定）

特典付き\10,000

一般\5,000

学生\4,000

取り扱い(teket)：https://www.tacticart-classics.com/colorless-ticket

購入はこちらから :https://www.tacticart-classics.com/colorless-ticket

高松亜衣/Ai takamatu

3歳よりヴァイオリンを始める。名古屋市立菊里高校音楽科、東京藝術大学器楽科を卒業。

ブルクハルト国際音楽コンクール第1位、全日本学生音楽コンクール名古屋大会第1位、全国大会第3位等数々のコンクールで入賞。東京フィルハーモニー交響楽団、神奈川フィルハーモニー交響楽団と共演。高校在学時から現在までソロリサイタルや全国ツアーを積極的に行う。これまでに6枚のCDをリリース。ライブ配信や動画配信等オンラインでの活動にも精力的に取り組んでおり、SNS総フォロワー数は70万人を超える。

使用ヴァイオリンは、文京楽器協力のもと、

Beare’s International Violin Society Japanを通じて、匿名のオーナーより貸与されている1840年クレモナ製の Enrico CERUTI。



▽Instagram

https://www.instagram.com/takamatsu_ai/?hl=ja

▽X

https://x.com/ai1210vn?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

▽YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC3jm_V8mHVvkTUr0GYtyXjg

【主催・お問い合わせ】

株式会社タクティカート

E-mail：concert@tacticart.co.jp

Tel：050-1792-0075(#)



